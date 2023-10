[株式会社カドー]

“空気をデザインする We design for atmosphere ”をコンセプトに、空気清浄機や加湿器などの開発・販売を手がける株式会社カドー(本社:東京都港区⽩金台4-2-11 代表取締役社長:古賀宣行)は、加湿器の最新モデル「STEM 350(ステム350)」をアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」限定で2023年10月8日(日)10時より販売開始いたします。現在、cadoオフィシャルサイトよりティザー情報をご覧いただけます。







STORY

“空気をデザインする”cadoが誇る加湿器シリーズから、約4年ぶりの新作。置き場所を選ばないコンパクトデザインとパワフルで微細なミストが好評の「STEM 300」を、ユーザー様のご意見をもとにアップデートしたワンランク上の加湿器「STEM 350」が誕生しました。



タンク下部LEDは、お好みの色を選べるように改良。1/fゆらぎ点灯機能も搭載し、空間を彩ったり、空間に馴染ませたりと暮らしのさまざまなシーンや気分に合わせて調光・調色ができます。本体カラーは都会的で洗練された印象のオールブラックに仕上げ、さらなる上質感を追求。さらに、コードの差し込み口の位置を本体背面に変更することで、より扱いやすくなりました。



天高く噴き出して空間に広がっていくパワフルな加湿力、床やインテリアが濡れない微細なミスト、静音性、衛生面、メンテナンス性、省エネなど、こだわりの機能と技術はもちろんそのまま。生活に上質な潤いを与え、すべてを満たす新しい加湿器をぜひご体感ください。







FUNCTION

【アップデート1:シーンに合わせて空間を彩るイルミネート】

タンク下部LEDの色をお好みで選べるようになりました。照度も強・中・弱・消灯と調整可能。暮らしのさまざまなシーンや気分に合わせて調光・調色ができます。さらに「1/fゆらぎ」でライトが点滅するモード搭載、ゆらぎ効果により睡眠時やリラックス時に癒しの空間を演出します。





【アップデート2:電源コード差し込み口を移動、移動やメンテナンスがより簡単に】

コード差し込み口の位置を本体背面に変更することで、レイアウト変更やメンテナンス時の取り付け・取り外しがストレスフリーになりました。





【アップデート3:落ち着いた佇まいのオールブラック】

cado製品の中でも人気の高いオールブラックに仕上げ、さらなる上質感を追求。高級感あふれる落ち着いた佇まいで、空間にスタイリッシュに馴染みます。





【高く部屋中に広がるマイクロミスト】

コンパクトサイズながら、パワフルなファンを搭載することでミストが天高く噴き出し、空間にいっぱいに潤いを拡散します。柔らかで微細なミストの秘密は、独自機構によるスクリーニング。約2ミクロン(1ミクロン:1000分の1ミリ)のミストが空間に素早く気化し、床や壁、インテリアが濡れる心配がありません。加湿量最大400m/h。木造和室7畳、プレハブ11畳まで対応。









【多彩な運転モードと湿度センサー搭載】

使いやすさを追求したシンプルな操作パネル。運転モードはオートモード・ナイトモード・急速モードの3種。マニュアルモードでは間欠・弱・強・消灯が選べます。1/4/8hのオートオフタイマー付きです。湿度センサー搭載により、オートモードでオートモードでは、お部屋に適した湿度に自動で加湿量をコントロール。湿度に応じてタンク下部LEDの色が切り替わります。



【就寝時にも使いやすい高い静音性】

寝室や子ども部屋で使うことを想定し、運転音は33dBAと静音性を重視。ナイトモードでは加湿量を控えめで静かに運転します。また適湿(約60%以上)になると自動で加湿運転を停止し、約50%以下の湿度になると加湿運転を再開、快適な睡眠環境づくりをサポートします。





【置き場所を選ばないコンパクトデザイン】

コンパクトだから、床だけでなく棚やテーブルにも置くことができます。ベッドサイドにも最適なレイアウトフリーの快適さを追求したコンパクトデザインです。







【大容量タンク&お手入れ簡単】

約3.5Lと大容量のタンクは、開口大きく給水もお手入れも簡単。本体上部の開口が直径約20cmと大きいので給水が楽々できます。徹底的に無駄を省いた水槽内部は、角をなくして滑らかな形状にすることで、隅々までキレイに拭きやすく、お手入れも簡単にできます。





【細菌の繁殖を抑制するWクリーンシステム】

水槽内に抗菌プレートを搭載し、水道水を注ぐだけでカビや細菌を99.9%以上除菌(※1)。さらに、高性能イオン交換樹脂を使用したフィルターカートリッジにより、水道水に含まれるカルシウム成分によるホワイトダストを抑制(※2)。気になる細菌の繁殖を抑制し、水槽内部も放出したミストもいつも清潔。お部屋を美しい潤いで満たします。



※1 測定方法:日本食品分析センター。JIS Z 2801「抗菌加工製品―抗菌・性試験方法・抗菌効果」にて、24時間で細菌を 99.9%以上抑制。本製品の抗菌機能は、全ての細菌の発生・抑制を保証するものではありません。本体は定期的なお手入れが必要です。(STEM 620による試験結果。STEM 350も同等の抗菌プレートを搭載しています。)



※2 自社測定方法による付属カートリッジのカルシウム除去能力試験。(CT-C620による試験)ご使用になられる水道水の成分や硬度により除去効果や寿命は異なります。また、フィルターは定期的な交換が必要です。







【香りで心にも潤いを】

水を張ったタンクに別売のオリジナルフレグランスウォーター「フォレストウォーター フレッシュブランチ/テンダーリーフ」や「シトラスウォーター TAN/YOI」を適量※加えることで、ミストとともに穏やかな香りがお部屋に広がります。仕事の合間にリフレッシュしたいときや就寝前にリラックスしたいとき、心地よい空間づくりをサポートします。



お好みの濃度でご使用いただけます。約10倍までの希釈をおすすめします。









What is cado?

「空気をデザインする」をコンセプトに掲げ、“美しい空気”と“心地よい空気感”を創出するブランドのcado(カドー)。「圧倒的な技術力」とそれを活かす「美しいかたち」の両軸を備えるため、こだわりのあるモノづくりを大切にしています。



鈴木 健 | KEN SUZUKI

カドー取締役副社長、デザイナー、カドー クリエイティブディレクター。 東芝にて家電や情報機器のデザイン・デザインマネジメントに従事。アマダナへ移籍し、プロダクトデザインおよびデザインマネジメントを担当した。現在は、カドーのクリエイティブディレクション全般を担う。iF DESIGN AWARD、レッド・ドット・デザイン賞、グットデザイン賞など多数受賞。









SPEC



製品名: 加湿器 STEM 350(ステム350)

型名: HM-C350

販売開始日: 2023年10月8日(日)(Makuakeにて)

お届け予定: 2023年12月中旬予定

価格: 定価29,800円(税込)/ Makuake販売価格 20,860円(税込)~

本体色: ブラック

電源: AC 100V 50-60Hz

適用床面積: 木造和室:11平方メートル (7畳)、プレハブ洋室:18平方メートル (11畳) ※1

運転モード: 間欠、弱、強、急速(2時間)

消費電力: 間欠:7W、弱:18W、強:29W、急速(2時間):34W

加湿量: 間欠:50mL/h、弱:150mL/h、強:350mL/h、急速(2時間):400mL/h ※2

運転音: 間欠:33dBA※3、弱:30dBA、強:32dBA、急速(2時間):33dBA

外形寸法: 直径 約210 × 高さ 約354 mm

質量: 約3.3 kg(水道水を含まない)

タンク容量: 約3.5 L

電源コード長: 約2m

付属品: 取扱説明書、安全上のご注意、保証書、電源コード、

フィルターカートリッジCT-C300※4

※1 急速モード運転時。日本電機工業会規格JEM1426に基づく試験方法により算出。

※2 水温が20°Cの場合。室内の温度や湿度によって加湿量は変わります。

※3 加湿動作中における最大値となります。

※4 寸法 直径 約162 × 高さ 約48 mm (最大突起含まず)





(別売オプション)



製品名: フォレストウォーター 400ml

価格: 4,268円(税込)

容量: 400ml

アロマ種別: <Fresh Branch(フレッシュブランチ)>

フレッシュな枝葉からただよう自然なグリーンの香り。

ブレンド:クロモジ、ヒノキ、ヤブニッケイ

<Tender Leaf(テンダーリーフ)>

緑のさわやかさの中にほのかな甘さを感じるやさしい香り。

ブレンド:クロモジ、スギ、ローズ、ゼラニウム、ヤブニッケイ

対応機種: STEM 630i(HM-C630i)/STEM 350(HM-C350)/STEM 300(HM-C300)

STEM Portable(MH-C30/MH-C20/MH-C20 N)/STEM Mini(MD-C10)

STEM 620(HM-C620)/HM-C610S/MH-C11U





製品名: シトラスウォーター 400ml

価格: 4,290円(税込)

容量: 400ml

アロマ種別: <TAN (旦)>

夜明け、朝の意味があり、爽やかな柑橘の香り。

ブレンド:カボス、シラヌイ、クロモジ、抹茶

<YOI (宵)>

夕暮れ、夜の意味があり、穏やかな柑橘の香りにジャスミンを配合。

ブレンド:甘夏、レモングラス、クロモジ、ジャスミン茶

対応機種: STEM 630i(HM-C630i)/STEM 350(HM-C350)/STEM 300(HM-C300)

STEM Portable(MH-C30/MH-C20/MH-C20 N)/STEM Mini(MD-C10)

STEM 620(HM-C620)/HM-C610S/MH-C11U





「Makuake」とは



「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」をビジョンに掲げる、アタラシイものや体験の応援購入サービスです。全国100社以上の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。

URL: https://www.makuake.com/

iOSアプリ: https://apps.apple.com/app/apple-store/id1274816320

Androidアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

<会社概要>

会 社 名: 株式会社マクアケ

U R L: https://www.makuake.co.jp/

代 表 者: 代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地: 〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-16-1Daiwa渋谷宮益坂ビル 10F

設 立: 2013年5月1日

事業内容: 「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営、研究開発技術を活かした製品

プロデュース支援事業





ブランド



We design for atmosphere. 空気をデザインする

cadoは 美しい “空気” と 心地良い “空気感“ を創出するブランドです。



企業情報

製造・販売元:株式会社カドー(東京都港区白金台 4-2-11)

製品ラインアップ:空気清浄機、加湿器、除湿機、除菌脱臭機、理美容製品 etc.

オフィシャルサイト:https://cado.com/

取扱店舗:家電量販店、百貨店、インテリアショップ、カドーオンラインストア



<本製品のリリース、広報に関するお問い合わせ>

株式会社カドー 担当:金崎・小出

03-6455-7610 / press@cado.co.jp



