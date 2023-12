[株式会社Rist]

株式会社Rist(京都市 下京区、代表取締役社長:長野 慶、以下Rist)は、2024年1月4日~8日(現地時間)に開催される「Winter Conference on Applications of Computer Vision 2024」(以下:WACV 2024)において、Ristインターン生の山際がワークショップでポスター発表を行うことをお知らせします。





WACV 2024は、毎年1月にハワイで開催されているコンピュータービジョン分野の学会です。コンピュータービジョンに関する最新の研究成果やアプリケーション、技術的な進歩を共有する場として、世界中から各分野の専門家や研究者が集まります。

開催期間中は、招待講演やポスター展示、ワークショップなどの実施が予定されています。



山際は今回、現地時間の7日に行われるワークショップにおいて、WACV 2024に採択された論文「Zero-Shot Edge Detection with SCESAME: Spectral Clustering-based Ensemble for Segment Anything Model Estimation」(以下:本論文)のポスター発表を行います。

本論文は、Ristインターン生の山際を含む京都大学の学生とRist社員の共同研究によるもので、Rist社員の中本・神戸も共著者として研究に参加しています。



・論文はこちらからご覧いただけます。

https://openaccess.thecvf.com/WACV2024_workshops/Pretrain



・論文採択についてのお知らせはこちら

https://www.rist.co.jp/202311295839/



WACV 2024参加への意気込み

【Ristインターン生 山際宏明】

学会に参加するにあたり旅費をサポートしてくださったRistに感謝しています。

研究内容の面白さを伝えることができるように発表を頑張りたいと思います。

コンピュータービジョン分野の学会は初めてなので、最新の研究の動向などもチェックしたいと思います。



Ristについて

Ristは先端技術を取り入れることで顧客企業や社会の課題を解決し、価値提供を行います。

人工知能技術Deep Learningなどを用いて、[工場×AI]をコンセプトに画像AI事業の「Deep Inspection」、データ分析事業の「Deep Analytics」の2つの領域で、お客様に合わせた幅広いAIシステムをオーダーメイドで開発しています。

AIを用いたシステムの社会実装を加速させるため、2018年12月に京セラコミュニケーションシステムの完全子会社となりました。



- 会社名:株式会社Rist

- 所在地:京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 京都エクセルヒューマンビル 7階

- 設立日:2016年8月1日

- 代表取締役社長:長野 慶

- URL: https://www.rist.co.jp





