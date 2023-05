[株式会社finetrack]

株式会社finetrack(代表:金山洋太郎)は2023年5月18日、finetrackの公式WEB STORE・直営店で商品を購入いただいた方への会員ステージ制プログラムとして「fun to track メンバーズ」を開始いたしました。







この度、finetrackではBRAND STORE(公式WEB STORE・finetrack 直営店)で商品を購入いただいたお客様への新しいサービスとして「fun to track メンバーズ」を開始いたしました。



「fun to track メンバーズ」とは





「アウトドアとともにある毎日が、より豊かで楽しいものになりますように。」

そんな思いを込め、遊び手=創り手のfinetrackならではの「おもてなし」を、遊び手のみなさまへお届けする会員ステージ制プログラムです。



プログラム概要





finetrack BRAND STORE(公式WEB STORE・finetrack 直営店)に会員登録いただいているお客様へ、ファイントラックのBRAND STORE(公式WEB STORE、finetrack 直営店)での年間購入額(税込)※1に応じて、ステージを付与します。ステージごとに、みなさまの遊びを応援する様々な特典がご利用いただけます。



※1…毎年4月1日~翌年3月31日までの累計購入金額(税込)

(ステージアップについては毎月10日に実施)





・特典のうち「WEB STOREでお買い物が送料無料」は、2023年7月上旬頃~開始予定です。



・プログラムの詳しい情報や、自分のステージ・特典のご確認方法は以下をご覧ください。

https://www.finetrack.com/f/guide/members



対象のお客様





finetrackのBRAND STORE(公式WEB STORE・finetrack 直営店)にて、会員登録・ご購入をいただいたお客様



●公式 WEB STORE

https://www.finetrack.com/f/webstore

●直営店

・TOKYO BASE(東京・表参道)

https://www.finetrack.com/brandstore/



※すでに会員登録をいただいているお客様は、新たにご登録いただく必要はございません。



finetrackについて







株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、

長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手=創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。



▽ブランドヒストリー▽

https://www.finetrack.com/brand/



▽ブランドポリシー「遊び手が創り手」▽

https://www.finetrack.com/brand/policy/



▽SDGsの取り組み▽

https://www.finetrack.com/brand/sdgs/



