[フェスタリアホールディングス株式会社]

数量限定のネックレスなどを、伊勢丹新宿店&三越伊勢丹オンラインストアにて販売中



フェスタリアホールディングス株式会社(本社:東京都品川区西五反田、代表取締役社長 貞松隆弥)は、〈WISH UPON A STAR(R)〉の冬の新作を伊勢丹新宿店および三越伊勢丹オンラインストアにて販売中です。







〈WISH UPON A STAR(R)〉とは





ふたつの星が映し出されるオリジナルプレミアムカットの“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドは、熟練マイスターの繊細かつ高度な手作業で1点1点仕立てられる特別なダイヤモンドです。2023年秋にデビューした〈WISH UPON A STAR(R)〉は、そんなfestariaのシグネチャーピース“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドを再解釈し、モダンに昇華したブランドです。



遮るもののない夜空の星が見るものを惹きつけ、ひときわ輝きを放つように。“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドを最も引き立たたせるべく、大胆にシンプルを極めました。決して色褪せることのない洗練されたデザインの中に、普遍的な美しさと力強さを湛えた至高の輝きを秘め、そのボーダレスでノーブルな佇まいは「自由と自立」を物語ります。



決められた枠に縛られず、独自のスタイルや感性を持つ人の個性を活かし、価値観を後押ししてくれるような自分のためのライフスタイルジュエリーです。ふたつの星が、自分らしく生きるすべての方を照らし出します。



冬の新作について





冬の新作は、ネックレス14型、ピアス4型、イヤーカフ2型、リング2型の計22アイテムを取り揃えました。

〈WISH UPON A STAR(R)〉は、身につける人の多様な人生に寄り添い、かたちにならない想いを託すにふさわしいアイテムをお届けしています。一年の節目となるホリデーシーズンに、“自分へ贈る”ダイヤモンドジュエリーを提案いたします。



ネックレス



数量限定のエントリーモデルのネックレス。“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドの魅力を最大限に引き出す、不変的なスタンダードデザインに仕上げました。プラチナと18金イエローゴールドの2種をご用意しています。



コンパクトなサイズ感ながら立体感のある厚みを持たせることで、ニュートラルなムードを表現。石留めは、ダイヤモンドをぐっと大きく鮮やかに見せる伏せ込みを採用しています。石座周辺は大きく深い照り返しを作り、奥行きを持たせて光を集める設計に。さらに、外側は通常よりも深いマット加工を施し、シャインとマットのコントラストが“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドをより印象的に見せる効果をもたらしています。



コーディネートに取り入れやすい小ぶりなボリューム感の中に、永く色褪せることのない素材感と存在感を両立。シンプルでありながら洗練されたバランスと確かな仕上げで、スタイルやシーンを選ばない実用性の高いデザインを追求しました。年月を重ねるごとに愛着を深め、かけがえのない想いを込めることのできるネックレスです。





ネックレス



・Pt950/Pt850 110,000~220,000円

・K18YG 110,000~220,000円

・Sv925/Ptメッキ 55,000円

・Sv925/K18YGメッキ 55,000円



ピアス

・Pt950/Pt900 176,000~220,000円

・K18YG 176,000~220,000円



リング

・Sv925/Ptメッキ 88,000~99,000円



イヤーカフ

・Sv925/Ptメッキ 66,000円

・Sv925/K18YGメッキ 66,000円



※すべて税込価格です。



パッケージ



ロゴが刻印されたオリジナルボックスには再生紙を使用し、ユニークなデザインのショッパーは生地工場の残布を再利用。地球環境に配慮した、気品ある印象を醸し出す装いに仕立てました。





販売概要





伊勢丹新宿店ポップアップ

・営業時間:10:00~20:00

・場所:伊勢丹新宿店 本館1階 アクセサリー



三越伊勢丹オンラインストア

・URL:https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=032702

*一部アイテムは店頭のみのお取り扱いとなっております。



〈WISH UPON A STAR(R)〉について





ふたつの星が映し出されるオリジナルプレミアムカットの“Wish upon a star(R)”ダイヤモンド。その美しさが最も引き立つように、モダンかつ大胆にシンプルを極めたブランドです。洗練されたフォルムの中に、普遍的な美しさと力強さを湛えた特別な輝きを秘め、そのボーダレスでノーブルな佇まいは「自由と自立」を物語ります。何気ない日常に心地よい高揚感。自分自身の価値観を後押しするジュエリー。普遍的な美しさと個性豊かなその魅力は多くの人を惹きつけ魅了するダイヤモンドのような唯一の存在へ。かたちにならない想いをふたつの星に託し、多様な人生に寄り添い続けるライフスタイルジュエリーを提案します。永く寄り添えるジュエリーを、自分らしく生きるすべての方へ。

・HP:https://www.festaria.jp/brand/wishuponastar/

・Instagram:https://www.instagram.com/wishuponastar_official/





festariaについて





1920年創業、国内外の百貨店をメインに87店舗(国内78店舗、海外9店舗:2023年8月現在)を展開する日本発のジュエリーブランド。festariaとは、イタリア語で「特別な」を意味するfestaと、「空間・雰囲気」を指すariaをあわせた造語です。大切な「想い」をジュエリーというかたちに込めて、愛と夢をお届けしております。

・HP:https://www.festaria.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-18:46)