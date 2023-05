[FENNEL]

株式会社Fennel(所在地:東京都渋谷区、代表取締役会長:遠藤 将也、以下 FENNEL)は、カラコン通販ショップ「HOTEL LOVERS」を運営する株式会社ホテラバと、FENNEL VALORANT女子部門のネーミングライツ(チーム命名権)スポンサー契約を昨年に引き続き締結したことをお知らせいたします。

今回の締結により、FENNEL VALORANT女子部門は、東アジア予選出場権をかけた公式日本大会である VALORANT GAME CHANGERS JAPAN 2023から「FENNEL HOTELAVA」と名を新たに活動していきます。













本契約の背景



世界的にも日本においてもeスポーツ、及び、女性eスポーツシーンが盛り上がる中、この度、FENNELの活動にご賛同いただき、FENNEL VALORANT女子部門は株式会社ホテラバとのネーミングライツ契約を締結しました。



本締結は昨年10月以来の2回目となり、前回の締結でFENNEL HOTELAVAはVALORANT公式女性世界大会『VALORANT GAME CHANGERS CHAMPIONSHIP 2022』の日本代表、並びに東アジア代表として世界ベスト8の成績で大会を終えました。



FENNEL VALORANT女子部門は、7月から行われるVALORANT GAME CHANGERS JAPAN 2023での優勝はもちろん、前回の記録である世界ベスト8超えを目指し活動を続けてまいります。 FENNEL HOTELAVAの今後の活躍にご期待ください。





ネーミングライツ契約の概要



今回の契約締結により、7月から開催するVALORANT GAME CHANGERS JAPAN 2023より下記内容を展開いたします。



・部門名の変更

旧:FENNEL → 新:FENNEL HOTELAVA

(フェンネル ホテラバ)



・ユニフォームロゴの変更





HOTELLOVES(ホテルラバーズ)について



HOTELLOVES(ホテルラバーズ)通称「ホテラバ」は、会員数150万人、公式LINEお友だち100万人を超え、10代におけるカラコン通販サイトの認知率で1位を獲るなど、日本最大級のカラコンショップです。



また、新宿ALTA(B1F)、福岡PARCO(4F)には直営のリアル店舗を運営しており、新宿ALTA店では日本で最も多くのカラコンを"無料試着"できるショップとして高い支持をいただいております。



株式会社ホテラバは、カラコンを通じて誰もが自分らしく輝ける社会を目指すとともに、多くの人に夢と感動、そして熱狂を与えてくれる女性アスリートを応援しています。

公式通販サイト:https://hotellovers.jp/



【会社概要】

株式会社ホテラバ

代表者:代表取締役 岡田 英幸

所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目27番11号 祐真ビル新館5F

設立日:2021年12月

会社HP:https://hotelovers.co.jp/





FENNEL(フェンネル)について







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、10部門 約70名の選手が所属。APEX部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。大会運営事業は、主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」のリーグ運営を始め、大会累計回数は400回以上を記録、自社アパレルブランド「FNNL」は、DIESELとコラボレーションを実施、選手合計のTwitter フォロワー数は200万人を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、FENNEL HOTELAVA(VALORANT女子)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honer of Kings





会社概要



会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ :https://fennel-esports.com

公式 Twitter :https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/01-18:16)