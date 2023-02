[株式会社アカツキゲームス]

株式会社アカツキゲームス(本社:東京都品川区、代表取締役:戸塚佑貴、株式会社アカツキ100%子会社)は、株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田洋祐、以下「スクウェア・エニックス」)から好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」において、2023年2月22日(水)より「メインリアム編大決戦祭 第1弾」を開催することをお知らせいたします。

なお、「ロマンシング サガ リ・ユニバース」は、アカツキとスクウェア・エニックスとの共同開発による、23 年ぶりとなる「ロマンシング サガ」完全新作の新規ゲームアプリです。

















メインリアム編大決戦祭 第1弾 ログインボーナスを開催!



<1> メインリアム編大決戦祭開催記念ログインボーナス開催!





期間中、最大31日間ログインで10,000ジュエルをプレゼントいたします。



<開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年4月1日(土) 4:00



<2> メインリアム編大決戦祭 第1弾 開催記念ログインボーナス開催!





期間中、最大3日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。



・3,000ジュエル

・メインリアム編大決戦祭 プラチナチケット[期間限定] ×70

・メインリアム編大決戦祭スタミナ回復剤(小)[期間限定] ×70



<開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年3月8日(水) 4:00





メインリアム編大決戦祭 第1弾 ガチャを開催!



<1> 「メインリアム編大決戦祭 Romancing祭 かみ編」開催!





新ガチャ「メインリアム編大決戦祭 Romancing祭 かみ編」を開催いたします。本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4では無料に、ステップ5では有償1,000ジュエルで実行できます。スタイル、キャラクター詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。



<ガチャ開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年4月2日(日) 4:00





<2> 「Romancing祭Re;vival ビューネイ&ミューズ編」開催!





Romancing祭限定スタイルの中から2つのスタイルが再登場&PickUPした「Romancing祭Re;vival ビューネイ&ミューズ編」を開催いたします。本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャは1度限りでステップ1~5まで引くことが可能で、ステップ5は有償1,000ジュエルで実行できるうえ、Pick UP SSスタイル1体が確定となっています。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。



<ガチャ開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年4月2日(日) 4:00



<3> 「メインリアム編大決戦祭 Romancing祭 SS1体確定チケットガチャ」開催!





2022年6月28日(火)までに登場したRomancing祭限定SSスタイルが1体確定の10回ガチャです。本ガチャを実行するのに必要な「SS1体確定Romancing祭チケット[期間限定]」は、スペシャルショップで「メインリアム編大決戦祭開催記念!昇段の免状パック」を購入することで最大5枚入手できます。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。



<ガチャ開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年4月16日(日) 4:00





メインリアム編大決戦祭 第1弾の様々なイベントを開催!





<1> ジュエルSALE開催!



「メインリアム編大決戦祭 第1弾」開催を記念して、ジュエルセールを開催します。

詳細はゲーム内のショップをご覧ください。



<開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年4月2日(日) 4:00



<2> 昇段試験の段位を20段まで上限引き上げ!





キャラクターを強化する、昇段試験の段位の上限を20段まで引き上げました。10段までの昇段には「昇段の巻物」が必要でしたが、11段の昇段には、新アイテム「昇段の免状・一」と「昇段の巻物」が必要となります。



<開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 無期限



<3> スペシャルショップに昇段の免状パックが登場!





スペシャルショップにて「メインリアム編大決戦祭開催記念!昇段の免状パック」を販売します。本パックは無償ジュエル、有償ジュエルどちらでも最大5回まで購入でき、「SS1体確定Romancing祭チケット[期間限定]」も入手できます。パックの中身の詳細はゲーム内お知らせかスペシャルショップをご覧ください。



<販売期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年4月2日(日) 4:00



<4> 期間限定イベント「リアム編第13話『生まれしものたち』-神域の大決戦-」開催!





メインリアム編第13話のストーリーが語られる、全プレイヤーで協力して挑む制圧戦イベントです。

マップを制圧すると最大で20,000ジュエルが獲得でき、アイテムを集めることでイベント限定交換所で「昇段の免状・一」や「強者の称号・五の段」などが獲得できます。

また、本イベントでは初回報酬でイベントスタイルメダルが獲得できるうえ、期間限定の錬成装備素材がドロップ、SS装飾品がごくごく稀にドロップすることがあります。



<開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年3月16日(木) 12:00



<5> リアム編第13話「生まれしものたち」協力ミッション開催!





期間限定イベント「リアム編第13話『生まれしものたち』-神域の大決戦-」で獲得できる「輝く粒子・青」を集めることで達成を目指すミッションで、全プレイヤーで達成する全体ミッションと、個々のプレイヤーで達成する個人ミッションの2種類があります。

全体ミッションでは合計3,000ジュエル、個人ミッションではメインリアム編大決戦祭 プラチナチケット[期間限定]などの報酬が獲得できます。



<開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年3月1日(水) 4:00



<6> リアム編第13話「生まれしものたち」-神域の大決戦-デイリーミッション開催!





期間中、毎日ミッションをクリアすると、メインリアム編大決戦祭 プラチナチケット[期間限定]などが獲得できます。



<開催期間>

2023年2月23日(木) 4:00 ~ 2023年3月16日(木) 4:00



<7> デイリー自動再戦プレイ回数50回増量キャンペーン開催!





期間中、デイリー自動再戦プレイ回数が50回増量され、最大100回再戦可能になります。



<開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 2023年4月1日(土) 4:00



<8> イベントスタイル交換所にラインナップ追加!





イベントスタイル交換所にSS[光ってるよな、オレ]コットン、SS[美女の血が呼んでいる]せんせいなどを追加しました。追加ラインナップの詳細は、ゲーム内のイベントスタイル交換所をご覧ください。



<開催期間>

2023年2月22日(水) メンテナンス後 ~ 無期限





その他にも多数のキャンペーンを開催!



<2023年2月22日(水) ~>

・「Romancing祭Pick UPスタイル育成応援キャンペーン」開催!

・「メインリアム編大決戦祭 第1弾育成応援キャンペーン」開催!

・「メインリアム編大決戦祭 プラチナチケットガチャ」開催!

・新遠征場所を追加!

・タイトル画面、ホーム画面、ホームBGM、Loading中イラストを期間限定で変更!



<2023年2月27日(月) ~>

・「裏道場の証」獲得量2倍!





メインリアム編大決戦祭 第1弾Twitterキャンペーンを開催!



<1> メインリアム編大決戦祭 #決戦ロマサガRS キャンペーン開催!





最大6,300ジュエル、ゴールドピース ×300が獲得できるTwitterキャンペーン「メインリアム編大決戦祭 #決戦ロマサガRS キャンペーン」を開催します。

キャンペーンサイトでTwitterアカウントを登録して、Twitterで「#決戦ロマサガRS」がついたツイートに「いいね」または「リツイート」をすると、キャンペーンサイト上で「RSポイント」が獲得できます。

「RSポイント」はアイテムとの交換や、「五神獣キャンバスアート」のプレゼント応募に使用可能です。

キャンペーンの参加方法や詳細はキャンペーンサイトやゲーム内お知らせをご覧ください。



<開催期間>

2023年2月23日(木)12:00 ~ 2023年3月8日(水) 23:59



<2> 『ロマンシング サガ リ・ユニバース』大決戦祭Twitterジャックキャンペーン開催!





あなたのTwitterアイコンが『ロマンシング サガ リ・ユニバース』のキャラクターに期間限定でジャックされる、『ロマンシング サガ リ・ユニバース』大決戦祭Twitterジャックキャンペーンを開催します。

キャンペーンサイト(https://sqex.to/5jmef)で「キャンペーンに参加する」を選択して連携アプリを認証すると、2023年2月23日(木)15:00(予定)にTwitterアイコン、Twitterのヘッダー画像、Twitterアカウント名の一部が一斉に切り替わります。

本キャンペーンに参加してもいつでもキャンセルは可能で、Twitterアイコンなどが切り替わったあともTwitter上の編集でいつでも画像変更できるので、お気軽にご参加ください。





『ロマンシング サガ リ・ユニバース』とは

















▼『ロマンシング サガ リ・ユニバース』ダウンロードURL

iOS:http://sqex.to/CEy

Android:http://sqex.to/cdH



▼最新トレーラーはこちら!

『ロマンシング サガ リ・ユニバース』トレーラーvol.2:https://youtu.be/QG3TDBbPb-0









(C) 2018-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Akatsuki Inc.

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI







会社概要:株式会社アカツキゲームス



アカツキゲームスの使命は、私たちが開発・配信するモバイルゲームを通して世界の人々の心を彩ることです。多くのIPゲームに携わり、作り上げてきた業界最高レベルの企画・開発・運営力を備えたモバイルゲームカンパニーとして、日本からグローバルへと体験機会をより広げてまいります。また、日本のゲームメーカーらしく、キャラクターとストーリーが融合し合うゲーム作りを徹底的に探求し、ゲームのある生活がより豊かになる世界も目指します。















