人は皆、性格、顔、身長などが一人一人違うように、セクシュアリティも人それぞれ。互いを敬い、認め合い、皆が伸び伸びと生きることができる社会をキンプトンホテルズ&レストランツは40年前の創業時からブランドとしてサポートしています。この度キンプトン新宿東京では、プライドマンスを祝してドラァグクイーンやトークショーパフォーマンスを盛り込んだファビュラスなワインディナートークショーを開催します。



7月1日、キンプトン新宿東京 17F LoftにてPodcast番組 ⟪ハダカベヤ⟫の3名をお迎えし、6月のプライドマンスにちなんだディナートークショーイベントを開催いたします。当日は、トークショー&パフォーマンスを愉しみながら総料理長トーマスによる一夜限りの特別メニューとシャンパーニュ デュヴァル・ルロワやイタリアワイン オミナ・ロマーナとともにファビュラスなワインディナーをお届けします。







概要:

2023年7月1日(土)

18:45 ドアオープン、19:00 スタート、21:00 終了

お一人様 : 25,000円

(表示料金には消費税とサービス料が含まれております。)

ご予約URL https://bit.ly/PrideDinnerTalkshow



エンターテインメント:

ハダカベヤとドラァグクイーンAROMUによるトークショーと

3名のドラァグクイーンによるステージパフォーマンス



ショーガールズ:

Rachel D’Amour / レイチェル・ダムール

Sasha B Savannah / サーシャBサバンナ

UNDINE / ウンディーネ













Pride Month ディナートークショー with ハダカベヤ 出演者情報



ハダカベヤについて

タレントのIMALU、ランジェリーブランド「Albage Lingerie」代表のMEGUMI、 広告代理店に勤めるNATSUKOという普段から飲み友だちである3人が体や性の 悩み、対人関係や恋愛、社会課題についての疑問を”ハダカの声"でディスカッション。ライフステージに沿って生じるさまざまな選択肢をみなさんと一緒に考えるPodcast番組。

YouTube

http://bit.ly/3v60yKD



stand.fm

http://bit.ly/3KsRvsa



Spotify

http://spoti.fi/3LUe3lU



Apple Podcast

http://apple.co/3xf0b1C



IMALU/タレント

語学を学ぶためカナダの高校へ留学。 帰国後、ファッション誌でモデルデビューした後、現在はタレントとしてTVや雑誌で活躍中。映画・音楽好きでも知られており、 イベントや配信ライブなどのMCやゲストとしても活躍している。





MEGUMI/ 会社経営・ブランディング プロデューサー 2015年「株式会社XY」設立。 翌年ランジェリーブランド 「Albage Lingerie」を立ち上げ、 性教育格差の是正を目指しブランド利益の一部から児童養護施設などへフェムテック製品を寄贈。その他、性教育やセクシャルウェルネスに関する情報発信も行う。





NATSUKO/広告代理店勤務

アパレル・芸能事務所・webデザインの会社などに勤め、現在広告代理店に勤務。広告代理店を通じて、まだ知られていないモノ・コトを様々な角度からの発信方法を勉強中。





トークショーゲスト:AROMU(アロム)





ゲイ雑誌『Badi』編集者を経て、2009年にドラァグクイーンデビュー。

プライベートでは、30歳から女性ホルモン投与を始め、ゲイからトランスジェンダーの領域へ転向。新宿2丁目を中心にショーガールの他、ホステス、MC、イベントオーガナイザー、ライター等、”女装なんでも屋”的に活動中。

2018年、独自の視点で安室奈美恵への愛を綴った著書『永遠ていう安室奈美恵なんて知らなかったよね。ー新宿2丁目も愛した歌姫ー』を上梓。



SHOWGIRLS(ショーガールズ)

Rachel D’Amour / レイチェル・ダムール



Sasha B Savannah / サーシャBサバンナ



UNDINE / ウンディーネ





■Kimpton Shinjuku Tokyoについて

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ&リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。 インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが 新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な1日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキッ クスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス(事前予約制)や ペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ “をご体験いただけます。https://www.kimptonshinjuku.com/jp/



<キンプトン新宿東京公式SNS>

インスタグラム:@kimptonshinjukutokyo @thejonestokyo @districttokyo

フェイスブック: https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo



キンプトンホテルズ&レストランツについて:

サンフランシスコにベースを置く、キンプトンホテルズ&レストランツは、1981年にアメリカで誕生した、ユニークで特徴的なデザインがコンセプトのラグジュアリーライフスタイルホテルのパイオニアです。現在、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、カリブ海、アジアおよび中華圏の都市部やリゾート地に、それぞれ個性あふれる75を超えるホテルと80のレストラン、バー、ラウンジを運営しています。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。エネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす、そんなインスピレーションを刺激するデザインと、台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。FORTUNE誌の「働きがいのある会社Best 100」に常に掲載されるキンプトンは、チームメンバーが心に触れるサービスを届け、キンプトンが素晴らしいワークカルチャーであることを証明しています。またJ.D.パワーによる「アッパーアップスケールホテルチェーンでの顧客満足度トップ」にも表彰され、世界からも高い評価を得ています。 キンプトンは、2015年1月にIHGホテルズ&リゾーツに仲間入りしました。 詳細は、www.KimptonHotels.com をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。



下記の18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。

また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://www.sixsenses.com/en), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/us/en/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニエット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/us/en/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation), ホテル インディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation)

・ プレミアム: vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。



日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。



2023年6月現在、7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、45ホテル、12,000室超を展開しています。



今後もホテルインディゴ東京渋谷、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などの開業を予定しており、日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-19:16)