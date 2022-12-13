【12月12日配布開始】ニューバランス福岡3周年を記念して、…
［LOVE FM］
ラブエフエムではニューバランス福岡の3周年を記念したスタイルサンプルブック、「New Balance MET24 in FUKUOKA」の企画・制作に携わりました。今回は都市生活者のためのシティスペックウェア、New Balance MET24にフォーカス。“瞬間と習慣。日常に線を引かないグッドバランス。”をテーマに、都市生活をボーダレスに楽しむ人たちに向けて5つのスタイリングをアーカイブしました。
都市生活者のためのシティスペックウェア、New Balance MET24
https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-met24
誌面・スタイリングイメージ
参加スタイリスト
松川 総 / 20代半ばまで福岡で過ごし上京。人気ファッション誌や有名アーティストなどのスタイリングを手がける。オールドスニーカー蒐集家。
溝内 浩二 / 福岡を拠点に広告やTV-CM、商業施設のファッションカタログなど、幅広いフィールドでスタイリングを担当。趣味はサーフィン。
山藤 美樹 / クリエイティブマガジンの編集者を経て、スタイリストへ。11年のプロキャリアを活かし、近年はブランディングも精力的に行う。
New Balance MET24 in FUKUOKA 誌面概要
配布開始日：2022年12月12日（月）～
配布場所：ニューバランス福岡 及び 天神周辺の美容室・飲食店
ニューバランス福岡 https://company.newbalance.jp/store/official-store/fukuoka
ニューバランス福岡3周年記念祭開催
ニューバランス福岡3周年を記念して、12/16(金) ～12/25(日)の期間中、myNB会員様向けのWポイントキャンペーンや、シューケアEVENT(要予約)を開催。また、都市生活者のためのアパレルライン「MET24」の魅力を表現したブック「New Balance MET24 in Fukuoka」をご来店でプレゼントします。ぜひこの機会に、ニューバランス福岡へ足をお運びください。ニューバランス福岡はこちら→ https://company.newbalance.jp/store/official-store/fukuoka
【myNB会員限定】シューケアEVENT
3周年を記念し、期間限定で「シューケアバー」を設置します。お客様のニューバランスシューズを100％天然由来成分の【SNEAKER LAB（スニーカーラボ）】を使用し、スタッフがミッドシールを中心にキレイにケアします。事前予約優先となりますので、ぜひご希望のお時間にてご予約の上ご来店ください。
■対象期間:12/16（金）～12/25（日）
■ご予約可能期限:12/23（金）17:29まで ※各予約時間の48時間前までお申し込み可能です。
例 ）12/18 12:00のご予約を希望の場合、12/16 11:59までお申し込み可能です。
■ご予約可能時間:
１.11:30～、２.12:00～、３.12:30～、４.13:00～、５.13:30～、６.14:00～ ７.14:30～、８.15:00～、９.15:30～、１０.16:00～、１１.16:30～、１２.17:00～、１３.17:30～
※各回20分程度、1枠1名様までになります。
■対象店舗:ニューバランス福岡
※その他の直営店舗 、ニューバランス公式オンラインストア、オンラインアウトレットでは開催いたしません。
■対象者:予約ページ内の注意点に同意いただけるmyNB会員様
■シューケアサービスメニュー
所要時間:約20分 スニーカークリーンサービス：ワイプによるミッドソールのクリーニング
■参加費:無料 ※参加時に、myNB会員ページをご提示ください。
事前予約/詳細はこちら https://coubic.com/nbstore/767074/express
Wポイントキャンペーン
ニューバランス福岡では3周年期間中、ご購入時のポイントが2倍となるWポイントキャンペーンを開催します。是非、この機会にニューバランス福岡でのお買い物をお楽しみください。
■対象期間:12/16(金) ～12/25(日)
■対象店舗:ニューバランス福岡
※その他の直営店舗 、ニューバランス公式オンラインストア、オンラインアウトレットでは開催いたしません。
■対象者:myNB会員様 ※当日入会の会員様も対象となります。
■ご注意点
キャンペーンで付与させていただくポイントはランクアップ対象外となり、2023年6月24日（土）までの有効期限となります。※キャンペーン期間中は何度でもご参加いただけます。
New Balance MET24 in FUKUOKA STYLE SAMPLE BOOKプレゼント
福岡でオンオフの垣根を越えて活動する4名とストアスタッフ2名が、「習慣と瞬間。日常に線を引かないグッドバランス。」をテーマに、都市生活者のためのアパレルライン「MET24」の魅力を3名のスタイリストが表現したスタイルサンプルブック「New Balance MET24 in FUKUOKA」をご来店のお客様にプレゼントします。また、シューフィッターの資格を保有するNew Balance福岡 松倉店長による、シューズフィッティングに関するインタビューも掲載。※無くなり次第終了となります。
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-19:16）
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