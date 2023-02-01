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都城インター工業団地桜木地区の進出企業12社が決定！

都城インター工業団地桜木地区の進出企業12社が決定！

［宮崎県都城市］

令和元年６月から進めてきた都城インター工業団地桜木地区の造成工事が令和４年８月に完了し、先に決定していた優先交渉者12社との分譲地の土地売買契約について、都城市議会の承認を受け、正式に進出企業が決定しました。
また、これを受けて令和５年１月31日、合同立地協定締結式を都城市役所で行いました。



合同立地協定締結式の様子：令和５年１月31日実施






進出企業配置図および企業概要




A　株式会社児湯食鳥
業務内容：食品製造業（鶏肉加工）
■従業員数：607人 うち新規150人（見込み）

Ｂ　草水運送株式会社
■業務内容：一般貨物自動車運送業
■従業員数：50人 うち新規50人（見込み）

Ｃ　株式会社ランテック
■業務内容：貨物自動車運送業、倉庫業等
■従業員数：142人 うち新規35人（見込み）

D　都城ヤクルト販売株式会社
■業務内容：乳製品、飲料、食品、化粧品販売
■従業員数：61人 うち新規10人（見込み）

E　株式会社サン・ダイコー
■業務内容：動物用医薬品等販売
■従業員数：24人 うち新規５人（見込み）

F１.　株式会社新原産業
■業務内容：農業用機械器具卸売業等
■従業員数：62人 うち新規18人（見込み）

F２.　株式会社サンネット
■業務内容：一般貨物自動車運送事業、倉庫業
■従業員数：５人 うち新規５人（見込み）

F３.　株式会社マキタ運輸
■業務内容：一般貨物自動車運送事業、倉庫業
■従業員数：５人 うち新規５人（見込み）

F４.　山崎株式会社
■業務内容：包装資材、雑貨等卸売
■従業員数：48人 うち新規40人（見込み）

G　マルゼングループ協同組合
■業務内容：運送事業、倉庫業
■従業員数：８人 うち新規８人（見込み）

H　株式会社外薗運輸機工
■業務内容：一般貨物自動車運送事業、倉庫業等
■従業員数：40人 うち新規40人（見込み）

I　株式会社九州コガネイ
■業務内容：空圧・油圧並びに流体制御機器の製造・販売
■従業員数：134人 うち新規31人（見込み）

◇12社のより詳細な会社概要や進出内容は、次のファイルをご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d85339-20230130-12242596f5e826b21373342c197a909c.pdf

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/01-19:40）

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