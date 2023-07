[株式会社Be]





サステナブルビューティーブランド「Be」を展開する株式会社Be(本社:東京都港区、代表取締役:稲垣 大輔)は、2023年8月22日(火)に、ブランド初となる入浴料「Beバスミルク(ゆずジンジャーの香り)」を新発売いたします。天然由来成分99%、COSMOSオーガニック認証処方、エッセンシャルオイルの香りが広がる乳白色が特徴のバスミルクです。

毎日を駆け抜けるアクティブワーカーに、一日の疲れをゆっくり癒してもらいたい。そんな想いから気分がリフレッシュするようなゆずジンジャーの香りと、温感イメージ成分のショウガ根エキスを配合。さらにBeローション(化粧水)に含有のスキンケア成分・オリジナル発酵粕エキスや、16種類の植物由来の保湿成分を配合し、まるで化粧水のお風呂に浸かったかのように、お風呂上りも続くしっとりうるおいのある肌を叶えます。



Beバスミルク開発の背景





「毎日を駆け抜けるアクティブワーカーに、一日の疲れをゆっくり癒してもらえるバスミルクを」という想いから開発をスタート。合成香料を使わず精油のみで自然そのままの香りを感じていただけるよう、エッセンンシャルオイルの配合量を調整。みなさまに理想のバスタイムを過ごしていただきたいと考え、日本人にはなじみの深いゆずの香りと、スパイシーでリフレッシュできるジンジャーの香りに。豊かな香りが、気持ちをすっきりとリセットして、明日への活力をチャージするのを手助けしてくれるでしょう。また、保湿も叶うようにスキンケア成分をぜいたくに配合。お風呂上がりにもしっとりうるおいのある肌が続き、お湯に浸かることがボディケアの助けになるよう設計しています。時間を有効活用したいアクティブワーカーのために、浴槽に傷や汚れなどの負担が少ないミルクタイプにしました。



商品特徴





香りがポイントのバスミルクだからこそ天然の香りにこだわり、合成香料は不使用。スキンケア成分を配合し、お肌にもうれしい使用感です。



1. 天然エッセンシャルオイルブレンドでリフレッシュ

2. Beローション(化粧水)に含有のスキンケア成分配合でしっとりうるおう肌へ

3. 日本人になじみ深いショウガ根油(香料)、ショウガ根エキス(温感イメージ成分)配合。



「Beバスミルク(ゆずジンジャーの香り)商品概要









1. 天然エッセンシャルオイルブレンドでリフレッシュ

日本人にはなじみの深いゆずの香りと、スパイシーでリフレッシュできるジンジャーの香り。マンダリンオレンジ油、オレンジ油、ベルガモット果皮油のエッセンシャルオイルだけをブレンドし、温かみのある香りを実現しました。お家のバスルームでアロマスパに行ったような気分を堪能できます。



2. Be ローション(化粧水)に含有のスキンケア成分配合でしっとりうるおう肌へ

有機オリジナル原料の(アスペルギルス/サッカロミセス)/(マグワ果実/コメ)発酵粕エキスや、保湿力に優れたシロキクラゲ多糖体、16種類の植物由来(※)の美容成分を配合し、入浴中もお風呂上がりのお肌もしっとりと仕上がります。入浴中にボディケアも兼ねたい人におすすめです。



(※)保湿成分:アロエベラ液汁、ヒマワリ種子油、チャ葉エキス、ベロニカオフィシナリス花/葉/茎エキス、ローマカミツレ花水、メリッサ葉エキス、エリンギウムマリチムムカルス培養液、クリスマムマリチマムカルス培養液、セイヨウハッカ葉エキス、ローズマリー葉エキス、ゼニアオイ花/葉/茎エキス、セイヨウノコギリソウ花/葉/茎エキス、セイヨウサクラソウ花エキス、セージ葉エキス、ハゴロモグサ花/葉/茎エキス、ツボクサ花/葉/茎エキス



3. 日本人になじみ深いショウガ根油(香料)、ショウガ根エキス(温感イメージ成分)配合。

古来より入浴料に使われてきた成分を配合。温浴により肌のコンディションを維持し、温かみを感じさせます。心も体もぽかぽかに。



サステナブルへのこだわり









◇世界統一基準であるコスモスオーガニック認証を取得













◇容器にはメカニカルリサイクルPETを採用

回収し水平リサイクルすることで、廃棄して燃やす時に発生していたCO2を削減し、

サステナブルな社会に貢献いたします。





◇国産有機原料の使用

日本各地の有機栽培と環境を守ることにこだわる生産者と連携。人にも地球にもうれしい原料の使用に努めています。



□ゆず(ユズ果皮油)



<宮崎県西都市 東米良地区 銀鏡(しろみ)/かぐらの里>

「千年生きる村を。」というスローガンを掲げている「かぐらの里」の有機ゆずを使用。地域資源である"ゆず"などの農産物を生かした六次産業を行っています。また、地域活性のために銀鏡神楽や山村留学にも積極的に協力。Beバスミルクのユズ果皮油は、食品加工後の残渣から取れた精油を配合したアップサイクル原料です。





□生姜(ショウガ根エキス)



<島根県江津市 桜江町/しまね有機ファーム>

広大な山間に広がる耕作地は、隣接環境からの影響を受けにくいため、有機栽培に適した環境です。化学肥料・農薬を使用していない丁寧に栽培された有機生姜を使用。有機認定工場で加工されています。











□オリジナル発酵粕エキス



<有機米:岩手県奥州市/ファーメンステーション>

ゴミゼロを掲げ、すべての未利用資源を原料として活用。日本のきれいな田園風景を守るため、耕作放棄地の再生に取り組んでいます。











□有機JAS認定ハーブ



<静岡県三島市/落合ハーブ園>

1987年よりハーブ栽培を始め、 1996年に完全無農薬化した日本有数の有機ハーブ園。防虫菊、木酢、銅剤などをいっさい使わず、害虫対策は防虫ネットを使用。ハウスでの栽培も取り入れ、香り高く味の濃い安心安全なハーブを栽培し続けています。







◇化学成分フリーへのこだわり

鉱物油、石油系界面活性剤、シリコン、パラベン、動物由来原料、合成香料、合成着色料フリーです。



商品情報







【商品名】Beバスミルク(ゆずジンジャーの香り)

【内容量】150mL

【価格】4,730円(税込)

【発売日】2023年8月22日(火)より一般発売

(「Be Organic」「Be Online Store」にて、2023年8月1日(火)から先行発売)

【使用方法】よく振った後、お湯をはった浴槽(約200L)にキャップ3杯程度を入れ、よくかきまぜてご入浴ください。







【全成分】水、(Ⅽ15-19)アルカン、アロエベラ液汁*、プロパンジオール、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10、オレンジ果皮油*、ペンチレングリコール、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ユズ果皮油*、ショウガ根油*、ショウガ根エキス*、(アスペルギルス/サッカロミセス)/(マグワ果実/コメ)発酵粕エキス**、シロキクラゲ多糖体、ヒアルロン酸Na、セラミドAP、セラミドNP、エリンギウムマリチムムカルス培養液、クリスマムマリチマムカルス培養液、ローマカミツレ花水*、ツボクサ葉エキス*、チャ葉エキス*、セイヨウサクラソウ花エキス*、セイヨウノコギリソウ花/葉/茎エキス*、セイヨウハッカ葉エキス*、ゼニアオイ花/葉/茎エキス*、ハゴロモグサ花/葉/茎エキス*、ベロニカオフィシナリス花/葉/茎エキス*、メリッサ葉エキス*、セージ葉エキス、ローズマリー葉エキス*、ヒマワリ種子油、グリチルリチン酸2K、ビサボロール、フィトスフィンゴシン、グリセリン、ベルガモット果実油*、マンダリンオレンジ果皮油*、ココイルグルタミン酸2Na、ココイルグルタミン酸Na、アラビアゴム、キサンタンガム、トコフェロール、クエン酸Na、クエン酸、エタノール、デヒドロ酢酸、ベンジルアルコール

*オーガニック原料

**オーガニック由来原料



新発売記念 お得なセットを限定発売





新発売を記念してお得なセットを2023年8月22日(火)より限定発売。

(「Be Organic」「Be Online Store」にて、2023年8月1日(火)から先行発売)

なくなり次第終了。



□新発売記念 Beバスミルク(ゆずジンジャーの香り)限定セット

4,730円(税込)

<セット内容>

・Beバスミルク(ゆずジンジャーの香り)(150mL) 1本

・Beオリジナル今治オリーブスクラブフェイスタオル 1枚

・Beオリジナルラッピング巾着



Be Organic、Be Online Store、他、一部取り扱い店舗にて販売。











今日も、明日も。

ベストな美しさを人生に描く。

『Be』for the earth.

肌に、体に、心に。





毎日を駆け抜けるアクティブワーカーがベストコンディションをキープし、美しくあるために。今こそ、シンプルでミニマルなエナジーケアを。スキンケア、ヘア&ボディケア、インナーケアをお届けする『Be』は肌や体が求めるエネルギーや栄養を、時間や手間をかけることなく、シンプルなカタチにして取り込むことを追求する、サステナブルビューティーブランド。それぞれのアイテムは、アクティブワーカーとそのパートナーにも心地よく仕上げ、地球環境に配慮したバイオマスプラスチック、メカニカルリサイクルPETを使用。厳しい基準のエコサートコスモス認証を取得し、よりサステナビリティを追求しました。人生の基盤(Base)となる肌、体、心をつくる、BaseのBとeから生まれたBe。理想の自分になる(Become)を実現させる、Becomeから生まれたBe。存在する(Be)、ここにある/いる状態を表す、Beから生まれたBe。『Be』は、新しいステージへ向かう「私」をサポートします。



ブランドサイト https://be-beauty.jp/

公式オンラインストア https://be-store.jp/





公式SNS





・Be(ビー)公式Instagram

https://www.instagram.com/be_activeorganic/



・Be Organic 公式Instagram

https://www.instagram.com/be_organic_marunouchi/



・Be Organic 公式LINE

https://lin.ee/Pzsu2E6



【株式会社Be会社概要】

□住所 〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17

□電話番号 03-6868-5334

□設立年月 2017年2月7日

□資本金 1,000万円

□代表者 稲垣 大輔

□事業内容

・化粧品、美容用品、食品、飲料、日用品の企画、製造及び販売

・上記に附帯関連する一切の事業

□URL『Be』ブランドサイト:https://be-beauty.jp/



【商品に関するお問い合わせ】

▷『Be』カスタマーサポート

□TEL 03-6868-4779

□OPEN 10:00~17:00

(祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く月~金曜日)







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-12:47)