[株式会社パルミー]

審査員は人気イラストレーターのぷきゅのすけ先生!



株式会社パルミー(所在地:東京都港区、代表取締役:大野英紀、以下パルミー)は、本日7月3日(月)14時00分より「夏」をテーマにしたイラストコンテストを開催いたします。受賞者には豪華賞品をプレゼントいたしますので、奮ってご応募ください。







URL:https://www.palmie.jp/illust_contests/summer_2023?aff_id=prtimes



募集作品





「夏」をテーマとしたオリジナルイラスト

※キャラクターのみ、小物のみ、背景のみなどでもOK!

※イラストのキャンバスサイズ、技法や画材の指定はありません。



募集期間





2023年7月3日(月) 14:00 ~2023年9月4日(月) 17:59まで



結果発表





2023年9月27日(水) 14:00

※結果発表日時は審査の状況によって前後する場合がございます。



審査員





ぷきゅのすけ先生



イラストレーターとして活動中。

ライトノベルイラスト、TCGイラスト、 ソーシャルゲームイラスト、キャラクターデザインなど、幅広いイラスト作品を手掛ける。

〈 主な実績(一部抜粋)〉

「真の聖女である私は追放されました」シリーズ 装画・キャラクターデザイン

「絵師100人展13」出展

「ファイアーエムブレム」シリーズ キャラクターデザインなど



賞一覧





▼【大賞 1名】



・Wacom One 液晶ペンタブレット 13

・ブックライブポイント(5万pt)

・Amazonギフトカード(3万円分)

・CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン(2年版)

・Live2D Cubism PRO for indie(1年間無料ライセンス)

・nizima LIVE for indie(1年間ライセンス)

・コピックスケッチ ベーシック 36色セット

・パルミー体験セット



▼【準大賞 2名】



・Wacom Intuos Small ワイヤレス

・ブックライブポイント(3万pt)

・Amazonギフトカード(1万円分)

・CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン(2年版)

・Live2D Cubism PRO for indie(1年間無料ライセンス)

・nizima LIVE for indie(1年間ライセンス)

・コピックスケッチ ベーシック 24色セット

・パルミー体験セット



▼【入選 5名】



・ブックライブポイント(1万pt)

・Amazonギフトカード(1万円分)

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン(1年版)

・Live2D Cubism PRO for indie(1年間無料ライセンス)

・nizima LIVE for indie(1年間ライセンス)

・パルミー体験セット



▼【佳作 15名】



・ブックライブポイント(5千pt)

・Amazonギフト券(1万円分)

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン(6ヶ月版)

・Live2D Cubism PRO for indie(1年間無料ライセンス)

・nizima LIVE for indie(1年間ライセンス)

・パルミー体験セット



▼【パルミー応援賞 100名】



・パルミー体験セット



▼【参加賞 応募者全員(※)】



・Live2D Cubism PRO 年間プラン/3年間プラン 15%OFFクーポン

・nizima LIVE 有料版 1ヶ月無料クーポン

※参加賞は、大賞~佳作受賞者以外の参加者全員に進呈いたします。

※複数応募いただいても、お1人様各1点のお渡しとなります。

以上、皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。



▼コンテスト詳細はこちら

URL:https://www.palmie.jp/illust_contests/summer_2023?aff_id=prtimes



パルミーとは







URL:https://www.palmie.jp/?aff_id=prtimes



パルミーは、自宅に居ながらイラストやマンガの描き方が学べるオンライン教室です。著名クリエイターや漫画家、アニメーター、専門学校講師など、多くの「プロ」が講師を務めています。月額定額制(サブスク)で授業が受けられる「月謝制」は、累計利用者数20,000名を突破し、順調に利用者数を増やしています。





長期プランご加入の場合、2つの中から選べる特典を1点&プロによる添削(2ヶ月に1回実施)を無料でプレゼントしております!この機会にイラストを学んでみませんか?



▼詳細はこちら

URL:https://www.palmie.jp/?aff_id=prtimes



株式会社パルミー







URL:https://www.palmie.jp/?aff_id=prtimes



パルミーは「世の中に創造力をインストールする」という企業ミッションの実現を目指し、尽力してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-14:46)