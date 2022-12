[エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社]



エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 : 加 藤 信 介 ) が 運 営 す る ア ー ト 専 門 メ デ ィ ア 【 MEET YOUR ART 】(https://avex.jp/meetyourart/)は、東京のアートにまつわる施設や人を継続的に紹介する「TOKYO LIFE WITH ART」を期間限定特別企画として実施し、本日より特設ページを公開いたしました。



「MEET YOUR ART」は、12 月でチャンネル開設2 周年を迎え、現在では全国各地のアート施設やアーティストを幅広く紹介しています。この度、2 周年のタイミングで再度「東京」に焦点を当て、継続的に都内の美術館やギャラリーなどのアート施設の紹介や、都内で活動する若手アーティストへのインタビューや特集などを、メディアと特設サイトで実施いたします。東京にお住まいの方はもちろん、久しぶりに東京を訪れる方々にも都内のアート施設に気軽に足を運んだり、アートやアーティストをより身近に感じていただくきっかけになることを目指します。



現在特設ページならびにYouTube 内には【展覧会 岡本太郎(東京都美術館)『史上最大のTARO 展』】【大竹伸朗展(東京国立近代美術館)『16 年ぶりの大回顧展』スペシャルインタビュー】【[今週のPICK UP アーティスト]中島晴矢×森山未來】の3 本の動画が公開されており、5 万回以上視聴されています。



「TOKYO LIFE WITH ART」では、今後も数ヶ月にわたり、様々な切り口にて動画を公開して参りますので、ご期待ください。



助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【ライフウィズアート助成】



◆「TOKYO LIFE WITH ART」 特設サイト

https://avex.jp/meetyourart/special/special_02.php



◆TOKYO LIFE WITH ART- #1

【NAVIGATION】展覧会 岡本太郎(東京都美術館)『史上最大のTARO 展』【小野賢章

(ナレーション)】

https://www.youtube.com/watch?v=WnCuK2ks9yQ&t=4s



◆TOKYO LIFE WITH ART- #2

【NAVIGATION】大竹伸朗展(東京国立近代美術館)『16 年ぶりの大回顧展』スペシャ

ルインタビュー【小野賢章(ナレーション)】

https://www.youtube.com/watch?v=_Ww4MmAUf64&t=858s



◆TOKYO LIFE WITH ART- #3

【今週のPICK UP アーティスト】中島晴矢×森山未來

https://youtu.be/kpSAk908Vwk



【「MEET YOUR ART」】

◆YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/c/MEETYOURART



◆公式サイト

URL: https://avex.jp/meetyourart/



◆Twitter

URL: https://twitter.com/MEETYOURART



◆Instagram

URL: https://www.instagram.com/meet_your_art/



◆TikTok

URL: https://vt.tiktok.com/ZSek5FGtd/



【エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社】

代表者 :代表取締役社長 加藤信介

所在地 :東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル

事業内容:エイベックスのクリエイターとクリエイター事業開発を担うグループ会社。エンタテインメント領域において、「MEET YOUR ART」を含む、時代性と多様性のあるコンテンツ事業を複数展開。

https://avexcreatoragency.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-14:16)