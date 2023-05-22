U25向けスタートアップの祭典『TORYUMON TOKYO…
［F Ventures LLP］
学生/U25向けに起業を促進するイベント「TORYUMON TOKYO 2023 Summer」を2023年7月22日(土)に東京ミッドタウン日比谷 BASE Q HALLにて開催いたします。これまでのTORYUMONに続き、よりアップデートを加え開催予定です。また、今回開催に際してプレイベントとして、「TORYUMON FUKUOKA 2023 Summer」「TORYUMON U18」の開催を予定しています。協賛企業、ピッチコンテストに出場するU25スタートアップの募集も引き続き行っております。
イベント趣旨
TORYUMONは、福岡発のU25向けスタートアップイベントです。最も起業のリスクが低い学生にとって「起業」の選択肢が当たり前になることを目指し活動してきました。2017年3月から年2回開催されており、今回で17回目の開催になります。オフライン開催時のTORYUMON TOKYOでは、Twitterのトレンド1位を獲得するなどの大きな盛り上がりを見せ、300人を超える学生が集まる規模へと拡大してきました。
着実に起業家を輩出し、イベント内で1,000万円前後のシードマネーを獲得する学生起業家も複数発生しています。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが学生と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む登竜門として、スタートアップに興味のある学生のコミュニティのさらなる醸成を目指します。
過去TORYUMONの様子
TORYUMON TOKYO 2023 Summer 概要
日時：2023年7月22日（土） 14:00～18:30予定
会場：東京ミッドタウン日比谷6F BASE Q HALL（https://goo.gl/maps/EJnmkzQYLLw3bHzT7）
対象：学生/U25の方。26歳以上の方は招待者限定とさせていただいております。
費用：無料
HP：https://toryumon.jp/toryumon-2023-summer
参加者申し込みフォーム：https://forms.gle/n3bYojEdnoQWwX8K6
スタッフ申し込みはこちらから：https://bit.ly/3MOTCui
第1部セッション 「シードファイナンスの軌跡~立ち上げからシード調達までを振り返る~」
モデレーター
中路 隼輔 様 ANRI Principal
登壇者
宮下 大佑 様 株式会社チケミー 代表取締役
千葉 佳織 様 株式会社カエカ 代表取締役・スピーチライター
Coming Soon..
第2部セッション「U25 TORYUMONピッチ」
ピッチ審査員
矢澤 麻里子 様 Yazawa Ventures 代表パートナー
朝倉 祐介 様 アニマルスピリッツ 代表パートナー
本原 陽香 様 NOW DIRECTOR
安岡 浩太 様 インベストメントマネージャー兼 VP of capital network
白川 亜祐旭 様 JAFCO シニアアソシエイト
6/7(水)まで「TORYUMON TOKYO 2023 Summer」のピッチ出場者を募集しております。
https://forms.gle/op4U3uY3GcmSSjQ69
第3部セッション「VCリバースピッチ」
VC10社によるブース出展とリバースピッチを予定しております。
後日詳細とプレスリリースを公開いたします。
第4部セッション 「未来は起業家に学べ~スタートアップ・エコシステムの現在、未来～」
モデレーター
久保田 雅也 様 WiL パートナー
登壇者
岩崎 由夏 様 株式会社YOUTRUST 代表取締役/CEO
伊藤 和真 様 株式会社PoliPoli CEO
山本 正喜 様 Chatwork株式会社 代表取締役CEO
松本 勇気 様 株式会社LayerX 代表取締役 CTO
協賛企業
2023/5/22時点で14社の皆様に、本イベントにご協力をいただいております。
■プラチナ
弥生株式会社 様
株式会社YOUTRUST 様
株式会社プレイド 様
■ゴールド
アマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社 様
■シルバー
STATION Ai株式会社 様
株式会社ネットプロテクションズ 様
福岡地域戦略推進協議会 様
GMOペパボ株式会社 様
株式会社PR TIMES 様
■ブロンズ
株式会社IPPO 様
KBCグループホールディングス株式会社 様
SGインキュベート株式会社 様
株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ 様
ベル・データ株式会社 様
■サポーター
株式会社サイエンスアーツ 様
Fukuoka Growth Next 様
Business Contest KING 実行委員会 様
■Innovation Partner
BASE Q 様
【本プレスリリースに関する問い合わせ】
TORYUMON学生運営委員会
toryumon[at]f-ventures.vc
※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/22-19:46）
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