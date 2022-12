[株式会社アース・スター エンターテイメント]

「……生まれてきて良かったです。」





株式会社アース・スター エンターテイメントのコミックレーベル【アース・スター コミックス】新刊情報です。

アース・スターノベルで刊行中のノベルが原作で、現在コミック アース・スターで連載中の人気作品『転生吸血鬼さんはお昼寝がしたい~Please take care of me.~』第13巻を12月12日(月)に発売いたします。





コミックス紹介



コミック アース・スターで無料公開中:https://www.comic-earthstar.jp/detail/tenseiohirune/







『転生吸血鬼さんはお昼寝がしたい~Please take care of me.~』第13巻

原作:ちょきんぎょ。・47AgDragon 漫画:咲良



<Amazonご購入>

最後の戦いが終わって……

仲間たちは労をねぎらい安らぎの時間を得ることに…。

全ては「幸い」の時間に包まれ、永遠の記憶となってアルジェの物語は終わりを迎える…。

感動の最終巻!



原作ノベル紹介



<特集ページ>https://www.es-novel.jp/booktitle/21tenseiohirune08_r.php







『転生吸血鬼さんはお昼寝がしたい』第8巻

著:ちょきんぎょ。 イラスト:47AgDragon



敵は最強の帝王!そして……最高のハッピーエンド!!!



異世界に、美少女吸血鬼として転生したアルジェ。

数多くの人々を救いつづけ、ついには反乱軍と共に帝都に突入することに!?



そこで現れたのは帝国軍と虚ろなる最悪の吸血鬼、そして強大なる帝王と3人目の転生者!

少女たちの最後の戦いが始まる!!!



コミカライズも大人気の『吸血鬼さん』、最大の決戦、そして幸せな大団円です!



