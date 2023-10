[株式会社コラボスタイル]

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げ、クラウドサービス「コラボフロー」を提供する株式会社コラボスタイル(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松本 洋介、以下 コラボスタイル)は、2023年10月25日(水)から27日(金)まで幕張メッセで開催される、最新のIT製品・ソリューションが一堂に集まる日本最大級のIT展示会「Japan IT Week 秋」内のクラウド業務改革EXPOに出展します。







■出展の内容

<出展ブースについて>

今回の出展ブースは「DX GYM」をテーマに、ユーザーも管理者も使いやすく、社内のDXを推し進めることのできるワークフローツール「コラボフロー」をご紹介します。申請や承認・確認を必要とする社内の様々な業務をコラボフローでデジタル化し、変化に迅速に適応し、よりよく改善していける仕組みをぜひご確認ください。

また、今回の出展では、アールスリーインスティテュート様が提供する「gusuku Customine(※1)」と展示ブースを共有し、両者のサービスを利用したDXの勘所についてもご紹介いたします。

ブースではスタッフが常駐しておりますので、業務の課題やDX推進の悩み等を気軽にご相談ください。コラボフローを実際に体験できるデモ機もご用意してお待ちいたしております。

ブース位置:5ホール ブース番号34-6A(クラウド業務改革EXPO内)



※1:gusuku Customineとは

画面のカスタマイズ、自動処理(バッチ)、帳票出力といったkintone の「できない」を「できる」に変えられるノーコードのサービスです。JavaScriptの専門的な知識は必要ありません。360種類以上用意された「やること」を「条件」と組み合わせることで、kintoneらしさをそのままに、kintoneを思い通り自由にカスタマイズできます。

製品サイト: https://customine.gusuku.io/





<開催概要>

総称:第14回 Japan IT Week 【秋】(クラウド業務改革EXPO)

会期:2023年10月25日(水)~27日(金)

時間:10:00~18:00(最終日のみ17:00まで)

会場:幕張メッセ(千葉市美浜区中瀬2-1)

申込方法:本展の入場には、事前に来場登録が必要です。以下のフォームより来場登録をお願い致します。

事前登録:https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=0862595462833150-IIG

公式サイト:https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html

主催:RX Japan株式会社



■第14回 Japan IT Week 【秋】とは

クラウド業務改革 EXPO、情報セキュリティ EXPO、デジタル マーケティング EXPO、データセンター&ストレージ EXPO、営業DX EXPO、次世代EC&店舗 EXPO、IoTソリューション展、AI・業務自動化 展、ソフトウェア&アプリ開発 展、組込み/エッジ コンピューティング展、メタバース活用EXPOの11の専門展から構成される下半期最大(※2)の ITの展示会。

※2:下半期最大…同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較。



■コラボフローとは(https://www.collabo-style.co.jp/)

Excelや紙に埋もれるワークフロー業務をスマートにするクラウドサービスで、 継続利用率99.65%(※3)を誇ります。 各種申請書や見積書、 請求書などをパソコンやスマートフォンから申請し、 Web上で承認できるようにすることで、 ペーパーレス化の推進、 処理スピードアップ、 業務効率の改善、 利用者の負担軽減など様々な価値を提供します。

※3:2021年7月~2022年6月までの当社実績より算出



■株式会社コラボスタイル 概要

社名 :株式会社コラボスタイル

所在地 :愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者 :代表取締役社長 松本 洋介

設立 :2013年7月

事業内容:オフィスワークを効率化するクラウドサービス「コラボフロー」「コラボフォーム」を提供。稟議の承認や見積もり発行をはじめとする“ハンコ出社問題”など、紙や人に依存した社内のワークフローを改善して、業務効率化、経費削減、テレワークの実現などを推進しています

URL :https://corp.collabo-style.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-15:16)