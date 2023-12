[MAGES.]

株式会社MAGES.(東京都港区 代表取締役社長:本荘健吾)は、2024年3月17日(日)にラストイベントの開催と、3月16日(土)にBEST Albumの発売が決定したことをお知らせいたします。



Dance&Vocalグループ Hi!Superbラストイベント開催決定!&ベストアルバム発売決定!







LEO(三谷怜央)、RYO(滝澤諒)、OMI(大海将一郎)、MAGURA(助川真蔵)による4人組Dance&Vocalグループ「Hi!Superb」が、2024年3月17日(日)にduo MUSIC EXCHANGEにて、「Hi!Superb EVENT -Fanfare!!-」を開催することが決定しました!

2024年3月31日(日)を以て活動終了することが決まっているHi!Superb。これまでYouTube、ラジオ、ライブなど多方面で活動してきた4人の集大成となるイベントです。チケットなどの詳細は後日お知らせいたしますので、続報をお楽しみに!

また、3月16日(土)には初となるBEST Album「Hi!Clap!!!!」の発売も決定! BEST Album用に録り下ろされた新曲と、Hi!Superbに欠かせない楽曲から厳選された17曲を含む全18曲を収録した豪華な1枚となります。

今回のアルバムは、8月に行われた5周年ライブの3公演目に加え、全公演のコントパートと幕間映像、2公演目のソロ曲を収録したDVDと撮り下ろし写真を掲載したミニフォトブック付きのライブDVD付き超豪華特装盤と通常盤の計2形態でのリリース。特典として、ランダムブロマイド(ソロカット4種、全員カット1種/全5種のうち1枚)がすべての形態に封入されます。



法人別のオリジナル特典付きでご予約受付スタート!

アニメイト(通販含む)、ステラワース、ゲーマーズ、楽天ブックス、Amazon.co.jpにてご予約、ご購入いただいたお客様には、各法人別のオリジナル特典をお渡しいたします。



◆ 全国アニメイト(通販含む):L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

◆ ステラワース:L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

◆ゲーマーズ:L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

◆ 楽天ブックス:L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

◆Amazon.co.jp:L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

※写真は各法人ごとに異なります。後日の公開をお待ちください。

※特典は無くなり次第終了となります。詳細は各店舗にお問い合わせください。



◇商品情報

アーティスト:Hi!Superb

タイトル:『Hi!Clap!!!!』

発売日:2024年3月16日(土)

発売元・販売元:MAGES.

<封入特典>

・ライブDVD付き超豪華特装盤、通常盤 共通:ランダムブロマイド封入(ソロカット4種、全員カット1種/全5種のうち1枚)



■ライブDVD付き超豪華特装盤(DVD+ミニフォトブック付):¥ 13,200(税込)

品番:USSW-0470

【CD収録内容】

01.Hi!Clap!!!!

02.Body language

03.Bad Boy

04.Don’t you fall in love?

05.Brave Rejection

06.Dramatic Night

07.80% Night

08.Merry-Go-Round

09.Happy Life Spectacle

10.Bring Out The Heroes

11.By your side, By my side

12.Just believe in love

13.Only One

14.Jewelry

15.STAY

16.Turn Into Love

17. Hi!Buddy!!

18.Bling Bling Party

【DVD収録内容】

1:Hi!Superb 5th Anniversary Live -Hi!Voyage!!- 3公演目全編

2:Hi!Superb 5th Anniversary Live -Hi!Voyage!!- 1公演目コント

3:Hi!Superb 5th Anniversary Live -Hi!Voyage!!- 1公演目幕間映像

4:Hi!Superb 5th Anniversary Live -Hi!Voyage!!- 2公演目ソロパート

5:Hi!Superb 5th Anniversary Live -Hi!Voyage!!- 2公演目コント

6:Hi!Superb 5th Anniversary Live -Hi!Voyage!!- 2公演目幕間映像



■通常盤:¥3,850(税込)

品番:USSW-0471

【CD収録内容】

01.Hi!Clap!!!!

02.Body language

03.Bad Boy

04.Don’t you fall in love?

05.Brave Rejection

06.Dramatic Night

07.80% Night

08.Merry-Go-Round

09.Happy Life Spectacle

10.Bring Out The Heroes

11.By your side, By my side

12.Just believe in love

13.Only One

14.Jewelry

15.STAY

16.Turn Into Love

17. Hi!Buddy!!

18.Bling Bling Party

※CDの収録曲は、ライブDVD付き超豪華特装盤と同内容です。



