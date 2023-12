[クラウドストライク合同会社]

クラウドストライクのAIネイティブなFalcon XDRプラットフォームが業界をリードする軽量なシングルエージェントのエンドポイントおよびデータ保護機能を統合



CrowdStrike(NASDAQ: CRWD)の日本法人であるクラウドストライク合同会社(本社:東京都港区、代表執行役員社長:尾羽沢 功、以下クラウドストライク)は本日、CrowdStrike Falcon(R) Data Protectionの提供開始を発表しました。CrowdStrike Falcon Data Protectionは、攻撃者によるデータ窃取や不慮のデータ漏洩によるデータ損失を防ぐ最新の摩擦のないデータセキュリティアプローチにより、お客様の従来型DLP(Data Loss Prevention)プロダクトからの脱却に貢献いたします。この最新のAIネイティブなCrowdStrike Falcon XDRプラットフォームにより、お客様は高コストで効果が低いDLPポイントプロダクトを、クラウドストライクの革新的な軽量シングルエージェントに統合することができます。





最新のクラウドとAIが不可欠な現在、従来型のDLPソリューションを使う組織では、導入の難しさや、管理の煩雑さ、データを包括的にトラッキングできないことに苦慮しています。その結果、リスクの高い監視モードのみの導入となり、データ窃取を阻止できません。CrowdStrike Falcon Data Protectionは、CrowdStrike Falconプラットフォームの業界をリードする可視性と、生産性とリスクの両方に関連するエンドポイントへの保護を活用し、重要なデータを内部脅威や攻撃者から安全に保護します。CrowdStrike Falcon Data Protectionの特長は以下の通りです。



ご利用のFalconエージェントからデータ保護機能をすぐに展開して、従来型DLPポイントプロダクトを統合できます。煩雑さを軽減し、すぐさま価値を実感いただけます。



社内のデータフロー可視化機能を瞬時に強化できます。データ窃取や不慮のデータ漏洩をすばやく特定し、封じ込めることができます。



シングルコンソールと統合されたワークフローで検知と対応を迅速化し、セキュリティアナリストが潜在的なデータ窃取の可能性について調査する時間を短縮できます。







クラウドストライクで製品責任者を務めるラジ・ラジャマニ(Raj Rajamani)は次のように述べています。

「今日、DLP市場は成熟し、画期的なイノベーションの登場が待望されています。クラウドストライクが創業した当時の従来型のアンチウイルス製品の状況とよく似ています。今回クラウドストライクが統合プラットフォームの一部として市場に送り出すのは、データ保護の未来です。クラウドストライクは世界有数の大手企業のパートナーとして、データ保護への革新的なアプローチを創出し、お客様の侵害を阻止するとともに、従来型DLPツールの統合も実現しました。Falcon Data Protectionは、ご利用のエージェントから、設定はほぼ不要ですぐにご展開いただけます」



Falcon Data Protectionについて詳しくは、またデモをご希望の場合は次のURLをご覧ください。

https://www.crowdstrike.com/products/data-protection/



※この資料は、米国時間2023年12月14日に発表されたプレスリリースの抄訳です。





CrowdStrikeについて

CrowdStrike Holdings Inc.(NASDAQ:CRWD)は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業におけるリスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。



CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security CloudとワールドクラスのAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリーを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。



Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンス、複雑さの低減、短期間での価値提供を実現します。



CrowdStrike: We Stop Breaches



詳細はこちら: https://www.crowdstrike.jp/

