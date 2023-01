[Level Infinite]

半周年記念イベントまもなく開催!さらなる冒険に挑戦しよう!







Level Infiniteは、PC・モバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』において、最新Ver.2.3「無辺迷瘴」を2月2日(木)に実施することを発表します。Ver.2.3では、ヴェラの新エリア「瘴気の沼」が開放され、待望の新キャラクターが多数登場します。 ぜひこの謎に満ちた沼の世界で、斬新でバリエーション豊かな冒険の数々を堪能してください。



瘴気を纏う謎の沼地、危険が潜む怪奇な扉へ!



▽最新Ver.2.3「無辺迷瘴」のPVはこちら







また、火属性の人気キャラクター『ラビィ』とSSR武器「スパーク」のピックアップガチャを、1月22日(日)より期間限定で復刻開催します。



現在ゲーム内では新年を祝して、豪華報酬がもらえる新春特別イベントを期間限定で開催中です。これから幻塔を始められる方は、下記リンクのお好きな媒体からダウンロードしてお楽しみください!



■最新Ver.2.3「無辺迷瘴」が2月2日(木)に実装決定!ヴェラの新エリア「瘴気の沼」が開放!



『幻塔』は2月2日(木)に、最新Ver.2.3「無辺迷瘴」のアップデートを実施します。



Ver.2.3では、メインストーリーに第9章を新たに追加し、期待の新キャラクターが多数登場します。濃厚な瘴気に満ちたヴェラの新地エリア「瘴気の沼」が開放され、幻塔に新たに現れた冒険の地をさらに探索することが可能になります。



● メインストーリーに新章追加

メインストーリーに第9章を新たに追加します。新エリア「瘴気の沼」が探索者の皆さまを新たな探検へと誘います。また、待望の新キャラクターも続々登場します。



●新エリア「瘴気の沼」開放



・ 没入感にこだわった仕様

ヴェラの新エリア「瘴気の沼」が開放されます。既存マップとは一線を画した、本マップの最大の特徴は、没入感にこだわった仕様に重きを置くことです。本マップ内には、独特な岩柱の地形や多種多様な熱帯植物があり、雨が降ると瘴気が発生し、探索者はその瘴気によりダメージを受けます。また、天候によって沼の水位が変化するといった、天候の変化がゲーム進行に影響を与える点も注目です。さまざまな新要素が幻塔の冒険をエキサイティングなものにします。



・ より豊富な探索要素

「瘴気の沼」のフィールド上には、新たな探索要素が豊富に散りばめられています。「沼ネズミ」や「蛍光キノコ」など多種多様なギミックが追加され、探索体験をより豊かなものにします。



また一部のギミックでは、フィールドボスを召喚するものがあります。指定したアイムを使用して召喚した強力なフィールドボスを倒せば、さまざまなゲーム内アイテムを獲得できます。



・ 新たなワールドボス

新エリア「瘴気の沼」では新たに強力なワールドボスたちが出現します。戦闘でワールドボスが第2段階になると、より強力なスキルが発動して、強力な攻撃を広い範囲で繰り出してきます。迫力あるエフェクトが飛び交うバトルを堪能できます。



新エリア、新キャラクターが登場する『幻塔』の最新Ver.2.3「無辺迷瘴」にぜひご期待ください!



■火属性の人気キャラクター『ラビィ』とSSR武器「スパーク」のピックアップしガチャを、1月22日(日)より期間限定で復刻開催!火属性パーティーを強化しよう!





火属性の人気キャラクター『ラビィ』とSSR武器「スパーク」のピックアップガチャが、1月22日(日)~2月2日(日)の期間限定で復刻開催します。



火の元素共鳴を持つ『ラビィ』と武器「スパーク」は、ほかの火属性武器をあわせて装着したのち、ラビィのスキルや連携スキルを発動させると、燃焼およびイオン燃焼分ダメージが大幅に増加します。



また、武器スキルの発動時に「火花」が同時発射して、命中した敵に「ブレイズ」のデバフを付与します。ブレイズ状態の敵は、与える通常攻撃のダメージが増加します。さらに、スキル「超新星爆発」を使用すると、「スパーク」がチャージ形態になり、前方に広範囲の火炎ビームを発射し続け、巨大な爆発を引き起こします。



ぜひこの機会に『ラビィ』とSSR武器「スパーク」をゲットして、火属性パーティーを強化しましょう。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』とは



本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。2022年8月11日に正式リリースされました。



◆ ゲーム概要

タイトル: 『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル: オープンワールドRPG

対応プラットフォーム: iOS/Android/PC

価格: 基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日: 2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語: 日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

(C)Level Infinite

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



Level Infiniteについて



Level Infiniteは、高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを、世界中のユーザーがいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的として誕生したグローバルゲームブランドです。Level Infiniteの本拠点はアムステルダムとシンガポールに所在し、世界中にスタッフが点在しています。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式ツイッターhttps://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



