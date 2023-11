[株式会社ネクシィーズグループ]

株式会社ネクシィーズグループ(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長 近藤太香巳 証券コード:4346 以下、当社)は、米国 Entrepreneur Media 社のビジネス誌「Entrepreneur」にてインタビュー記事が本日発売の本紙ならびにウェブサイトへ掲載されたことをお知らせします。







Entrepreneur

1977年創刊45年以上の歴史を持つ起業家・企業経営者向けのマガジン。マーケティングノウハウ、最新技術、企業財務の情報、マネジメント、最先端のビジネス紹介などを掲載。全世界で雑誌は320万部以上発行され、5,000万人以上のオンライン会員を持つ世界No.1ビジネスメディア。





▶Entrepreneurウェブサイト

https://www.entrepreneur.com/international-spotlight



▶掲載記事(当社P.11)(4.8KB)

https://assets.entrepreneur.com/static/Entrepreneur_International_Spotlight_NovDec_Issue_2023.pdf





「The FUTURE of ETREPRENERSHIP」と題された今号(2023年11-12月合併号)では、「Spotlight on JAPAN」として、岸田首相や各企業トップインタビューが掲載されています。

代表 近藤太香巳のインタビューは「THE BOUNDARY-BREAKING GREEN FINANCE LEADER」という見出しで、初期投資ゼロで省エネ設備を導入できる当社の事業が、環境保全に実行力のある金融機能であると掲載されております。ご高覧ください。





■株式会社ネクシィーズグループについて

https://www.nexyzgroup.jp/

1990年設立(1987年創業)。主力は初期投資ゼロでLED照明など最新の省エネ設備を導入できる「ネクシィーズ・ゼロ」事業。CO2排出削減に取り組む指針を示し、2020年「エコ・ファースト企業」の認定を受ける。2021年「ネクシィーズ・ゼロ Green Finance」が世界初 ムーディーズ「Aaa(sf)」となり、国内初 R&Iグリーンローン評価も取得。電子メディアを2007年より手がけ、タレント肖像サブスクの「アクセルジャパン」でプロモーション支援事業を拡大中。



■ネクシィーズグループ環境サイト

https://green.nexyzgroup.jp/

環境保全活動スローガン「One For Earth ひとりは、地球のために。」を掲げ、ネクシィーズグループの環境についての考え方、事業を通じて全社員が取組む目標を、数字とイラストでわかりやすくご紹介します。また、「ゼロカーボン グリーンプロジェクト」では、賛同いただいた会員企業・団体様を掲載し、環境保全活動への協力が分かるステッカー・リンクバナーもご案内しています



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-22:16)