「氷上の演技」「バックヤード」「選手インタビュー」などの選手追っかけカメラを自由に選択して視聴できる



AMATELUS株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:下城 伸也、以下 AMATELUS)は、中日新聞社が主催の第20回記念となる「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」にて、AMATELUSが持つ自由視点映像及びマルチアングル映像の国際特許技術SwipeVideo(スワイプビデオ)を活用し、世界で初めてフィギュアスケートの映像をマルチアングル配信として有料配信する事を発表致します。









今年で20周年となる冬の風物詩アイスショー「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」

20周年を記念してオンライン配信をSwipeVideoにてマルチアングル配信致します。



本マルチアングル配信は計6アングルの配信となります。

解説者とリポーターには元選手を起用し、宇野昌磨選手(トヨタ自動車)や坂本花織選手(シスメックス)らの演技を表と裏の両面から伝えます。



パソコン、スマホ、タブレットで、視聴者が好みの視点に変えながら視聴できます。

また、アングル切り替え時にはタイムラグが無く、ノーバッファリングでストレス無くアングルを切り替えて視聴する事ができます。



アングルは、氷上の演技では解説者の実況が聞けるメイン映像と、その他にリンクを映すカメラが3アングル(実況入り)また、リンク横で出番を待つ選手たちの様子や、バックヤードでの様子が見られるアングル、インタビューを受ける選手を見られるアングルなどがあります。



更に今回の配信では、グルーピングした音声も切り替えて視聴できる為、氷上の演技を実況音声で楽しむ事ができたり、リンク横の出入り口で話している選手の声や、選手のインタビュー音声を自由に切り替えて楽しむ事ができます。

自分の推しの選手を追っかけながら視聴する「推しカメ視聴」に似た視聴体験が可能です。



◆SwipeVideoでお楽しみ頂ける内容

・メイン映像 (オンライン配信解説者の実況をお楽しみいただけます)

・氷上撮影カメラ(3アングル、実況の音声をお楽しみいただけます)

・選手出入口カメラ(演技を控える選手たちの映像と音声をお楽しみいただけます)

・バックヤード選手リポートカメラ(インタビュー映像や音声などをお楽しみいただけます)



※本配信では、生配信の視聴中に「プレイバック(巻き戻し機能)」も利用できるので、ハイライトシーンや、気になる選手のインタビューシーンなど、アーカイブ配信を待たずに即見返し視聴する事が可能です。



※2023年1月時点日本国内外における「自由視点映像/マルチアングル映像技術「SwipeVideo(スワイプビデオ)」(AMATELUSが保有する国際特許技術)を用いて、フィギュアスケートの映像をマルチアングル生配信(有料)する取り組みは世界初となります。AMATELUS社調べ。



▼配信詳細

配信期間

購入期間:2022年10月29日(土)10:00~2023年1月7日(土)19:59

視聴期間:2023年1月4日(水)17:55~2023年1月7日(土)23:59



◆出演選手

男子:宇野昌磨、友野一希、三浦佳生、壷井達也、山本草太、中村俊介

女子:坂本花織、紀平梨花、河辺愛菜、三原舞依、松生理乃、横井ゆは菜、島田麻央、吉田陽菜、本田真凜

スペシャルゲスト:荒川静香、無良崇人、鈴木明子



◆購入ページ

・通常プログラム付き:4,400円

https://sv-commerce.com/634e99223e0bff00136fceca

・20周年記念特別版プログラム付き:8,000円

https://sv-commerce.com/634e9b6d44bd93001377020b





<SwipeVideo(スワイプビデオ)とは>

AMATELUS社が開発・提供する、複数台のカメラ(台数無制限対応)で撮影された映像を、視聴者がスワイプする事でWeb上で(アプリ内も可)自由に視点をスイッチングしながら視聴できる配信システムであり、国際特許として取得済みの技術です。



SwipeVideo(スワイプビデオ)は、これまで映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ上での配信や再生は難しいとされてきた自由視点映像及びマルチアングル映像をクラウド配信出来る世界初の独自開発技術です。



また、WEBの技術(HTML5)だけで動作するので、視聴者側は面倒なアプリインストールが不要なうえ、視聴者がストレスなく任意のタイミングで再生中(スロー中、ズーム中、停止中も可能)の映像を切り替える事を可能にし、画面をスワイプするだけで映像の視点を自由に切り替えて視聴することができます。



詳細はこちら https://swipevideo.jp



特許:国際特許として日本特許3件取得、米国特許3件取得、中国特許2件取得、韓国特許1件、イギリス1件、その他各国移行申請済み。



【AMATELUS社の概要】

社 名 :AMATELUS株式会社

本社所在地:東京都渋谷区

設 立 :2017年1月

資 本 金:5億3262万2112円 (資本準備金含む)

代 表 者:下城伸也



事業内容 :『Swipe Video』の開発・制作・販売を中心に、自由視点映像及びマルチアングル映像等の撮影同期アプリ『SVCam/SVCamDual』の開発、提供、自由視点映像の配信及び編集ソフト・アプリケーションの開発や撮影、VR/MR関連システムの開発を行なっている。



<これまでの主な採択/受賞歴>

・Microsoft innovation award2017 受賞

・avex-xRハッカソン(VR/AR/MR) 優勝

・総務省「異能vation」ジェネレーションアワード 特別賞受賞

・横瀬町地方創生プロジェクト「よこらぼ」採択

・埼玉県庁 官民連携事業 採択

・Plug and Play Japan Batch2 採択

・富⼠通 ピッチコンテスト fabbit賞 リコー賞 受賞

・Plug and Play Batch2 Expo Mobility 優勝

・富⼠通アクセラレータ第7期 採択

・電通「GRASSHOPPER」第2期 採択

・docomo 5G DX AWARDS 2020 「最優秀賞」受賞

・日経トレンディ「2020年 START UP AWARADS 大賞」受賞

・2021年 スポーツ庁「イノベーションリーグ」にて「ビュワー・エクスペリエンス・パートナー」授与

・2022年 ヨーロッパ最大のテックカンファレンス”Viva Technology”の「 Innovative Event Challenge」にて優勝



