メイクアップフォーエバーは、肌に溶け込むようになじみ、仕上がりの美しさが長時間続く高発色のフェイスカラー「アーティストフェイスパウダー」シリーズを2023年8月2日(水)に全国発売



LE SSERAFIM(ル セラフィム)KIM CHAEWONも使用したフェイスカラーはハイライター4色、ブラッシュ9色、スカルプター3色の全16色展開。軽くなめらかでシルキーなパウダーは、肌に輝きといきいきとした血色感を与え、自然な陰影を描きやすく、長時間くすみ知らずの鮮やかで美しい発色が続きます。

新製品「アーティストフェイスパウダー」を使用したLE SSERAFIM(ル セラフィム)KIM CHAEWON最新ムービー



【アーティストフェイスパウダー】 シリーズ

▼アーティスト ブラッシュ 全9色

▼アーティスト ハイライター 全4色

▼アーティスト スカルプター 全3色

価格:3,500円(税込3,850円)

全国発売日:2023年8月2日(水)

阪急うめだ本店:2023年7月26日(水)より先行発売





【KIM CHAEWON使用色】





【阪急うめだ本店 7月26日(水)より先行発売】

「アーティストフェイスパウダー」シリーズの全国発売に先駆け、阪急うめだ本店では2023年7月26日(水)より先行発売を実施。7月26日(水)~8月1日(火)の期間、阪急うめだ本店2階 きれいきれいスタジオにて、最新のフェイスカラーをいち早くご購入いただける先行発売イベントを開催いたします。





“メイクアップエキスパートによる印象分析レッスン”

顔の印象は顔の形やパーツなどさまざまな要素で作り上げられています。本レッスンでは、メイクアップエキスパートがお客様のなりたい印象をカウンセリングし、お一人おひとりの骨格を分析しながら、お好みに合わせたメイクをご提案。毎日のメイクを格上げするテクニックをマンツーマンでレクチャーいたします。

ご参加いただいた方には特典としてオリジナル扇子をプレゼント。

重ねたり混ぜ合わせたりすることで理想の色を生み出すこともでき、テクニックフリーで楽しめる新発売のフェイスカラーなどを使用し、普段のメイクに取り入れやすいご提案をいたしますので、ぜひご参加ください。

さらに、会場では税込7,700円以上ご購入のお客様にはメイクアップフォーエバー製品のミニサイズがもれなく当たるお楽しみくじにご参加いただけます。メイク崩れしにくいアイテムなど、外出する機会が多いこの季節に持ち運ぶのにも便利なメイクアップフォーエバーのミニサイズをご用意しております。



期間:2023年7月26日(水)~8月1日(火)

会場:阪急うめだ本店2階 きれいきれいスタジオ



【お問い合わせ先】

阪急うめだ本店メイクアップフォーエバーカウンター Tel: 06-6313-7947



<MAKE UP FOR EVER - メイクアップフォーエバー>

世界中の才能あふれるメイクアップアーティスト達が製品開発に関わる、フランス・パリ発の世界的プロフェッショナルメイクアップブランド。

進化を続ける機能的なアーティスト性に溢れる製品は全世界60か国以上で展開され、世界中のメイクアップアーティストやメイクファンに支持されています。



