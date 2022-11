[株式会社ガラパゴス]

AIR Designのプロチームのサポートにより1年半で売上が10倍になった事例のご紹介や、サービスを体感できるワークショップも実施



マーケティングのプロによるAIを活用した広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design(エアデザイン)」を展開する株式会社ガラパゴスは、12月13日(火)14時より、オンラインサービス説明会を開催します。

▶︎セミナー詳細・参加申し込み:http://bit.ly/3u1SUQb









AIR Designは、5名のプロチームが企業のマーケティングチームに伴走し、データとAIを活用してWeb広告のクリエイティブ(ランディングページ[LP]・バナー・動画)を高速制作・改善する、月額定額制のサービスです。仮説構築・検証のサイクルを高速で回すことで、勝ちパターンの発見・成果・顧客理解を実現し、持続的な事業成長をサポートします。

2019年9月のサービス提供開始から、導入社数は10ヶ月で100社、2年弱で300社と、提供開始から約1.5倍のスピードで増え続け、3年が経過した今年の9月には600社を突破しました。



本説明会では、Webマーケティングにおいて多くの方が持つ悩みである「広告の成果が出ない」「LPのPDCAを回したいがリソースが足りない」「Webマーケターの採用が難しい」「Webマーケティングを理解しているデザイナーに広告クリエイティブを制作してほしい」等をAIR Designがどのように解決しているのかについてや、AIR Designのプロチームのサポートにより1年半で売上が10倍になった企業様の事例のご紹介に加え、AIR Designのサービスを体感いただけるワークショップも実施します。



オンラインでの開催で、質疑応答のお時間も設けておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。





▼セミナー詳細や参加申し込み方法については、下記URLをご覧ください。

http://bit.ly/3u1SUQb



▼すぐ個別に相談されたい方は、以下より個別相談も可能です。

http://bit.ly/3VsxnM2







AIR Design サービス説明会~なぜAIR Design導入でWebマーケが変わるのか?~ セミナー概要



■開催日時

2022年12月13日(火) 14:00~15:00



■参加費

無料



■プログラム

1. 事例のご紹介

2. AIR Designのサービス説明

3. AIR Designを体験!ワークショップ

4. 質疑応答

※ワークショップはZoomのアンケート機能やチャットを使って行います。発言を求められたりすることはございませんので、ご安心ください。



■登壇者プロフィール







株式会社ガラパゴス AIR Design for Marketing事業部 呉羽文子

動画コンサルティング企業で、Web動画を軸に営業からプロモーション企画の担当や、事業の立ち上げを経験。また、チャンネル登録者数・数十万人の美容系YouTuberのマネージャーも担当するなどマルチに活躍。

2020年9月より株式会社ガラパゴスにて、新規にmovieチームの立ち上げやお客さまのWebマーケプランニングを行い、現在はセールス・セールス企画を兼任。



■対象

・AIR Designのことを詳しく知りたい事業会社の方

・AIR Designの導入を検討されている事業会社の方



■開催場所

Zoomでのオンライン配信



■お申し込み方法

下記のURLからお申し込みください。

http://bit.ly/3u1SUQb







AIR Design サービス概要







AIR Designは、マーケティングプランナー・ディレクター・デザイナー・ライター・コーダーの5名のプロチームが企業のマーケティングチームに伴走し、月数百万件収集しているデータとAIを活用してWeb広告のクリエイティブ(LP・バナー・動画)を高速制作・改善する、月額定額制のサービスです。仮説構築・検証のサイクルを高速で回すことで、Web広告の勝ちパターンの発見・成果・顧客理解を実現し、持続的な事業成長をサポートします。



また、業務を委託している代理店がある場合でも変更等する必要はなく、現在の運用体制に追加して導入いただけます。



2019年のサービス提供開始から、上場企業・ベンチャー・B2B・B2C等、業界業種・規模を問わず、Webマーケティングを通じた成長を目指すあらゆる業種・フェーズの企業600社以上に導入いただいています。





▼詳細はこちら(AIR Design サービスサイト)

https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes



▼導入事例

https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes







会社概要



AIを活用したマーケター向けクリエイティブデザイン提供サービス「AIR Design for Marketing」およびスマートフォンアプリ企画開発サービス「AIR Design for Apps」を展開。

「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに、デジタルモノづくり産業のDXを推進しています。



会社名:株式会社ガラパゴス

所在地:東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者:代表取締役 中平健太

設立 :2009年3月

資本金:13億1311万9748円(資本準備金及びその他資本剰余金を含む)



●コーポレートサイト

https://www.glpgs.com/



●AIR Designサービスサイト

https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes



●採用サイト

https://www.wantedly.com/companies/glpgs



●公式note

https://note.com/glpgs_pr/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-17:16)