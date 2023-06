[BreakingDown株式会社]

Breaking Down株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:朝倉未来)は、2023年7月1日(土)に開催する『XANA presents BreakingDown8.5』の対戦カードが決定したことをお知らせします。

なお、本大会は、朝倉未来YouTubeチャンネルで全試合の無料ライブ配信を予定しています。



XANA presents BreakingDown8.5では全7試合を実施。メインカードはBreakingDown引退を賭けて戦うこめおと10人ニキの体重差マッチです。BreakingDown8で話題を呼んだ韓国の選手たちも再び登場し、小柴亮太、YURAと対戦します。また、同じく前々回、前回大会で圧倒的な強さを見せた冨澤大智が、朝倉未来もプロ転向を勧める虎之介との戦いに挑みます。







BreakingDown CEO 朝倉未来のコメント

BreakingDown8.5は、過去に出場した選手の中から実力者同士の試合を多めに組みました。視聴者を飽きさせないカードになっていると思います。前回試合を盛り上げてくれた韓国選手たちもまた出場するので、バチバチの試合を観せてくれることを期待したいです。



今回のメインカードである10人ニキとこめおの試合は、“負けたらBreakingDown引退”が賭かっています。二人とも絶対負けられないという気持ちが強く出て、面白い試合になるんじゃないかと思ってます。こめおが体重差をどう攻略するかも見所ですし、徐々に強くなってきている10人ニキにも注目して観てください。



.5大会は朝倉未来Youtubeチャンネルで無料配信しているので、BreakingDownを、そして格闘技の魅力をたくさんの人に知ってもらうきっかけになればと思っています。

全カード面白いマッチメイクになっています。ぜひ当日はリアルタイムで視聴してください!

●ライト級ワンマッチ 71kg以下

LARGE HIGH vs. 平石光一



●フェザー級ワンマッチ 65kg以下

MASAMUNE vs. ダンチメン・あつき



●フェザー級ワンマッチ 63kg以下

虎之介 vs. 富澤大智



●ヘビー級ワンマッチ 120kg以下

舞杞維沙耶 vs. 松井健



●ウェルター級ワンマッチ 75kg以下

ジョン・ジェイル vs. 小柴亮太



●ライト級ワンマッチ 71kg以下

ミスター・ホンデ vs. YURA



●ミドル級ワンマッチ 80kg以下

超10人ニキ vs. こめお





【XANA presents BreakingDown8.5 大会概要】

大会名称:XANA presents BreakingDown8.5

日時 : 2023年7月1日(土)19時開始予定

配信 :朝倉未来YouTubeチャンネルで全試合無料ライブ配信

https://www.youtube.com/channel/UCJZVj2iBrdvbNc416i0V-UA

主催 :BreakingDown株式会社

冠協賛 :XANA

公式サイト:https://breakingdown.jp/



■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい格闘エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数321万人超え(2023年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。





