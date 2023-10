[学校法人佐野学園]

神田外語大学(千葉市美浜区/学長:宮内孝久)は2023年10月21日(土)・22日(日)の2日間、学園祭「第37回浜風祭」を開催します。今年のテーマは「Almach ~Come together cherishing your personality~」。「Almach」は星の名前で、星言葉で「調和」という意味があり「一人ひとりの個性を大切に、学園祭を通して一つになろう」というメッセージが込められています。当日は、学生団体による世界各国の料理・スイーツ販売、芸能人のパフォーマンス、世界の文化体験、お子様向けイベント、「福島の記憶と今」を伝える福島ブースなどを予定。地域に開かれた大学として、多くの来場者に来ていただくべく、本学園祭を開催します。

「第37回浜風祭」の見どころ(※一部抜粋)









<学生団体による世界各国の料理・スイーツ販売>

・ベトナムの揚げ春巻、ブン(麺)

・タイ人の先生と学生手作りタイ料理スープ「トムカーガイ」

・インドネシアのスイーツ「ピサンゴレン」

・中国の選べる4種の水餃子とマンゴータピオカジュース

・台湾タピオカドリンク

・留学生が育てたさつまいもチップスの販売

・お好み焼き、たこ焼き、塩焼きそば

・写真を転写できるフードプリンタを使ったマカロンやクッキー

・ジンジャーブレッド(千葉県の焼きたてパンの店「ピーターパン」と本学学生のコラボ商品)

・ウーピーパイ(幕張のスイーツファクトリー「プティマリエ」と本学学生のコラボ商品)





<芸能人のパフォーマンス>

今年は大人気のお笑い芸人3組をお招きし、ステージパフォーマンスを披露(10月21日(土)11:00~予定)。

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。















<世界の文化体験>

MULC(※1)内にある各言語エリア内で、その国や地域にちなんだ文化体験をしてもらいます。

・中国語エリア:中国結び(紐を用いた伝統工芸)、切り紙細工、中国茶のサービス

・スペイン語エリア:留学生と日本人学生とメキシコのくじゲーム

・ブラジル・ポルトガル語エリア:ポスター展示(学生がポルトガル大使館と協同で実施した、ポルトガルの作家・劇作家・ジャーナリストであるサラマーゴに関する翻訳をしたもの)

※1:MULC(Multilingual Communication Center):本学の外国語学部7専攻言語(中国語/韓国語/インドネシア語/ベトナム語/タイ語/スペイン語/ブラジル・ポルトガル語)が話されている国や地域の建物を再現した、言語と文化を学べる疑似留学空間



<お子様向け企画>

・Hello Time Halloween Party(ハロータイム ハロウィンパーティ)

子ども向けブースでハロウィン仕様に教室を飾り、3つのアクティビティ(文字釣り、福笑い、射的)を展開し子どもたちと触れ合います。各ブースには自然と学ぶことのできる英語を散りばめており、英語学習も期待されます。

・リアル捜査ゲーム

シナリオ概要:参加者が探偵となり、8号館内で起きた殺人事件を捜査することで事件解決を目指す参加型イベント。8号館の教室や施設内を歩き回り、捜査することでゲームのストーリーが進行していきます。1公演20名程度で開催し、1公演の所要時間は70分程度です。1日3公演ほど開催予定。

・世界のボードゲーム

難易度別の世界のボードゲームを遊戯できます。





<「福島の記憶と今」を伝える福島ブース>

・福島県庁職員による震災復興プレゼンテーション

・東日本大震災・原子力災害に関するパネル展示

・福島県の物産品の販売





浜風祭委員会委員長 挨拶





みなさんこんにちは、浜風祭委員会委員長を務めております、外国語学部英米語学科2年の町田祐亮です。

今年度の第37回浜風祭は、3年ぶりの実地開催を成功させた昨年の第36回を糧にさらにパワーアップしたものとなっています。また、今年は委員、出店・出演団体様も昨年に比べ格段に増え、浜風祭をより多くの人と協力して作り上げることができました。関係者、並びに毎年の開催を待ち望み応援してくださっている全ての方々にこの場を借りて御礼申し上げます。また、今年のテーマは「Almach ~Come together cherishing your personality~」です。「Almach」は星の名前で、星言葉で「調和」という意味があります。一人一人の個性を大切にし、学園祭を通して一つになろうというメッセージが込められています。来場してくださる方々含め、全員で浜風祭を創りあげ、一つになれればと思っています。

今年度の浜風祭は、豪華芸能人三組のゲスト出演、限定グッズの販売、さまざまなイベント企画など、新たな試みも目白押しです。ぜひ皆様のご来場を浜風祭委員会一同、心よりお待ちしております。







開催概要





日 時:2023年10月21日(土)~10月22日(日) 10:00~17:00

企 画:神田外語大学 浜風祭委員会

テーマ:「Almach ~Come together cherishing your personality~」(調和 ~一つになろう~)

場 所:神田外語大学

内 容:世界各国の料理・スイーツ販売、芸能人のパフォーマンス、世界の文化体験、お子様向け企画、福島フ゛ースなど

参加費:無料





参 考





【浜風祭特設ウェブサイト】

https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/main/campuslife/hamasai/

【浜風祭委員会X(Twitter)】

https://twitter.com/hamakazesai

【浜風祭委員会Instagram】

https://www.instagram.com/hamakazesai/



