マムートは、1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えました。常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出すことで、皆さまに「究極の体験」を提供して参りました。今年は、年間テーマに「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート) 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」を掲げ、マムートと共に新しいチャレンジをする方を応援していきます。





マムート京都のコンセプトは「MAMMUT MEETS KYOTO」:





マムートは、11月18日(土)に、日本最大で西日本のフラッグシップストアとなる京都で初めての直営店「マムート 京都」をOPEN致します!同ストアでは、「MAMMUT MEETS KYOTO」をキー・コンセプトとして、山に囲まれた京都のアウトドアエリアとしての魅力を伝えます。「MAMMUT MEETS KYOTO」エリアでは、京都のハイキングルートが一目でわかる3D造形を設置して、アウトドアエリアとしての京都が一望できます。



ブランド体験スペース「ヒュッテ(Hutte)1862」では愛宕山の造形:





マムートストアのブランド体験スペース「ヒュッテ(Hutte)1862」では、京都のハイキング名所である愛宕山の造形を設置。マムートスタッフが愛宕山や京都周辺のハイキングや登山コースを説明します。「ヒュッテ」の天井は、マッターホルンの造形物となります。また、実際の登山に必要な道具をバックパックにパッキングできる体験やプロダクトケアの方法、マムートのCSRに関する情報などを提供いたします。ご来店いただいた方が買い物以外でも楽しめ、また広く京都の魅力を伝える店舗になっております。京都のハイキングルートの3D造形と、「ヒュッテ(Hutte)1862」の愛宕山の造形の公開を楽しみにしてください。





「ヒュッテ(Hutte)1862」の写真







コラボの情報発信基地:一回目は聖護院八ッ橋総本店様と:







さらに「マムート京都」では、様々なコラボの実施も計画しております。日本の名店とのコラボやグローバルなコラボの発表も計画しております。第一回目のコラボは、1862年創業のマムートより遥かに長い歴史を持つ、1689年創業の聖護院八ッ橋総本店様とのコラボでになりました。マムートのロゴ入り「マムート八ッ橋」を、先着順で商品ご購入のお客様に差し上げます。もちろんオープン記念でマムート・トイのプレゼントも実施します。今後も様々なコラボ企画をアナウンスして参ります。



広い店内ではスイスで磨かれたマムート商品





70坪の広い店内には、天井部分の大型モニターでスイスでのハイキング映像等を放映。とても気持ちの良い空間です。隣家は、山鉾の保存施設で、日本の伝統的な風景が見えます。展開される商品に関しては、マムートがアスリート共に作り上げたハイエンド・プロダクトライン「Eiger Extreme -アイガーエクストリーム-」を筆頭に、高機能な登山用商品やクライミングギアなどのアウトドア・アクティビティの商品や、ビジネスシーンやタウンユースにおススメな商品を多数ご用意しております。次のアウトドア・アクティビティーに向けて、気持ちが高まる空間です。京都周辺にお越しの際は是非お立ち寄りください。



マムートグローバルCEOのHeiko Schafer(ハイコ・シャファー)のコメント:





「マムートにとって、京都への出店は特別な意味のあることです。一つは、京都が歴史的な意義の深い街であるだけでなく、我々は、山に囲まれた京都がアジアを代表するハイキングシティーだと考えているからです。第二に、アウトドアブランドの中でも最も長い歴史を持つと言われるマムートにとって、京都の伝統とその継続的なイノベーションの歴史は、大いに尊敬する対象であったからです。マムート京都は『MAMMUT MEETS KYOTO』をコンセプトに、京都のハイキングシティーとしての魅力を伝え、またマムートと京都の伝統が相互に、さらには他の皆さまもインスパイアする拠点として機能していくよう頑張ります。





最後になりますが、今回のオープンに際して聖護院八ッ橋総本店様とのコラボの機会をいただきました。日本で食べて、私自身が大好きになった焼菓子である聖護院八ッ橋にマムートのロゴが載ることには、この上ない喜びを感じており、日本オフィスから1セットを取り寄せて食するのを、今から楽しみにしております!」



聖護院八ッ橋総本店様のコメント:





マムートの製品を初めて手にとったのは、スイスで必要に駆られてのことでした。着心地良く更にその後何年も普段使いをして型も崩れず、丁寧に作られているブランドの力を感じました。この度「マムート 京都」のオープンに際して聖護院八ッ橋を選んでいただき嬉しく思います。私たちも八ッ橋の美味しさを守ることを軸に300年以上お菓子を作り続けてまいりました。ともに「質」を大切にするお客様に手にとっていただける商品として、楽しんでいただけると思います。またおなかのもちが良い米粉で出来た八ッ橋は案外アウトドアにも適しているのです!八ッ橋片手に、マムートの製品を身に纏い、外に出掛けていただければと思います。





株式会社聖護院八ッ橋総本店

専務取締役 鈴鹿可奈子



日本最大の広さを誇る店舗にはメンズ・レディースの様々なアイテムが展開





【オープンを記念して「マムート八ッ橋」とマムートトイをプレゼント!】





11月18日(土)から「マムート 京都」オープンを記念して、マムートと聖護院八ッ橋総本店様とのコラボで実現したマムートのロゴ入り「マムート八ッ橋」を先着400名の商品ご購入者様にプレゼント。また15,000円(税込)以上のお買い物をしていただいた先着200名の方に、「マムート・トイ」をプレゼント致します。「マムート・トイ」が京都でもらえるまたと無い機会になります。皆様のご来店を心よりお待ちしております。※ノベルティは無くなり次第終了となります。予めご了承ください。





【マムート 京都 店舗詳細】

店舗名:MAMMUT 京都

住所:〒604-8153 京都府府京都市中京区笋町688 第15長谷ビル1F

営業時間:11時~20時

定休日:不定休





ABOUT MAMMUT:マムートについて





1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、大阪等の主要都市で11店舗展開し、全国約400店の小売店で販売されており、大きく拡大しています。









https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage





「Go Further Together with MAMMUT! 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」

特設サイトはこちらから:https://www.mammut.jp/topics/gftwm





