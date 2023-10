[ファーストアカウンティング株式会社 ]

"Happiness at work"をテーマに、職場における幸せを科学的に追求



ファーストアカウンティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森 啓太郎、以下、ファーストアカウンティング)は、Great Place To Work(R) Institute Japan(以下:GPTW)が2023年7月に実施した調査において「働きがい認定企業」として選出されました。





■特に評価されたポイントについて

他社と比較し相対的に強みといえる「働きがいポイント」として挙げられたTOP3は、以下の通りです。

1.特別なことがあれば祝い合っている

2.周囲の人は仕事の達成に向けて努力している

3.休暇がとりやすい



たとえば、新入社員の歓迎も兼ねた毎月のケータリングナイトでは、単に友好を深めるだけでなく、入社直後のメンバーが地元や母国の料理を紹介し、個性や異文化を理解し合える機会にもなっています。また、海外からのスタッフも多いことから、永住権取得も皆で盛大にお祝いします。

このような慣習が風通しの良い社風に現れ、働きがいとともに働きやすい環境を創り出しています。



■Happiness at work

働きがいを高めるうえでファーストアカウンティングが最も重要とするテーマ"Happiness at work"は、「職場における幸せを科学的に追求する」をコンセプトとしており、ポジティブ心理学や組織心理学等の研究成果を知見として取り入れています。というのも、人生の幸福度を高めるためには良好な人間関係が最も重要な要素であり、中でも長い時間を過ごす職場での人間関係を良好にすることで、従業員が幸福な人生を歩みながら働きがいをもって働くことができると考えているからです。

毎週末に感謝のメッセージを送り合ったり、新しいメンバーがジョインするときにはウェルカムランチで歓迎したり、合宿を経て仲間との体験を増やしたりなどという取り組みは、従業員の幸福度を高めるだけでなく、より連携をスムーズにし、より業務に集中できる環境を作り、業務の生産性が上がることにも繋がっていきます。"Happiness at work"は事業推進の上でも重要なテーマと言えるのです。



■「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place To Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

Great Place To Work(R) Institute は、世界約100ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R)Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。

▽Great Place To Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/

▽日本における「 働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/



■ファーストアカウンティングについて

ファーストアカウンティングは、AIの力を活用して経理業務の効率化と自動化を実現するための法人向けサービスを展開する企業です。

文字認識技術の向上においては、コンピュータービジョン分野のみならず生成AIやLLMをはじめとする最新技術を研究し、さまざまな学術会議で論文を発表。それらの研究成果を元にサービス開発を行い、多数の大企業のお客様や会計ベンダー様にご提供しています。

私たちのパーパスは「制約を取り払い、自信と勇気を与える」です。AI技術を活用してお客様の業務上のさまざまな制約を取り払い、より価値のある業務にフォーカスしていただけるよう力を尽くしてまいります。



社名 :ファーストアカウンティング株式会社(東証グロース:5588)

所在地:東京都港区浜松町1-6-15 VORT浜松町I 3階

設立 :2016年6月

代表 :代表取締役社長 森 啓太郎

URL :https://www.fastaccounting.jp/





