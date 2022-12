[株式会社CAICA DIGITAL]







当社の子会社であり、ブロックチェーンゲーム専門NFTローンチパッド「Zaif INO」の運営を行う株式会社カイカフィナンシャルホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 伸、以下「カイカフィナンシャルホールディングス」)は、このたび、ゲーム特化ブロックチェーン「Oasys」上のL2ブロックチェーン「TCG Verse」を運営するCryptoGames株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小澤 孝太、以下「CryptoGames社」)と業務提携契約を締結いたしました。両社は今後、新作NFTを開発するための企画・研究・開発・設計・生産・販売業務を共同で行ってまいります。新作NFTは随時「Zaif INO」にて販売を予定しております。また、CryptoGames社TCG Verseの主要タイトルである「CryptoSpells」などのNFTのZaif INOでの販売も予定しております。

また、CryptoGames社にTwitterを活用した情報発信、AMA※などのマーケティングを支援していただきます。



※AMAとは、暗号資産やNFTプロジェクトの運営者がオンライン上で開催するユーザーとのライブ配信のことです。「AMA」という言葉は「ask me anything」の略で、「なんでも聞いてください」と言う意味を持つスラングが元となっています。暗号資産においてはプロジェクトがローンチされる際など、プロジェクト紹介やユーザーとの交流を兼ねてAMAと称したライブ配信が行われます。基本的にはフランクな形で行われることが多く、質問に対する回答が得られるだけでなく、運営者の人柄や雰囲気を知ることができる貴重な機会です。運営とユーザーの信頼関係が重要となる暗号資産では、このAMAへの参加はプロジェクトが信頼できるものかを判断する上で不可欠なものとなっています。



■TCG Verseについて https://tcgverse.xyz/



「TCG Verse」はCryptoGames社が開発・運用をするOasysのLayer2トレーディングカード特化型ブロックチェーンで、ユーザーは高速、ガス代無料で幅広いジャンルのブロックチェーンゲームを遊ぶことができます。

TCG Verse公式Twitter https://twitter.com/tcgverse



■TCG Verseの主要タイトル

クリプトスペルズ:https://cryptospells.jp/





NFT Wars:https://nftwars.xyz/







■Oasysについて



Oasysは「Blockchain for Games」をコンセプトとするゲームに特化したブロックチェーンプロジェクトです。初期バリデータ(チェーン運用主体)はバンダイナムコ研究所などの大手ゲーム会社やWeb3企業など計21社で構成されており、合意形成アルゴリズムは環境面にも配慮したPoS(Proof of Stake)方式を採用しています。



独自のOasysアーキテクチャでブロックチェーンゲームのユーザーに対して取引手数料の無料化と取引処理の高速化を実現することで、快適なゲームプレイ環境を提供します。



【Oasysのリンク】

公式サイト:https://www.oasys.games/

Twitter:https://twitter.com/oasys_games

Discord:https://discord.com/invite/3ysgR3yw8z



■CryptoGames社について



NFTサービスの開発を行うCryptoGames社は、ウォレット・イーサリアムなしで遊べるブロックチェーンゲーム『クリプトスペルズ』を2019年6月25日に正式リリースしています。クラウドセールの売上は900ETHを突破し、当時日本最高記録となりました。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。



<会社概要>

社名: CryptoGames株式会社

設立:2018年4月20日

資本金:14,300万円(資本準備金含む)

代表取締役:小澤 孝太

事業内容:ブロックチェーンゲーム「クリプトスペルズ」、NFTサービスの開発運営

URL:http://cryptogames.co.jp/

Email:info@cryptogames.co.jp



【Zaif INOの概要】

当該「Zaif INO」ローンチパッド(1次販売)では、様々なWeb3企業とのコラボレーションを予定しています。NFTを出品するゲーム開発企業など、決定次第、発表してまいります。





NFTをセールしたいプロジェクト、企業を随時募集しています。

ご興味がある方は listing@zaif-ino.com までお問い合せください。



セールに関するお問い合わせはこちら support@zaif-ino.com



