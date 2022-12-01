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英国紅茶アーマッドティー「知るカフェ」へオリジナルマグを提供開始

［富永貿易株式会社］

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、輸入総代理店を務める英国紅茶ブランド「AHMAD TEA（アーマッドティー）」について、大学生のキャリア形成のサポートを行う「知るカフェ」サービスを通じて、紅茶の普及及び「アーマッドティー」の啓発活動に取り組んでいます。
その一環として、今回国内の「知るカフェ」全20店舗へアーマッドティーオリジナルデザインの限定マグカップを提供することが決定しました。2022年11月より順次、アーマッドティーメニュー提供時に同マグカップが使用されることで、更なる認知拡大を目指します。



アーマッドティーオリジナルマグカップ


「アーマッドティー」と「知るカフェ」との取り組みについて


年代別に紅茶の飲用頻度を調査したところ、20代の若年層が最も飲用頻度が低いという結果が出ました（下記図参照）。

※調査主体：富永貿易株式会社　調査実施機関：株式会社インテージ
調査実施時期：2021年11月26日（金）～29日（月）
対象者条件：首都圏（1都3県）・近畿圏（2府4県）／20～69歳／女性

アーマッドティーでは、若年層への更なる紅茶の飲用機会の創出とブランド認知拡大を目的として、2021年秋より「知るカフェ」との取り組みを開始しました。日頃紅茶を飲む機会が限られている若い世代の大学生に、アーマッドティーの本格的な紅茶の美味しさを実際に体感していただく貴重な場となっています。

アーマッドティーのもつバラエティー豊富なフレーバーをベースに、定番のアールグレイに加え、フルーツティー（ストロベリー、レモン）もメニュー導入されているほか、専用アプリの注文画面上でもブランドロゴを表示することによりブランド視認を高めています。

更なるブランド認知拡大の施策として、秋冬のホットドリンクの需要期に合わせ、ロンドンを意識した限定デザインのマグカップの提供を開始します。これらの取り組みにより、大学生の関心をより一層高めることを狙いとしています。

＜主な取り組み紹介＞
・「知るカフェ」ドリンクメニュー導入（ホットティー/アイスティー）
・「知るカフェ」アプリ、SNSでの情報発信
・ティーバッグお試しセットのサンプリング
・店頭ディスプレイ提供
・オリジナルマグカップ提供（2022年11月～）



知るカフェについて


株式会社エンリッション運営。大学生が利用しキャリア形成のサポートを行う「知るカフェ」「BiZCAFE」を国内の大学近郊もしくは校内に20店舗展開。また、国内だけでなく、インドの世界最高峰といわれるインド工科大学7キャンパス内に展開しており、海外の理系人材と企業の出会いも創出。高品質のドリンクとカフェで企業と交流できるMeetupを学生に提供し、企業には、カフェもしくはオンラインでのMeetup、会場利用、席利用、広告ブランディングを提供しています。

＜実店舗一覧＞
同志社大学前店、京都大学前店、早稲田大学前店、名古屋大学前店、東京大学前店、神戸大学前店、慶応義塾大学前店、関西大学前店、大阪大学前店、立命館大学前店（衣笠）、九州大学前店、立命館大学びわこ・くさつ店、東京工業大学前店、一橋大学前店、関西学院大学前店、東京理科大神楽坂キャンパス店、BiZCAFE（関西学院大学神戸三田キャンパス店）、みなと銀行学園都市店、みなと銀行武庫川女子大学店、インド工科大学ハイデラバード店、インド工科大学インドール店、インド工科大学ボンベイ店等の約27店舗を運営。
知るカフェHP：　https://shirucafe.com/

※「アーマッドティー」との取り組みは国内20店舗が対象となります。



英国紅茶ブランド「AHMAD TEA（アーマッドティー）」について



アーマッドティーは、「高品質な紅茶をもっと手軽に飲んでほしい。」創業者のそのような想いから、「高品質・良心価格」という基本理念のもと、今日まで世界80か国以上で親しまれ、今では世界第5位の紅茶ブランドに成長しました。
「食のオスカー」とも呼ばれる、イギリスの高級食品小売組合が主催する食品の国際大会グレート・テイスト・アワードで、2015年から毎年受賞を達成しています。
伝統的なブレンドからフルーツティー、デカフェタイプまで幅広く取り揃えたラインナップにより、『今日を彩る、とっておきの1杯を』お届けする紅茶ブランドを目指しています。

アーマッドティーブランドサイト：　http://ahmadtea.jp/
アーマッドティーTwitter：　https://twitter.com/ahmadtea_jp
アーマッドティーInstagram：　https://www.instagram.com/ahmadtea_jp/
アーマッドティーFacebook：　https://www.facebook.com/ahmadtea.jp/

【企業概要】

社名：富永貿易株式会社
創業：1923年（大正12年）5月
設立：1949年（昭和24年）9月
所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通5-1-21
会社HP： https://www.tominaga.co.jp/

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社名：株式会社エンリッション（EINRSSION Inc.）
設立：2013年
代表取締役：柿本優祐
本社：京都市上京区今出川通室町東入今出川町313 SAKURA BLD. 今出川 II 2-E
事業：採用ブランディング事業
HP：https://shirucafe.com/
従業員：約500名（主にアルバイトスタッフを含む）
子会社：ENRISSION INDIA Pvt. Ltd.

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/01-13:16）

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