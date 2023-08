[株式会社REJECT]

Forbes JAPANが発表した『 Forbes JAPAN 30UNDER30 2023 』のENTERTAINMENT & SPORTS部門の30名に株式会社REJECT代表取締役の甲山 翔也が選出されたことをお知らせします。





■ Forbes JAPAN 30UNDER30 2023とは

「30 UNDER 30」は、世界80カ国で46のローカル版を発行する経済誌『Forbes』が、グローバルで展開するプロジェクトです。米国で2011年に発足し、これまでにマーク・ザッカーバーグ、リアーナ、ノーベル賞受賞者、U30世代で世界一リッチになった起業家など、多彩な人材を輩出してきました。



また、8月24日(木)発売の『Forbes JAPAN』誌上では「30 UNDER 30」大特集が組まれ、受賞者インタビューをはじめとした、U30世代の価値観を掘り下げる記事が掲載されています。



Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023 特設サイト:

https://forbesjapan.com/feat/30under30/2023/



Forbes JAPAN 30UNDER30 2023 ENTERTAINMENT & SPORTS部門について

https://forbesjapan.com/feat/30under30/2023/honorees/?cat=es





■ 株式会社REJECT CEO 甲山翔也 プロフィール

1999年生まれ。中学生時からeスポーツ選手として活躍。eスポーツやゲーマーの悪いイメージを払拭することを志し、2018年に19歳でREJECTを創業。プロeスポーツチーム「REJECT」は、黎明期よりモバイルeスポーツを軸にFPSタイトルに多く参入し、累計獲得賞金額で日本一に成長。現在はチーム運営やタレントマネジメントの枠を超えたゲーミングブランドとして教育事業やD2C事業を展開中。



【プロeスポーツチーム「REJECT」】

2018年発足のプロeスポーツチーム。主に世界的に人気なシューティングゲームタイトルを取り扱い、現在はPUBG MOBILE/VALORANT/Brawl Stars/第五人格/Fortnite/格闘ゲーム部門の6タイトルの部門を保有。多くの人気ストリーマーが所属しています。モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を上げており、特に『PUBG MOBILE』部門は同タイトルでの世界大会出場が国内最多の9回を誇ります。

ウェブサイト:https://reject.jp/



【株式会社REJECT 概要】

会社名:株式会社REJECT(リジェクト)

代表者:代表取締役 甲山翔也

設立:2018年12月

本社所在地:東京都文京区本郷1-7-12

事業内容:eスポーツ関連事業

ウェブサイト:https://reject.co.jp/



