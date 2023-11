[株式会社Take Action]

採用の難易度が上がる世の中に「全社一丸」となって取り組める仕組みを提供します。



株式会社Take Action(本社:東京都品川区、代表取締役:成田靖也、以下、当社)は、リファラル採用(紹介採用)とアルムナイ採用(再雇用)を同時に支援する新サービス「リファアルム」をリリースいたしました。





「リファアルム」の開発背景





弊社は従業員エンゲージメントを高め離職を減らすツール「THANKS GIFT」を運営しており、のべ830社以上のクライアントに導入を支援してまいりました。さまざまな課題を持ったお客様の支援を通じて「エンゲージメントが高い組織こそ、リファラル採用やアルムナイ採用が加速する」という貴重なノウハウを得てきました。このノウハウを基に、新サービス『リファアルム』をリリースいたしました。



リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」は「THANKS GIFT」との連携により、従業員エンゲージメントを高め、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。



「リファアルム」の独自の提供価値





1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。

2、「THANKS GIFT」とのシームレスな統合により、自然と「リファアルム」の浸透が進む。

3、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。

4、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。



従業員が使いやすい「 リファアルム」の機能





・リファラル、アルムナイ専用募集ページ作成機能

募集職種や募集要件はもちろん、従業員に協力してもらう為に、分かりやすい表現で「求める人材」を表現可能。

・ワンクリック紹介機能

従業員が手間なく友人に紹介できるよう、最短10秒で募集ページをコピーし、SNSでシェアすることが可能。

・謝礼ギフト機能

協力してくれた従業員にギフトを謝礼として贈ることが可能。

「Amazonギフトカード」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」など様々なギフトが選べる。



本件に関するお問い合わせ

https://go.thanks-gift.net/l/839883/2023-11-20/bwpq7



THANKS GIFTについて





『THANKS GIFT』 は日々の感謝や称賛のコミュニケーションを元に、企業理念に即した行動の承認や感謝をコインという形で従業員同士で贈り合うことが可能な社内コミュニケーションプラットフォームです。

https://go.thanks-gift.net/l/839883/2021-09-09/3myb9



もらったコインはポイントに変換し、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換ができます。

また、SDGsクラウドファンディングサイト「SDGs Action」への寄付としてもご利用が可能で、2016年のサービスリリース以降、現在830社以上の企業で導入されています。



Take Actionについて





株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ=定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷企業成長を促進する採用支援サービス: jinji+(ジンジプラス)

▷従業員がイキイキ働く仕組みに: THANKS GIFT(サンクスギフト)

▷人的資本経営をサポートする: タレントファイル

・会社名 : 株式会社Take Action ( URL:https://www.take-action.co.jp/ )

・代表者 : 成田靖也(なりたせいや)

・住所 : 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

・設立 : 2010年10月5日

・資本金:5251万3750円



報道関係者からの連絡先

株式会社Take Action 広報担当

電話:03-6417-4083

メール:marketing@take-action.jp



