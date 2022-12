[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

【期間限定】2022年12月30日(金)正午~2023年1月10日(火)正午まで お得なイベントやキャンペーンも同時開催!



SHEIN Groupが展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、2022年12月30日(金)12:00~2023年1月10日(火)12:00の期間限定で、最大90%オフとなる2023年初の最大級セール『#SHEIN新春SALE』を開催いたします。







特設サイトURL:https://jp.shein.com/campaign/newyearsale2023



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



このたび「SHEIN」は対象商品が最大90%OFFでお買い求めいただけるなど、5つのセール&3つのキャンペーンを含む2023年初の最大級セール『#SHEIN新春SALE』を、2022年12月30日(火)正午~2023年1月10日(火)正午の期間限定で開催いたします。セール期間中は、SHEIN内のトップス、ボトムス、アウター、シューズ&バッグ、下着&ルームウェア、ファッション小物、生活雑貨、メンズ、キッズ、プラスサイズなどの主要カテゴリ内の対象商品が割引され、最大90%OFFにてお買い求めいただけます。同時にお得なタイムセール、購入時に使えるポイントがゲット出来るゲームコンテンツなどのイベントを数多くご用意しております。いつも「SHEIN」をご利用いただいてる方も、これまで「SHEIN」をご利用いただいたことのない方も、ぜひこの大変お得な機会にお求めいただき、新しい年は気分も服も新しくSHEINで揃えてみてはいかがでしょうか。



「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。





『#SHEIN新春SALE』 |人気商品 ※一部抜粋







商品名:DAZY ソリッド パファーベスト コート

価格 :¥2,830

コード:sw2107025214329485





商品名:Dazy-Less オンブル ドロップショルダー セーター

価格 :¥3,191

コード:sw2108247050037355





商品名:DAZY スプリットヘム ブラウスなし

価格 :¥1,728

コード:sw2109289484152680





商品名:Honeyspot 無地柄ワイドレッグベルトショーツ

価格 :¥1,763

コード:sw2204136228852377





商品名:ポイントトゥ チャンキーヒール ソックスブーツ

価格 :¥2,320

コード:sx2209117111497889





商品名:キルティングショルダーバッグ 大容量

価格 :¥821

コード:sg2110254486218279















『#SHEIN新春SALE』 |概要







セール内容 :セール期間中、人気商品を含む対象商品が最大90%オフでお求めいただけます。

また「SHEIN」でのお買い物がよりお得になるセールやキャンペーンも併せて実施しております。

開催期間 :2022年12月30日(金)正午~2023年1月10日(火)正午まで

特設サイトURL :https://jp.shein.com/campaign/newyearsale2023

人気割引商品特集:https://jp.shein.com/shein-picks.html

注目の売れ筋ランキング:https://jp.shein.com/campaign/good-finds



【セール情報 詳細】

1.主要カテゴリ全て割引中、最大90%OFF

2.30%オフの特大クーポンを配布

クーポンコード名:JP2023

割引率:¥7,000以上の注文15%OFF

¥12,000以上の注文20%OFF

¥17,000以上の注文25%OFF

¥22,000以上の注文30%OFF

3.厳選商品 2点ご購入ごとに1点99%OFF

4.100円からご購入いただけるメガタイムセール開催

5.時間限定 全品送料無料:

1/1(日)~1/3(火) 72時間限定

1/4(水)~1/9(月)毎日20時~24時の4時間限定



【キャンペーン情報 詳細】

1.5日以上連続チェックインで、2023ポイントがもらえるチャンス!

2.毎日ゲームを遊んで、ポイントとクーポンを獲得しよう!さらに最大1万円分ギフトカードが当たるチャンス!

3.期間中の購入者全員から抽選で購入額が全額戻ってくるチャンスが当たる!

※各キャンペーンの注意事項につきましては、「SHEIN」Webサイト・App内をご参照ください。





「SHEIN」のご紹介



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。







【会社概要】

会 社 名:ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L : https://jp.shein.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



