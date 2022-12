[LOVE FM]



ラブエフエムではニューバランス福岡の3周年を記念したスタイルサンプルブック、「New Balance MET24 in FUKUOKA」の企画・制作に携わりました。今回は都市生活者のためのシティスペックウェア、New Balance MET24にフォーカス。“瞬間と習慣。日常に線を引かないグッドバランス。”をテーマに、都市生活をボーダレスに楽しむ人たちに向けて5つのスタイリングをアーカイブしました。





都市生活者のためのシティスペックウェア、New Balance MET24







https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-met24





誌面・スタイリングイメージ















参加スタイリスト



松川 総 / 20代半ばまで福岡で過ごし上京。人気ファッション誌や有名アーティストなどのスタイリングを手がける。オールドスニーカー蒐集家。



溝内 浩二 / 福岡を拠点に広告やTV-CM、商業施設のファッションカタログなど、幅広いフィールドでスタイリングを担当。趣味はサーフィン。



山藤 美樹 / クリエイティブマガジンの編集者を経て、スタイリストへ。11年のプロキャリアを活かし、近年はブランディングも精力的に行う。



New Balance MET24 in FUKUOKA 誌面概要





配布開始日:2022年12月12日(月)~

配布場所:ニューバランス福岡 及び 天神周辺の美容室・飲食店

ニューバランス福岡 https://company.newbalance.jp/store/official-store/fukuoka





ニューバランス福岡3周年記念祭開催







ニューバランス福岡3周年を記念して、12/16(金) ~12/25(日)の期間中、myNB会員様向けのWポイントキャンペーンや、シューケアEVENT(要予約)を開催。また、都市生活者のためのアパレルライン「MET24」の魅力を表現したブック「New Balance MET24 in Fukuoka」をご来店でプレゼントします。ぜひこの機会に、ニューバランス福岡へ足をお運びください。ニューバランス福岡はこちら→ https://company.newbalance.jp/store/official-store/fukuoka



【myNB会員限定】シューケアEVENT





3周年を記念し、期間限定で「シューケアバー」を設置します。お客様のニューバランスシューズを100%天然由来成分の【SNEAKER LAB(スニーカーラボ)】を使用し、スタッフがミッドシールを中心にキレイにケアします。事前予約優先となりますので、ぜひご希望のお時間にてご予約の上ご来店ください。



■対象期間:12/16(金)~12/25(日)

■ご予約可能期限:12/23(金)17:29まで ※各予約時間の48時間前までお申し込み可能です。

例 )12/18 12:00のご予約を希望の場合、12/16 11:59までお申し込み可能です。

■ご予約可能時間:

1.11:30~、2.12:00~、3.12:30~、4.13:00~、5.13:30~、6.14:00~ 7.14:30~、8.15:00~、9.15:30~、10.16:00~、11.16:30~、12.17:00~、13.17:30~

※各回20分程度、1枠1名様までになります。



■対象店舗:ニューバランス福岡

※その他の直営店舗 、ニューバランス公式オンラインストア、オンラインアウトレットでは開催いたしません。

■対象者:予約ページ内の注意点に同意いただけるmyNB会員様

■シューケアサービスメニュー

所要時間:約20分 スニーカークリーンサービス:ワイプによるミッドソールのクリーニング

■参加費:無料 ※参加時に、myNB会員ページをご提示ください。

事前予約/詳細はこちら https://coubic.com/nbstore/767074/express



Wポイントキャンペーン





ニューバランス福岡では3周年期間中、ご購入時のポイントが2倍となるWポイントキャンペーンを開催します。是非、この機会にニューバランス福岡でのお買い物をお楽しみください。



■対象期間:12/16(金) ~12/25(日)

■対象店舗:ニューバランス福岡

※その他の直営店舗 、ニューバランス公式オンラインストア、オンラインアウトレットでは開催いたしません。

■対象者:myNB会員様 ※当日入会の会員様も対象となります。

■ご注意点

キャンペーンで付与させていただくポイントはランクアップ対象外となり、2023年6月24日(土)までの有効期限となります。※キャンペーン期間中は何度でもご参加いただけます。



New Balance MET24 in FUKUOKA STYLE SAMPLE BOOKプレゼント





福岡でオンオフの垣根を越えて活動する4名とストアスタッフ2名が、「習慣と瞬間。日常に線を引かないグッドバランス。」をテーマに、都市生活者のためのアパレルライン「MET24」の魅力を3名のスタイリストが表現したスタイルサンプルブック「New Balance MET24 in FUKUOKA」をご来店のお客様にプレゼントします。また、シューフィッターの資格を保有するNew Balance福岡 松倉店長による、シューズフィッティングに関するインタビューも掲載。※無くなり次第終了となります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-19:16)