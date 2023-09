[チエル株式会社]

~ Google Workspace for Education Plus を使った教育DX・教育データ利活用を支援~



学校教育向けのICT利活用を支援する、チエル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:粟田 輝)は、Google Cloud(TM) パートナー企業であり学校でのICT活用支援に多くの実績を持つ株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役社長:森田 竜次、以下「ストリートスマート」)と共同で『教育DX導入・推進支援パッケージ』を2023年11月に提供を開始することをお知らせいたします。これは「Google Workspace for Ed ucation Plus」を最大限に活用し、Google for Education(TM) 教育 DX パッケージの実現を支援するための最適なサービスプログラムです。点在するアプリケーションのデータを集約し可視化することで業務と校務の効率化を推し進め、学び・校務・セキュリティのDXを実現します。











■『教育DX導入・推進支援パッケージ』について



『教育DX導入・推進支援パッケージ』は、Google が提供する教育機関向けクラウドサービスの最上位版である「Google Workspace for Education Plus 」を最大限に活用し、Google for Education 教育 DX パッケージを実現するためのサービスプログラムです。 Google Cloud パートナー企業としてEducation 分野におけるスペシャライゼーション認定を持つストリートスマート社とチエルが共同で提供し、以下のサービスをご提供いたします。



パッケージ内容



本サービスでは、Google 認定パートナーのチエルおよび Google Cloud パートナー企業であるストリートスマート社の強みを活かした4つの教育DX導入・推進支援をご提供いたします。



1.Google Workspace for Education Plus の環境を構築・運用



・現状の Google 管理コンソールの設定を確認、セキュリティを見直し Education Plus の各種サービスを円滑に利用できる状態を構築します。



・「管理設定等に関するユーザ管理者向け専用ヘルプデスク」を提供します。



2.Google Workspace for Education Plus および教育DX促進研修



・Education Plus を活用した教育DX研修や Education Plus をご利用するにあたり新しく構築した環境での運用支援研修を実施します。





3.教育DXツールの提供



・学校現場での Google Workspace for Education の各種アプリケーションおよび Education Plus 限定機能の利活用を促進する独自のツールを提供します。





4.データ利活用支援



Google が提供するデータ分析のための「BigQuery(TM)」やデータの可視化ツール「Looker Studio」 を用いたダッシュボードの構築や分析・改善提案のサービスを提供します。

弊社の製品のログとも連携し、フィルタリングツール『InterCLASS(R)︎ Filtering Service』などのデータも分析・可視化できます。





・製品名称:『教育DX導入・推進支援パッケージ』

・発売日:2023年11月(予定)

・製品に関するお問い合わせ:https://www.chieru.co.jp/mailform/inquiry/





■開発の背景



GIGAスクール構想によりICT環境が整備され、次のステップであるGIGAスクール構想第2期に向けて、端末の活用とともに教育データの利活用が重要視されています。データ利活用のために取得したいデータやセキュリティ設定は各自治体や学校により異なり、ニーズが多様化しています。チエルは Google Cloud パートナー企業としての確かな知識と実績、豊富なノウハウで、各自治体や学校に沿った最適な形で『教育DX導入・推進支援パッケージ』を提供し、教育DXの推進を支援してまいります。



■Google Workspace for Education Fundamentals で教育DXを体感されたい自治体様向けのソリューション



Google Workspace for Education Plus の導入をご検討中、もしくは Fundamentals の利活用促進を加速させたい自治体向けには、別途『教育DX体感パック』をご用意いたしました。本サービスはDXを少しずつ推進したい・本格活用にあたり運用を見直したい教育委員会・学校へ「Google Workspace for Education 利活用促進研修」、「教育DX体感ツール」及び「簡易ダッシュボード」を提供し、教育DXの推進に向けてサポートいたします。





パック内容

1.Google Workspace for Education 利活用促進研修

Google Workspace for Education の機能およびその活用方法等に関して教育委員会、各学校のICT担当者を対象とした管理者向け研修を実施します。(オンラインにて年2回実施)





2.教育DX体感ツール

行事予定表や熱中症警戒アラート、施設予約表などのツールを職員室のサイネージで表示できる「職員室DXツール」として集約し、校務DXのはじめの一歩をサポートするツール群の他、学びのDX・セキュリティのDXを体感できるツール群を提供します。(ツールは随時追加予定)



3.簡易ダッシュボード



専用の Google フォーム で収集した端末故障状況や研修受講率を、Looker Studioを用いたダッシュボードで可視化。

当社のフィルタリングツール『InterCLASS(R)︎ Filtering Service』を導入の自治体では、Webアクセスやログの可視化、Webアクセスランキングによる活用サイトの共有状況もダッシュボードで可視化できます。





・製品名称:『教育DX体感パック』

・発売日:2023年11月(予定)

・製品に関するお問い合わせ:https://www.chieru.co.jp/mailform/inquiry/



※Google Cloud、Google for Education、BigQuery はGoogle LLC の商標です。





チエル株式会社

「子供たちの未来のために、世界中の先生の授業を ICT で支える」を企業理念に掲げて設立。シェア NO.1 のフルデジタル CALL システムや、タブレット対応授業支援システム、クラウド型教材配信サービスなどの開発・制作を手がける、教育市場に特化した ICT 専業メーカーです。



【会社概要】

会社名 :チエル株式会社【東証スタンダード・コード番号:3933】

代表者 :代表取締役社長 粟田 輝

本社所在地 :東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー3F

設立 :1997年10月1日

資本金 :3.36億円

従業員連結 :連結:210名、単体:62名(2023年3月末時点)

事業内容 :教育ICT事業

ホームページ:https://www.chieru.co.jp



