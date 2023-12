[株式会社ニジゲンノモリ]

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、年末年始の冬のお出かけに、小さなお子様にも「はじめてのアトラクション体験」を親子で楽しめる体験型イベントを開催しております。冬の夜を明るく照らす提灯やお正月にピッタリの凧を作る“クラフト体験”や、冒険しながらスライムたちのスタンプを集めるスタンプラリーに、あの「ゴジハムくん」と会えるグリーティングイベントなど、小さなお子様がはじめて自分で作って遊んで体験する、思い出満載で笑顔溢れるイベントを「クレヨンしんちゃん」や「NARUTO」、「ドラゴンクエスト」といったみんなが大好きなアニメやゲームの世界の中でお楽しみいただけます。寒い冬こそ、外に出よう!年末年始のお休みは、「ニジゲンノモリ」に出かけて、家族みんなでドキドキワクワクのアトラクションを楽しもう!





『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』





■はじめてのクエスト「スライムたちをさがせ!」11月18日(土)より大好評開催中!

ニジゲンノモリのアトラクション「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」では、はじめてのクエスト「スライムたちをさがせ!」を2023年11月18日(土)から2024年1月8日(月・祝)の期間限定で開催しています。

本イベントでは、期間中に「ドラゴンクエスト アイランド」へ入場された4歳以下のお子様を対象に「スライムたちをさがせ!」専用のスタンプシートをお配りいたします。アトラクション内に設置された5ヵ所のスタンプ台を探しながら、さまざまなスライムたちが描かれたスタンプを集めるクエストに挑戦することができます。専用の台紙に全てのスタンプを集めた方には、クリア特典として「ドラゴンクエスト アイランド オリジナル認定ステッカー」をプレゼント!

「ドラゴンクエスト」シリーズを象徴する可愛いスライムたちを探しながら、小さなお子様でも“自分で考えて、体験できる”はじめてのクエストに出かけよう!冬のお出かけは、家族みんなでニジゲンノモリ「ドラゴンクエ

スト アイランド」に挑戦しよう!







■イベント概要

期間:

2023年11月18日(土)~2024年1月8日(月・祝)

場所:

「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」アトラクションエリア内

対象:

4歳以下のお子様

※アトラクションへの入場には、1名以上の大人の同伴が必須

料金:無料

内容:

イベント期間中にアトラクションへ入場された4歳以下のお子様1名につき1枚、はじめてのクエスト「スライムたちをさがせ!」専用のスタンプシートをお渡しします。アトラクション内に設置された5カ所のスタンプ台を見つけ出し、全てのスタンプを集めましょう!完成したスタンプシートを魔王城出口のスタッフに見せると、クリア特典として「オリジナル認定ステッカー」をプレゼントいたします。

HP:https://nijigennomori.com/dragonquestisland/

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX





『ゴジラ迎撃作戦』





■スペシャルグリーティング『ゴジハムくんに会いに行こう!』12月30日より開催!

ニジゲンノモリのアトラクション「ゴジラ迎撃作戦 ~国立ゴジラ淡路研究センタ~」では、初登場から20年以上が経っても変わらぬ人気でファンたちを魅了するキャラクター「ゴジハムくん」に会うことができるスペシャルグリーティング『ゴジハムくんに会いに行こう!』を12月30日(土)より、土日祝限定で開催いたします。

本イベントでは、「ゴジラ」と「とっとこハム太郎」がコラボレーションしたキャラクター「ゴジハムくん」が登場し、ハイタッチしたり、一緒に記念写真を撮影したりすることができます。今なお子どもたちに大人気の「ゴジハムくん」はニジゲンノモリがテーマパーク初登場です!ハム太郎のキラキラした瞳とゴジラのキリッとした表情に愛らしいしぐさが加わって、可愛さ爆発!キュートでクールな「ゴジハムくん」が登場する、とっても貴重なチャンスは絶対に逃がせない!家族みんなでニジゲンノモリに出発しよう!



■概要

開催日:

2023年12月30日(土)~2025年2月24日(月祝)

※土日祝のみの開催

※年末年始は12月30日~1月3日まで毎日開催

※変更の可能性あり

実施時間:

対象日ごとに12時、14時、16時の3回開催

場所:

「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム入口

内容:

指定の時間に「ゴジハムくん」が登場し、お客様と触れ合ったり、記念写真の撮影を行います

費用:無料

URL:https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/

TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)河井リツ子/小学館

TM & (C) TOHO CO., LTD.





『NARUTO&BORUTO 忍里』





■キッズ限定!『忍里限定 製作体験コーナー第3弾 ~提灯探検の巻~』 12月2日(土)より開校中!

ニジゲンノモリのアトラクション「NARUTO&BORUTO 忍里」では、はじめてのクラフト体験ができる「キッズアカデミー開校!忍里限定特別体験コーナー!第3弾 ~提灯探検の巻~」を12月2日(土)~2024年2月25日(日)の期間限定で開催しています。

本イベントでは、3歳以上のお子様が体験できる、絵具やオリジナルシールを使ってオリジナルデザインの提灯作りができます。 家族で作った思い出の提灯をイルミネーションとして、忍里内やお家で灯りを付けてお楽しみいただくことができます。忍里の雰囲気にピッタリの和風イルミネーション“提灯”で、はじめてのクラフト体験に挑戦しよう!自分でつくったイルミネーションが灯す静かな冬の夜は、忘れられない時間になるはず!冬のお出かけは、「NARUTO&BORUTO 忍里」で家族みんなでクラフト体験!







■概要

期間:

12月2日(土)~2024年2月25日(土)

※冬季休業期間を挟みます。詳細は、別途公式HPよりご案内いたします

開催時間:

15:00~20:00(最終受付 19:00)

内容:

「NARUTO&BORUTO 忍里」内、忍里工房にて開催されるキッズ向けクラフト体験イベントの第3弾。忍里にピッタリの和風イルミネーション“提灯”を、自分で考えたオリジナルデザインで彩れるクラフトイベント。作った提灯は、忍里内の探索で使えるほか、自宅に持ち帰りインテリアとしてもお楽しみ頂けます。

対象:

3歳以上のお子様

料金:

500円

※5歳~6歳のお子様は、別途入場チケットが必要になります。

URL:https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/

(C) 岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ







『クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク』





■凧あげ製作&グリーティング『しんちゃんと一緒に!?クラフト教室inのんびりのはら』が12月16日より大好評開催中!

ニジゲンノモリのアトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、しんちゃんが通う幼稚園を再現した「ふたば幼稚園」や子供向けアスレチック「アクション仮面ひみつきち」などがあるキッズエリア「のんびりのはら」にて、しんちゃんと一緒にクラフト体験が楽しめる『しんちゃんと一緒に!?クラフト教室in のんびりのはら』を2023年12月16日(土)~2024年2月25日(日)の期間限定で開催しています。

昨年大人気だったクラフト体験が再登場!参加者は「凧あげ」キットを使って、クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークのオリジナル凧を、自由に色塗りと骨組を貼り付けて作ることができます。また、イベント期間中の土曜・日曜には、しんちゃんが『ふたば幼稚園』にやってきちゃうかも?!作成した「凧」をもって、しんちゃんと一緒に凧あげを楽しもう!家族みんなでしんちゃんとの楽しい思い出をつくりましょう!







■概要

期間:2023年12月16日(土)~2024年2月25日(日)

※しんちゃんは、期間中の土曜日、日曜日の12:00~12:30で登場

※2024年1月9日~25日の期間は冬季メンテナンスのため休業となります

実施時間:

10:00~17:00

内容:

園内スタッフの指導のもと、しんちゃんのイラストが描かれた凧あげセットに色を塗り、骨組みを組み立てて、凧を作成します。完成後、『ふたば幼稚園』目の前の林間広場エリアにて凧あげをして遊ぶことができます。期間中の土曜日と日曜日の12:00~12:30にはしんちゃんも登場し、一緒に遊ぶことができます

料金:900円(税込、別途入場料必要)

URL:https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK (C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2023



