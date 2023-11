[株式会社on the bakery]

SNS・インフルエンサーマーケティングを支援する株式会社on the bakery(本社:神奈川県横浜市 代表取締役:井戸 裕哉)は、『インフルエンサーギフティング施策の代行支援+「インフルエンサーフォース」の提供』を特別価格でご提供するキャンペーンを実施いたします。



インフルエンサーフォース公式URL:https://lp.company.influencerforce.me/







キャンペーン概要







今回は『インフルエンサーギフティング施策の代行支援+「インフルエンサーフォース」の提供』を特別価格で提供するキャンペーンを実施いたします。



「インフルエンサーフォース」とは、株式会社on the bakeryが運営するインフルエンサー施策管理ツール。

(インフルエンサーフォース公式サイト:https://lp.company.influencerforce.me/)



インフルエンサーとのやり取りやプロジェクトの管理、投稿レポートの抽出を一手に行えるため、インフルエンサー施策を社内共通で管理・運営しやすくします。





「UGCを獲得したい」「SNS上での商品の露出を増やしたい」という企業担当者様。



ぜひこの機会に、3社限定の特別価格で提供する「ギフティング」とその施策の内製化を叶える「インフルエンサー管理ツール」をご体験くださいませ。



インフルエンサーギフティングの必要性





ギフティングとは、自社の商品やサービスを無料で提供し、実際の使用感を宣伝してもらうマーケティング手法です。



従来、商品認知や購入のきっかけは、TVCMやGoogle検索でした。

しかし現在では、SNSで商品を知り、SNSの口コミを見て商品を購入するユーザーが多数。





そして、口コミ経由のユーザーのうち2人に1人が商品を購入しているという調査データも発表されています。







上記の結果からも、現代のマーケティング施策を成功させるには「SNSによる口コミ投稿」が鍵を握ることがわかります。



そこで、一般ユーザーに近く信ぴょう性も高いマイクロインフルエンサーに口コミを依頼することで、施策効果を高めやすくなるのです。



インフルエンサーマーケティング・ギフティングの課題点







SNS運用やインフルエンサーギフティングの重要性は理解していても、うまく活用できずこんなお悩みを抱えてしまう企業様も。



「インフルエンサーの見つけ方がわからない」

「DMを送っても返信がこない」

「そもそもSNS運用やギフティングの方針や指標が定まっていない」



そこで、今回はこれらのお悩みを解決するべく「ギフティング代行+インフルエンサーフォースの提供」を特別価格で体験いただくキャンペーンを実施いたします。



キャンペーン詳細





◆キャンペーン対象

2023年、年内に発注意向を頂戴した法人様。

弊社のリソースの関係で3社限定のご対応とさせていただきます。



◆料金

・通常:月額20万円

↓

・特別キャンペーン価格:月額10万円

月額10万円でギフティング施策の代行、内製化支援、「インフルエンサーフォース」の提供まで実施いたします。



※インフルエンサーギフティング施策の代行・内製化支援

通常、月額15万円→月額10万円でご提供

(ご契約期間は6ヶ月~)



※インフルエンサーフォース

通常、月額5万円→上記の支援費用に含むので実質0円でご提供



お申し込み方法







お申し込みについて、まずは無料のご相談会をオンライン会議にてお受けいたします。



下記のメールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPよりお問い合わせくださいませ。



カスタマー担当:佐藤 奈々 satou@onthebakery.co.jp

弊社HP:https://www.onthebakery.co.jp/



企業向け「インフルエンサーフォース」について









▼ インフルエンサーフォースの詳細はこちら



https://lp.company.influencerforce.me



インフルエンサーフォースは、インフルエンサーとの連絡や情報、案件を一元管理できるクラウドサービスです。



・インフルエンサーとの連絡方法がいくつもあって大変

・エクセルやスプレッドシートでの管理が煩雑

・社内でプロモーションの情報を共有できていない



といった企業の担当者向けに、インフルエンサーとのやり取りを効率化し、SNSマーケティングの効果を最大化します。



株式会社on the bakeryについて







当社は、SNS・インフルエンサーのマーケティングを支援してきたノウハウをもとに「COCO PARK」・「インフルエンサーフォース」・「クロワッサン」を開発・提供しております。



また、SNSマーケティング全般のご支援も行なっておりますので、ぜひご相談くださいませ。



<会社情報>



会社名 :株式会社on the bakery(株式会社オンザベーカリー)

代表者 :代表取締役 井戸 裕哉(イド ヒロヤ)

所在地 :神奈川県横浜市中区常盤町3丁目30番1 SOLACUBE横濱関内3・4階

事業内容:プラットフォーム「COCO PARK」と「インフルエンサーフォース」の開発・運営

URL :https://www.onthebakery.co.jp/



<本件に関するお問い合わせ>



株式会社on the bakery

カスタマーサポート:佐藤 奈々(サトウ ナナ)

お問い合わせ先 : satou@onthebakery.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-10:46)