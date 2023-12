[ROOT株式会社]

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT(ルート)株式会社は、バックポケット&裾元ドローコード付きの機能性Tシャツ「PLAY UTILITY BACK POCKET Logo T-Shirts / Long Sleeve T-Shirts」を、2023年12月5日(火)にROOT CO. ONLINE SHOP 他、各オンラインストアにて販売を開始いたします。







「PLAY UTILITY BACK POCKET Logo T-Shirts」「PLAY UTILITY BACK POCKET Logo Long Sleeve T-Shirts」は、バック(背面)両サイドにポケットを配した、ROOT CO.オリジナルの機能性Tシャツです。



最大の特徴は、スマホショルダーストラップに取り付けたスマホやギアを収納できるバックポケット。

走る屈む等の激しい動きでもスマホ等の揺れやズレ落ちを抑えられます。

また、ポケットはスリットタイプかつ内部ベルクロ付きで、シンプルなデザインに仕上げました。











動きやすくシンプルな着こなしが可能なBOXシルエット&伸びに強いバインダーネック型。

アウトドアシーンはもちろん日常使いでも様々なコーディネートに対応、裾元のドローコードでシルエットを変えることも可能です。

生地には程よい厚みのUSAコットン100%を使用しています。









PLAY UTILITY BACK POCKET Logo T-Shirts







販売価格:4,400円(税込)

カラー:ブラック/ホワイト/グレー

サイズ:S/M/L/XL

ROOT CO. ONLINE SHOP:https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/pubtl-459

ROOT CO.楽天市場店:https://item.rakuten.co.jp/rootco/pubtl-459/

ROOT CO.Amazonストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNVPML5Y

ROOT CO.公式HP:https://root-co.net/play/item/pubtl-459/









PLAY UTILITY BACK POCKET Logo Long Sleeve T-Shirts







販売価格:5,500円(税込)

カラー:ブラック/ホワイト/グレー

サイズ:S/M/L/XL

ROOT CO. ONLINE SHOP:https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/publl-459

ROOT CO.楽天市場店:https://item.rakuten.co.jp/rootco/publl-459/

ROOT CO.Amazonストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNVPP352

ROOT CO.公式HP:https://root-co.net/play/item/publl-459/













●PLAYシリーズ

「あらゆる場所で楽しむ。」をテーマにした、アパレルや、多機能性をメインとしたギアアクセサリーを展開しているシリーズです。



ROOT CO. プロダクト一覧 ⇒ http://root-co.net/products/

ROOT CO. プロダクト PLAYシリーズ一覧 ⇒ https://root-co.net/play/













【ROOT CO.(ルートコー)について】



自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。

ROOT CO. 公式サイト ⇒ https://root-co.net/

ROOT CO. ONLINE SHOP ⇒ https://www.rootco-shop.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-18:46)