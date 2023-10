[株式会社プロルート丸光]

10月16日(月)~10月22日(日)まで名古屋PARCO西館3Fにて秋元梢さんとのコラボデニムをはじめ、23AW新作の受注会・POP UP STOREを開催いたします。



株式会社プロルート丸光【東証スタンダード:8256】(代表取締役社長:内田浩和、本社:大阪市中央区)は、ジェンダーレス&エイジレスな世界観をデザインしたサスティナブル・コンテンポラリーアパレルブランド『massless(マスレス)』のポップアップストアを2023年10月16日(月)から22日(日)までの7日間、名古屋PARCO西館3Fにて開催いたします。POPUP期間中、コラボデニムを上下セットアップでご購入いただいたお客様に先着で【massless×秋元梢】コラボ記念フォトポストカード(直筆サイン入り)をプレゼント致します。







massless(マスレス)POP UP STORE







場所:名古屋PARCO 西館3F 特設会場 ※購入者特典あり

日時:2023年10月16日(月)から22日(日) 10:00~21:00



【massless×KOZUE AKIMOTO】オーガニックデニムジャケット&デニムパンツ







藍染とオーガニック原料、確かな品質にこだわり、素材・縫製・加工と全ての工程を岡山で行ったオーガニックストレッチデニム。メンズライクなリラックス感のあるサイジングを残しつつ、ボトムの腰回りをスッキリと仕上げることで女性も美しく着られるシルエットに。シルエットとサイジングにこだわり抜き、ボーダレスな一品に仕上げました。カラーはデニムでは珍しいオールブラックを用意。







●【massless×秋元梢】Organic Denim Jacket ¥33000(税抜)

●【massless×秋元梢】Organic Denim Wide Pants ¥25000(税抜)





数量限定で【シリアルナンバー入り】オリジナルネームや「massless×Kozue Akimoto」のオリジナルプリントを配置した特別な仕上がりに。



【massless×秋元梢】購入特典





2023年10月16日(月)から22日(日)の名古屋PARCO POP UP期間中、上下セットアップでご購入いただいたお客様に先着で【massless×秋元梢】コラボ記念フォトポストカード(直筆サイン入り)をプレゼント致します。



※今回の特典は POP UP STOREにてご購入のお客様が対象です







masslessとは





【massless(マスレス)】は質量のない、質量ゼロ の意味を持つ物理学用語が語源。感覚・認識上の境界線すら存在しない“『ボーダレスな世界』の実現”を目指す意をこめています 。

アルファベットの始まりであるaの上に特異点『・』が入ることで『超越』を意味し、massless のコンセプトを表現しています。



ブランドコンセプト





“Boundaries disappear(境界の消滅) ≒ Borderless(ボーダレス)

【massless(マスレス)】は、サスティナブルな社会の実現に向け、次世代につなぐ強いフィロソフィーを持ち、モード・サスティナブル・スポーツを融合させた従来の概念・枠組みにない新しいテイストで、多様な価値観とライフスタイルを尊重し、アイテムや年齢、性別を超越した自由なスタイルを発信します。



トレーサビリティの取り組み





【massless(マスレス)】は、オーガニックコットン&リネン、リサイクルポリエステル&ナイロンの使用、廃棄予定の野菜などに含まれる成分を抽出した染色など、サスティナブル原料・資材・染色の取り組みは全体の9割に上り、スポーツ要素の機能素材も取り入れています。

縫製は秋田・栃木・岐阜・岡山の国内工場との取り組みによりJAPAN MADEを中心にトレーサビリティの確保にこだわっています。



アイテムはこちらからチェック





・massless ONLINE https://massless.jp/

・massless Official Instagram https://www.instagram.com/massless_official/

・&est ONLINE STORE https://www.andest.jp/



株式会社プロルート丸光について





株式会社プロルート丸光は、創業から123年間にわたり、総合衣料卸事業を中心とし、地域社会に貢献してまいりました。2022年より、直接お客様に商品を届けるメーカー小売事業、オリジナルブランド事業を立ち上げ、さらなる事業発展と社会貢献を目指しております。

【会社概要】

会社名:株式会社プロルート丸光

所在地:大阪市中央区北久宝寺町2-1-3

代表者:代表取締役社長 内田 浩和

創業:明治33年 (1900年)

会社設立:昭和26年 3月 (1951年)

資本金:662百万円(2023年3月20日現在)

事業内容:

・総合衣料卸売事業(衣料品・服飾雑貨・寝具・インテリア等)

・ビューティ事業

・ヘルスケア事業

・プロルートモール事業

・ブランドプロダクト事業

URL:https://www.proroute.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-23:40)