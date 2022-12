[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

大阪心斎橋にて「SHEIN POPUP OSAKA」とコラボレーション実施 【コラボ期間】2023年1月1日(日)~1月27日(金)



SHEIN Groupが展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」(本社:シンガポール、以下:SHEIN)は、株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO:水野克己)との協業第二弾として、2023年1月1日(日)~1月27日(金)の期間、大阪心斎橋にて開催している「SHEIN POPUP OSAKA」と店内コラボレーションを実施いたします。







グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、米国や欧州を中心に約150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



2022年10月には、日本市場においてさらなる顧客拡大とシームレスな購買体験の実現を目指すために、ペイメントサービスを有するクレディセゾンと協業いたしました。

このたび協業第二弾として、大阪心斎橋にてオープンしたSHEINのポップアップストア『SHEIN POPUP OSAKA』とコラボを実施いたします。「SHEIN POPUP OSAKA」は、Webサイトやアプリを中心に展開するECプラットフォームの枠を超え、SHEINの世界観を直接体感することを目的に開催しており、店内には、性別、年齢、体型問わず楽しめるトレンド衣類や雑貨が展示されています。今回のコラボレーションでは、オリジナル特典のついたスマホ完結型クレジットカード「SAISON CARD Digital<SHEIN>」の店内申し込み、クレディセゾン発行のセゾンカード・UCカード会員様を対象とした特典などを期間限定で提供いたします。

対象期間中、新規ご入会いただいた方には、特典としてSHEINで使える2,000円分のギフトカードをプレゼント。店頭設置された入会カウンターにてお申し込みいただいた方には、先着順に特別プレゼントもご用意しております。また、セゾンカード・UCカード会員様限定特典としまして、SHEINアイテムが無料でもらえる「SHEINガチャチャレンジ」にご参加いただき、さらにセゾンカードまたはUCカードをご提示いただいた方には、「SHEINガチャ」をもう1回お楽しみいただけます。



ぜひ期間中に『SHEIN POPUP OSAKA』にお越しいただき、「SAISON CARD Digital<SHEIN>」で「クレディセゾン」とのコラボレーション企画をお楽しみください。



「SHEIN」は、今後も業界問わず様々な企業とのコラボレーションや協業を通じて、トレンドやスタイルを問わず新しい自分を見つけられる、新しいファッションの楽しみ方を提案してまいります。







「SHEIN」ユーザー限定!新規入会豪華特典





■『SAISON CARD Digital』×「SHEIN」の提供

専用URLより、スマホ完結型クレジットカード「SAISON CARD Digital<SHEIN>」をお申し込みいただいた方限定の特典をご用意! 期間中は「SHEIN POPUP OSAKA」店頭でもお申込み可能です。

<特典詳細>

1. デジタルカードの着せかえ機能で「SHEIN」オリジナルデザインのデジタルカード券面をプレゼント!

専用URLよりお申込みいただいた方限定で、全6種のオリジナルデジタルカード券面をご提供します。

スマートフォンアプリ「セゾンPortal」内の、デジタルカードの着せかえ機能を利用し、全6種の中からお好きなデジタルカード券面に着せかえが可能です。また今後カード券面画像の提示などを活用した特別優待など、新たなサービス特典に活用いただけます。



2.入会特典 SHEINで使える「ギフトカード2,000円分」をプレゼント!

「SAISON CARD Digital<SHEIN>」にご入会いただいた方を対象に、特典として「SHEIN」でご利用いただける「ギフトカード2,000円分」をプレゼントいたします。カード発行後「セゾンPortal」にログインいただくと、デジタルギフトカード番号と暗証番号をお送りいたしますので、すぐに「SHEIN」でのお買い物にご利用いただけます。さらに、コラボレーション期間中店頭にてお申し込みいただいた方限定で、先着順に特別プレゼントもご用意しております。



■POPUP OSAKA限定!セゾンカード・UCカード会員様特典について

セゾンカードまたはUCカード提示でSHEINガチャにもう一度チャレンジ可能!

SHEINアイテムを無料で獲得できる『SHEINガチャチャレンジ』にご参加いただき、さらに、クレディセゾン発行のセゾンカードまたはUCカードを店内スタッフに提示いただくと、もう1回「SHEIN ガチャ」をお楽しみいただけます。尚、本特典は数量限定のため先着順となり、商品がなくなり次第終了とさせていただきます。







「SAISON CARD Digital」について





クレジットカードの申込完了から最短 5 分でスマートフォンアプリ上にデジタルカードを発行し、オンラインショッピングや実店舗での非接触決済をご利用いただけるスマートフォン完結型の決済サービスです。お申し込み後、決済に必要なクレジットカード情報をアプリで確認できるため、オンラインショッピングやQUICPay™(クイックペイ)加盟店での店頭支払いにご利用いただけます。

また、デジタルカード発行後、カード番号など決済に必要な情報を一切表記しない国内初の完全ナンバーレスカード(プラスチックカード)をお届けし、アプリ内でカードの一時停止や・解除が出来る安心安全なクレジットカードです。







『SHEIN POPUP OSAKA』 店舗概要





オープン日時:2022年10月22日(土)11:00 ~ 2023年1月27日(金)

営業時間:【平日】 12:00~19:00 【土日祝】11:00~20:00

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

店舗住所 :Gビル心斎橋03(大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目2番14号)

特設サイト: https://jp.shein.com/campaign/popuposaka-22







「SHEIN」について





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。





【会社概要】







会 社 名:ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L :https://jp.shein.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント:https://lin.ee/PMjYdcm

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



