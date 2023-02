[IVS]

東急不動産株式会社の特別賞も新たに用意



次世代の起業家が集うスタートアップカンファレンス「IVS」と「IVS Crypto」を開催しているIVSが3月9日 (木) に開催する「LAUNCHPAD SEED」のタイトルスポンサーに、東急不動産株式会社が就任したことをお知らせいたします。また、それに伴いイベント名称を「LAUNCHPAD SEED Powered by 東急不動産株式会社」に更新いたします。







「LAUNCHPAD SEED Powered by 東急不動産株式会社」は、投資家100名と起業家を繋ぐシードスタートアップに特化したピッチイベントです。



応募条件はシードステージのスタートアップであることのみ。審査員にはシード・アーリーステージの投資を積極的に行っているVC、CVC、事業会社、エンジェル投資家を迎えるほか、オーディエンスとして参加いただく投資家の方々にも審査に参加いただきます。



会場は都市型スマートビル「東京ポートシティ竹芝」の1階にある「ポートホール」。厳しい選考を経て選ばれた決勝進出者が、壁一面のスクリーンで大迫力の映像演出が可能なポートホールで、プレゼンテーションを行います。



ポートホールの360度パノラマビュー

https://my.matterport.com/show/?m=unQgbbovdVJ&brand=0&ts=0



ピッチ後のネットワーキングでは同会場で、起業家と投資家の濃い接点をつくります。また、開催後に投資家がどの程度興味があるかを示したリストを登壇社に共有。次回以降のLAUNCHPAD SEEDでも過去登壇企業が参加や登壇できる機会を設ける予定です。



タイトルスポンサーの東急不動産株式会社には、会場である「東京ポートシティ竹芝 ポートホール」のご提供や、特別賞、投資家と起業家の交流などにご協力いただきます。





東急不動産株式会社 都市事業ユニット 渋谷開発本部 執行役員本部長 黒川氏のコメント



当社は渋谷駅を中心とした半径2.5kmの広域渋谷圏を中心に、東京ポートシティ竹芝など東京都心部でのまちづくりを推進しています。これからのまちづくりにおいては、ハードアセットの整備だけではなく、今後の日本を担うスタートアップの皆様との連携や共創によって生まれる活力やイノベーションが非常に重要であると考えています。



その中で今回、イベントの趣旨に賛同し、タイトルスポンサーを務めさせて頂くことになりました。

今後もスタートアップ企業の皆様が成長しやすい環境を、当社アセットを通じて提供していきたいと考えています。





LAUNCHPAD SEED Powered by 東急不動産株式会社の開催概要



■開催日

2023年 3月9日 (木)

■会場

東京ポートシティ竹芝 ポートホール

■Webサイト

https://bit.ly/launchpad_seed_n

■参加人数

約200~300名を想定

■スケジュール(予定)

開場:14:30

開演:15:30

終了:18:30

ネットワーキング:18:30~20:30頃





東急不動産株式会社について



・代表取締役社長:岡田 正志(おかだ まさし)

・所在地 :150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ

・設立年月日:1953年12月17日

・Webサイト:東急不動産 ( https://www.tokyu-land.co.jp/ )





株式会社Headline Japan(旧称:IVS株式会社)について



・代表取締役:島川 敏明(しまかわ としあき)

・所在地 :150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-12-18 The Iceberg 5F

・設立年月日:2020年1月24日

・Webサイト:https://www.ivs.event



