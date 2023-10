[株式会社リードエッジコンサルティング]

まるで彫刻のような筋肉美を見たことはあるか!?世界最高峰のボディビル大会が東京・渋谷にて開催決定!世界中から筋肉自慢の選手達がやって来るぞ!世界一のフィットネス・ボディビルが体感出来るチャンス到来だ!



株式会社リードエッジコンサルティング(本社:東京都新宿区 / 代表取締役:庄司貴之)は

日本最大級のフィットネス団体『FWJ (Fitness World Japan)』を運営する

FYカンパニー株式会社(本社:東京都新宿区 /代表取締役:庄司貴之 )と共に

2023年11月24日(金)25日(土)26日(日)の3日間

東京・渋谷にあるベルサール渋谷ガーデン(東京都渋谷区南平台町16-17)にて

OLYMPIA AMATEUR JAPAN 2023

JAPAN PRO 2023

を開催。

只今特設サイトにてイベント概要をご案内しております。

https://fwj.jp/lp/2023jp/



今回のイベントにおいて

リードエッジコンサルティングは

コンテストと同時開催

最先端のフィットネスイベント

『FITNESS WORLD EXPO’23 Vol.9』の企画運営

https://fitnessworldexpo.com



さらに

コンテスト映像を全世界へ生配信するため

配信コンテンツの企画制作運営・販売を行います。

https://fitnessworldtv.vhx.tv





日本中!いや世界中から筋肉自慢のマッチョ達が東京・渋谷に大集結するぞ

2023年11月24日(金)25日(土)26日(日)の3日間は筋肉祭り開催だ!





2023年11月24日(金)25日(土)26日(日)の3日間は「JAPAN PRO WEEKEND」だ





自らの体を鍛え抜き

その作り上げた姿をステージ上でその美しい筋肉を競い合うボディビル競技は

昨今のフィットネスブームも相まって市場規模が拡大中!



そのボディメイクの競技種目も近年は

「Men’s Physique(メンズフィジーク)」という部門が火付け役となり一大ムーブメントを作り出し

YoutubeやSNSなどを中心に話題を呼んでいる。



さらに最近では

カーリング五輪日本代表

ロコ・ソラーレの藤澤五月選手が

今年7月 FWJコンテスト「MOLA CUP」にて

ビキニ競技に参戦したことでマスコミに取り上げられるほど大きな話題に!



今回はそんな話題を呼んでいるボディメイクコンテストにおいて

世界レベルの3つの大きなイベントを開催します!



JAPAN PRO WEEKEND 2023

・11/24-26 :フィットネスワールドエキスポ

・11/24-25 :OLYMPIA AMATEUR JAPAN (プロ昇格コンテスト)

・11/26 :JAPAN PRO(プロショー)



2023年11月24日(金)~26日(日)の3日間において

「触れ合う」

「参加する」

「観戦する」

「購入する」

を軸とした、まさにフィットネス三昧になれる3日間の総称

「JAPAN PRO WEEKEND 2023」



■11/24・25・26「FITNESS WORLD EXPO’23 Vol.9」

国内外のフィットネスブランドが一堂に集結!

アパレルブランドからプロテインブランド

器具メーカーや美容系ブランドなど様々

気になっていたブランドのアパレルや、サプリメント、食品など

最新のフィットネス・健康・美容を一気に試せるチャンス!



■ 11/24・25「VEATM PRESENTS OLYMPIA AMATEUR JAPAN 2023」

世界でも限られた国(プロモーター)しか開催することの出来ない、

アマチュア最高峰のボディコンテスト「OLYMPIA AMATEUR」を2日間にわたって開催。

ここでの勝者はアマチュアからプロへと昇格できる資格を得ることができ、

かつプロへ昇格した選手は、

翌26日に開催するプロショー「JAPAN PRO」への出場権を獲得できる。

毎回世界中からフィットネスの猛者達がここ日本に集結しプロ昇格を目指し競い合う。



■ 11/26「VEATM PRESENTS JAPAN PRO 2023」

世界最大のボディビル団体「IFBB Professional League」主催(運営:FWJ)のプロコンテスト。

今年で4回目の開催となり、一昨年はコロナの影響で開催を見合わせたが、

過去世界一を獲得した経験のある選手や、現世界一の選手、

インスタフォロワー数、数百万人規模の超有名選手など、

まさにボディ競技を席巻するワールドクラスのプロ選手達がここ日本に集結し一番を競い合う。

また、ここでの勝者は、毎年アメリカで行われる世界最大のボディコンテスト、

プロでも限られた選手しか出場することが出来ない、

正真正銘の世界一を決定するコンテスト「Mr. Olympia」への出場権を獲得。



さらに!今回は

「OLYMPIA AMATEUR JAPAN」 と 「JAPAN PRO」 のジャッジに

オリンピアのヘッドジャッジ

スティーブ・ワインバーガーが来日決定



他に2名のオリンピアジャッジも来日するぞ!

・タイラー・マニオン

・エティラ サンティアゴ



いよいよ世界最高峰!!️

トップオブトップのジャッジメンバーが来るぞ!!️

日本のボディビル・フィットネスの歴史が変わる

その瞬間に立ち会えるチャンスだ!!️



さらにさらに!

今回ゲストポーズに

なんと世界一のポージングと評される男

テレンス・ラフィン 選手が来日決定!

https://www.instagram.com/ruff_diesel/



2014年に史上最年少19歳ででIFBBプロカードを取得し

わずか21歳でNPCナショナルズで優勝

2021年・2022年のアーノルド・クラシックで優勝

2020年・2021年のオリンピアで準優勝

世界トップクラスのクラシックフィジーク選手として活躍中!

現在29歳



テレンスのゲストポーズは

11月25日に披露してくれるぞ!!️

世界最高と称されるテレンスのポージングは必見だ!



総合司会:野澤SHOW

https://www.instagram.com/nozawa_show/



プレゼンター:山岸秀匡(プロボディビルダー・プロモーター)

https://www.instagram.com/hideyamagishi/



フィットネスコンテストの詳細はFWJ公式SNSをご確認ください。



公式HP:https://fwj.jp/lp/2023jp/

インスタグラム:https://www.instagram.com/team_fwj/

Twitter:https://twitter.com/official_fwj

Facebook:https://www.facebook.com/npcj7

YouTube:https://www.youtube.com/c/FWJChannel



JAPAN PRO 2023 とは





11月26日(日)今回で4回目の開催となる

「JAPAN PRO 2023」



開催カテゴリーは以下の3つ

・Men's Physique

・Bikini

・Bodybuilding OPEN



賞金総額:6万ドル



メンズフィジークを代表する日本人プロ選手たちが軒並み出場を表明。

また女性部門の競技「ビキニ」

そして

メインイベントとして「ボディビル オープン」の開催も決定!

世界最大の筋肉自慢の男たちが世界中から大集結。

見ごたえ間違えなしの「ボディビル オープン」をお楽しみに!



そして「JAPAN PRO」の優勝者は

アーノルドシュワルツネッガーも出場し優勝した過去を持つ大会

毎年アメリカで行われる世界最大のボディビルコンテスト「Mr.Olympia」への出場権を

獲得することができるということもあり、国内だけでなく世界中からも注目を浴びている。

Mr.Olympia:https://mrolympia.com



※「JAPAN PRO」今年は海外からも多数選手が参戦を表明!情報解禁までお待ちください。



現在出場を表明している選手を一部ご紹介!

※あくまでも出場予定選手であり出場が確定しているわけではありません。ご了承ください。



【メンズフィジーク/Men’s Physique】

JAPAN🇯🇵

▶︎Junpei Taguchi 選手

https://www.instagram.com/junpei_taguchi/



▶︎RYO TERASHIMA 選手

https://www.instagram.com/ryo_fitness_jp/



▶︎RYOHEI OKADA 選手

https://www.instagram.com/__0kada_/



▶︎NATSUKI TAKARAMURA 選手

https://www.instagram.com/imnatsu_jp/



South Korea🇰🇷

▶︎Taewon Yong 選手

https://www.instagram.com/ifbbpro_yyong/



▶︎Beomsu Park 選手



▶︎Junho Lee 選手

https://www.instagram.com/junho_ifbbprofanclub/



▶︎Yoonsung Lee 選手

https://www.instagram.com/physique.class_thefit/



▶︎Minsu Kim 選手

https://www.instagram.com/ifbbpro_thanos/



▶︎Bongseok Choi 選手

https://www.instagram.com/physique.class_thefit/



【ビキニ/Women’s Bikini】

JAPAN🇯🇵

▶︎MIHARU KURACHI 選手

https://www.instagram.com/miharu_kurachi/



▶︎Asaka Kimura 選手

https://www.instagram.com/asaka0203/



▶︎RENA AJIMA 選手

https://www.instagram.com/renaatsun/



South Korea🇰🇷

▶︎Bola Seo 選手

https://www.instagram.com/bola_ifbbpro/



▶︎Min Hee Baek 選手

https://www.instagram.com/45gym__minhee/



▶︎Jibin Park 選手

https://www.instagram.com/45gym__minhee/



【ボディビル オープン/Bodybuilding Open】

JAPAN🇯🇵

▶︎Joji Sekine 選手

https://www.instagram.com/popaisekine/



▶︎Katsutoshi Matsusaka 選手

https://www.instagram.com/808mana/



South Korea🇰🇷

▶︎Sugeun Jeon 選手



▶︎Jung Soo Park 選手

https://www.instagram.com/ifbbpro_park/



まだまだご紹介しきれないほど

注目のプロ選手が世界中から参戦!

FWJ公式YouTubeチャンネルにて出場選手のインタビューを順次公開予定です。



FWJ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/FWJChannel/



OLYMPIA AMATEUR JAPAN 2023 とは





11月24日・25日開催!

プロ選手への昇格コンテストとなる

「OLYMPIA AMATEUR JAPAN 2023」



開催カテゴリーは以下の7つ

・Men's Physique

・Bikini

・Bodybuilding

・Wellness

・Figure

・Women's Physique

・Classic Physique

最大19枚のプロカードが発行される予定。

新たなプロの誕生に期待がかかる!



カテゴリーは以下の2日間に分けて開催

24日(金)

・Wellness

・Figure

・Women's Physique

・Men's Physique



25日(土)

・Bikini

・Classic Physique

・Bodybuilding



OLYMPIA AMATEUR JAPAN 2023 注目の参加選手を只今密着取材中!

FWJ公式YouTubeチャンネルにて出場選手のインタビューを順次公開予定です。

是非ご覧ください!



FWJ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/FWJChannel/



3日間完全独占LIVE配信決定!







【コンテストのLIVE配信決定!】

多くの方からのご要望により11月24日~26日の3日間

コンテストの模様をライブ配信することになりました。



配信はFWJ独占!生配信で行います。

LIVE配信特設サイトはこちら→https://fitnessworldtv.vhx.tv



【実況】

三澤澄也アナウンサー(九州朝日放送)

実際にフィジーク選手としても活躍中!選手目線の徹底取材と実況が定評!



【解説】

ビーフ佐々木:FWJのジャッジでもあり、伝説のボディビルダー!辛口で的確な解説が定評!



山岸秀匡/HIDETADA YAMAGSHI:日本が誇る世界を舞台に唯一現役で活躍するボディビルダー



さらに!ゲスト解説にあの選手が登場!

情報解禁までお待ちください!



【JAPAN PRO 2022】※去年のLIVE配信映像



※ライブ配信の番組企画制作から技術発注、コンテンツ制作販売まで全てを

株式会社リードエッジコンサルティングが担当しています。



コンテストと同時開催『FITNESS WORLD EXPO’23 Vol.9』とは





2023年11月24日(金)~ 26日(日)の3日間

コンテストと同時開催『FITNESS WORLD EXPO’23 Vol.9』

https://fitnessworldexpo.com



じわじわと話題を集める「フィットネス」

コロナ禍における運動不足を解消するため

世界におけるフィットネス人口の増大とともに

日本でも老若男女問わず多くの方が健康、美ボディを

目指しフィットネスジムに通う方が増え続けています。



フィットネスにおける日本市場は

約600万人 約5000億円とも言われる!



今回開催されるのは

フィットネス関連製品・健康食品・ヘルスケア商品・トレーニングマシンをはじめとする消費者向け商品や、

フィットネスジム運営に関連する企業向けサービスなど、

これからのフィットネス業界を担っていくであろう最新のサービスや商品が一堂に集う、

総合フィットネスエキスポです。



フィットネス界で大人気アパレル「VEATM」

レジェンドボディビルダー山岸秀忠選手が展開する「Stimiron」など

人気を誇るアパレルブランドが多数出展!!

他にも、フィットネスを愛する方々に向けた健康商品ブランドも多数出展いただきます。



気になっていたブランドのアパレルや、サプリメント、食品を一気に試せるチャンス!



過去のイベント開催の様子はこちら↓





※出展に関するお問わせは下記にて承ります。お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせフォーム】

https://fitnessworldexpo.com/contact_for_business



今回のイベントのメインスポンサー「VEATM」とは





進化し続けるブランド「VEATM」

「VEATM」は、"The only one who can beat me is me(自分に勝てるのは自分だけ)”をコンセプトに

筋肉の形、体のラインが大きく見えるようなカットラインとデザイン

動きやすさを重視したストレッチ性の高い素材を選定し

これまで様々なトレーニング好きの皆様にご愛用いただいておりました。



今回、トレーニングウェアの本質的な価値に再度向き合い

自分に打ち勝つ全てのトレーニーに寄り添うべく、多くのトレーニング層の声を取り入れ、素材やシルエット

製造プロセスにこだわりきることで圧倒的な着心地を実現。

トレーニングシーンはもちろん

様々なシーンで活躍する“着用が楽しみになる”トレーニングウェアブランドに進化を遂げました。

リブランディング及び新コレクションの発売に合わせ、ブランドホームページやSNSも刷新、

これまで以上にフィットネスに多角的に向き合う皆様をサポートすると共に、自ら進化を続けてまいります。



【スポンサーにご興味のある企業様へ 無料観覧ご招待いたします!】





この度、スポンサーにご興味のある企業様を特別に観覧ご招待をさせて頂くことになりました。

是非この機会に世界最高峰のフィットネス、ボディ競技をご覧ください。



【お申し込み方法】

代表者のお名前

会社名

取り扱い商品名

ご連絡先

お越しいただく人数

を下記の登録フォームまでご連絡ください。



【お問い合わせフォーム】

https://fitnessworldexpo.com/contact_for_business



※エキスポイベントの企画立案運営、出展企業様対応など全てを

株式会社リードエッジコンサルティングが担当しています。



FWJ(FITNESS WORLD JAPAN)とは







多くのメディアやフィットネスユーチューバーの活躍により

今注目を集める「フィットネス」

コロナ禍における運動不足を解消するため

世界におけるフィットネス人口の増大とともに

日本でも老若男女問わず多くの方が健康、美ボディを

目指しフィットネスジムに通う方が増え続けており



フィットネスにおける日本市場は

約600万人 約5000億円とも言われています。

我々FWJは

今年世界各国からボディビルのプロが集まる

プロショーを含め

北海道から沖縄まで日本国内で地方大会を25大会

全国16都市で開催することになりました。

これまで総勢3万人もの選手が出場し

10万人の観客数を誇っております。

2023年はコロナも落ち着きさらなる飛躍を目指しております。



【FWJについて】

2015年にフィットネス・ボディビル団体として創設。2020年より NPCJ から FWJ へ団体名を変更。

アマチュア最高峰ボディコンテスト

「Olympia Amateur Japan」を始めとする世界レベルの各種コンテストを日本国内で企画運営。

アマチュアからプロまで、ボディビル、フィジーク、ビキニを始めとした、

フィットネスを愛する多くのアスリートを支援してまいりました。

団体創設8年目となる2023年は世界を視野に新たな挑戦をして行きます!



HP:https://fwj.jp/

インスタグラム:https://www.instagram.com/team_fwj/

ツイッター:https://twitter.com/official_fwj

Facebook:https://www.facebook.com/npcj7

YouTube:https://www.youtube.com/c/FWJChannel



リードエッジコンサルティングについて





リードエッジコンサルティングは世の中の「あらゆるモノ」が保有する価値をデジタルの力を通じて

世の中に届けていくことを目的として事業を行っております。

価値に変換することが困難な領域に業界問わず挑戦的なアプローチを行うことで

『事業』という形に変換、実行させていくことが我々のシゴトです。



会社名: 株式会社リードエッジコンサルティング

代表取締役社長: 庄司貴之

所在地: 〒160-0023

東京都新宿区西新宿4丁目33-4

住友不動産西新宿ビル4号館6階

webサイト: https://corp.leadedge-c.com/



【事業内容】

・フィットネス領域における新規開拓 デジタルコンテンツ企画・開発・販売

・NFTマーケットプレイス「LEAD EDGE」(https://leadedge-c.com/ )

・NFTメディア「NFT NOW」(https://nft-now.jp/ )

・DX支援事業

・デジタルIP開発事業



