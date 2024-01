[ワーナー ブラザース ジャパン合同会社]

シネマティック&ボックスオフィス・アチーブメント賞、主題歌賞 受賞!



ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 兼 日本代表 高橋雅美)のテレビジョン & ホームエンターテイメント部門はデジタル配信中、4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVD好評リリース中の映画『バービー』が、2024年1月7日(現地時間)に発表された第81回ゴールデングローブ賞において、最多9ノミネートのうち、シネマティック&ボックスオフィス・アチーブメント賞(興行成績賞)、主題歌賞受賞の2冠を達成いたしました。





世界55か国でNo.1、全米では4週連続No.1を維持し、全世界で2023年最大のヒット作!そして米国史上女性監督作品No.1、マーゴット・ロビー&ライアン・ゴズリング作品史上No.1を記録。さらに全世界興行収入14.4億ドルを突破し、『ハリー・ポッターと死の秘宝PART2』を超え、ワーナー史上最高記録を達成いたしました。





その功績が認められ、今年から新設された、興行成績1億5,000万ドル以上を達成した作品を対象に世界中から最も支持され、最もヒットした最優秀作品に贈られるシネマティック&ボックスオフィス・アチーブメント賞を『バービー』が受賞いたしました。



さらに、全6曲のノミネートのうち、3曲が映画『バービー』の挿入歌となった主題歌賞では、ビリー・アイリッシュが本作のために書き下ろした「What Was I Made For?」(ビリー・アイリッシュ&フィニアス・オコネル)が受賞に輝きました。



世界で一番有名なファッション・ドール、“バービー”の世界を初めて実写映画化。完璧なバービーランドで暮らすバービーは、ある朝起きると、気分は落ち込み、つま先立ちの足はなんとぺったんこに・・・!? 問題解決のため繰り出した人間世界は、バービーランドとは真逆の世界!完璧な世界とは程遠い困難だらけの人間世界で見つけた、本当に大切なものとは?きっと、ありのままの自分をもっと好きになる、ハッピー・ファンタジーです。



アカデミー賞(R)の前哨戦といわれるゴールデングローブ受賞での最多ノミネート、2冠達成となった『バービー』。1月23日に発表が予定されている、第96回アカデミー賞(R)へのノミネーション、そして3月10日(現地時間)に行われる授賞式にもご注目ください!



『バービー』デジタル配信中、4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVD好評リリース中









<STORY>

完璧なバービーランドから、人間の世界へ─。2人が知った驚きの秘密とは?すべてが完璧で今日も明日も明後日も《夢》のような毎日が続くバービーランド! バービーとボーイフレンド?のケンが連日繰り広げるのはパーティー、ドライブ、サーフィン。しかし、ある日突然バービーの身体に異変が!原因を探るために人間の世界へ行く2人。しかし、そこはバービーランドとはすべて勝手が違う現実の世界、行く先々で大騒動を巻き起こすことに─?!彼女たちにとって完璧とは程遠い人間の世界で知った驚きの〈世界の秘密〉とは? そして彼女が選んだ道とは─?予想を裏切る驚きの展開と、誰もの明日を輝かせる魔法のようなメッセージが待っている─!笑って泣いてハッピーになる、最強のハッピー・ファンタジー!



<STAFF>

監督/脚本/製作総指揮:グレタ・ガーウィグ

脚本・製作総指揮:ノア・バームバック

製作:デイビッド・ヘイマン、マーゴット・ロビー、トム・アカーリー、ロビー・ブレナー

美術:サラ・グリーンウッド

衣装:ジャクリーン・デュラン



<CAST>

バービー:マーゴット・ロビー(高畑 充希)

ケン:ライアン・ゴズリング(武内 駿輔)

グロリア:アメリカ・フェレ―ラ(本田 貴子)

サーシャ:アリアナ・グリーンブラット(早見 沙織)

バービーたち:ケイト・マッキノン(朴 璐美)、イッサ・レイ(斎賀 みつき)

アレクサンドラ・シップ(沢城 みゆき)エマ・マッキー(坂本 真綾)

ケンたち:シム・リウ(小野 大輔)、キングズリー・ベン=アディル(諏訪部 順一)

スコット・エバンス(置鮎 龍太郎)

アラン:マイケル・セラ(下野 紘)

マテル社CEO:ウィル・フェレル(内田 直哉)



制作年:2023年/アメリカ/映倫:G/本編分数:114分

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/barbie/



