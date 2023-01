[株式会社エイチジェイ]

半熟卵っちがリリースした『GAL is MIND』に世界で活躍するシンガーの大門弥生、インドネシアのフィメールラッパーRamengvrlの2名を迎え『GAL is MIND REMIX』をリリース!



2021年半熟卵っちがリリースした楽曲『GAL is MIND』が日本のみならず、世界でも大きな反響を呼び、i Tune Storeにおいて、世界7カ国のHIPHOPトップソングにチャートインを果たした。 この反響を受け、本楽曲プロデューサーである大門弥生が中心となり、更なるギャルバイブス高めなREMIX楽曲を制作し、原曲の『GAL is MIND』のギャル魂をもっと海外に広げるため、インドネシアで活躍するギャルフィメールラッパーのRamengvrlを迎え、新曲『GAL is MIND REMIX ft. Ramengvrl, YAYOI DAIMON』を1月17日にリリースする事が決定しました。







(2023年1月17日リリース GAL is MIND REMIXジャケット写真)



■半熟卵っち / GAL is MIND REMIX ft. Ramengvrl, YAYOI DAIMON



【Official Music Video】

https://youtu.be/TqGhTgxQfro





【各種音楽配信サービス】

https://linkco.re/QeS6Fpvh





本楽曲は、当時のegg編集長、赤荻瞳が出演したテレビで語った“ギャル論”を題材に制作された楽曲です。

ギャルに対する偏見や、世間から向けられてきた様々な意見に対する想いが、アンサーとしてリリックに込められています。





-ギャルとは?-

自分の好きなことを突き詰める。 年齢や性別、そして国籍も関係ない。 モテるからやるとかではない。好きなものは好き。 好きなものを貫く。言いたいことを言う。 自分の気持ちにウソをつかないという精神や生き様。 それこそがギャル。



そんなギャルマインドを持つ全ての人々に捧げる楽曲としてリリースから1年が過ぎ、2023年1月現在YouTubeでは490万再生を突破。

TikTokでトレンドとなり、国内のみならず海外のGAL MINDを持つ様々な人たちからも多くの反響生み、大きなバズへと繋がりました。







(2021年9月20日リリース GAL is MINDジャケット写真)





■半熟卵っち / GAL is MIND







■i Tunes Store ヒップホップ / ラップトップソングチャートイン



・マレーシア:8位



・スウェーデン:15位



・デンマーク:20位



・ラオス:41位



・ボリビア:149位



・パラグアイ:160位



・アルゼンチン:166位



この世界的な反響を受け、2023年1月17日、本楽曲のプロデューサーである大門弥生、そしてインドネシアで活躍するフィメールラッパーのRamengvrlの海外で活躍する2人を迎え、【GAL is MIND REMIX】として新たにリミックス楽曲をリリースする事が決定しました。





【大門弥生コメント】



半熟卵っちの原曲「GAL is MIND」のギャル魂をもっと海外に広げるため、海外で活躍するギャルラッパーのRAMENGVRLを迎え、更にギャルヴァイブス高めなリミックス作品を作りました。



今回のMVでは、原曲MVのギャル高校の続きとなる世界線を描いていて、その学校の教師として私やRamengvrlが登場したりと、こちらもみなさんに楽しんでいただける内容となっているので是非観てみて下さい。





■大門弥生 Profile









Artist (Singer / Writer / Choreographer)

シンガーソングライター, FEMINIST, 関西 Bad Gyal。

ブラックミュージックに強く影響を受け、作詞作曲、振り付け までを手掛ける現場主義のグローバルアーティスト。Feminismを掲げ、”ありのままの自分が美しい、やりたいようにやればいい”というメッセージを等身大で伝えている。





■discography



NO BRA!







Top Gyal







M.O.B







ヒールで仁王立ち







【Ramengvrlコメント】



私は昔から日本文化(ギャル・アニメ等)が大好きで2013年に来日したことがあったんですが、その時日本でギャルを見ることが出来ませんでした。



2019年にeggが復活した事によって日本のギャル文化も復活したと聞いた時は驚きました。そしてGAL is MIND REMIXを通して日本のギャル達に会うことが出来て本当に嬉しかったです。



今回の楽曲では既存のGAL is MINDのリリックからインスピレーションを受けて『自分が自分らしくいる事に誇りを持つ』と言うことを表現しています。



■Ramengvrl Profile









Ramengvrl/ラーメンガール

Artist (Female Rapper)

インドネシアの郊外で育ったRamengvrl独自のスタイルと中毒性抜群のライムを完璧に融合させた彼女は、インドネシアで最も勢いのあるフィメールラッパーの一人。





■discography



CA$HMERE







I AM ME







Ain’t No MF







MING LING





企業プレスリリース詳細へ (2023/01/17-21:16)