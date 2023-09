[株式会社MiL]

本日、2023年9月4日(月)より発売



赤ちゃんからの食育をサポートするブランド「the kindest(カインデスト)」を展開する株式会社MiL(本社:東京都港区、代表取締役CEO:杉岡 侑也、以下「当社」)は、菓子専門商社のリーディングカンパニーである株式会社山星屋及び、オリジナル菓子の企画・開発・輸入及び販売を行う株式会社モントワール、当社株主であるサッカー元日本代表 長友佑都・平愛梨さん夫婦と共同で、子育て家族のための新ブランド『食育企画 by the kindest』(https://shokuiku-kikaku.com/)を開発しました。第1弾として、 “子どもにあげたい、大人においしい”「家族で楽しむおやつシリーズ」を開発し、本日よりコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど約1,000店舗とAmazon内公式ストアにて発売します。







『食育企画 by the kindest』は、子どもたちの健康的な食習慣を促進し、将来の健やかな成長をサポートするために発足した新ブランドです。近年、日本では少子化が加速し、令和4年には出生数がはじめて80万人を割り込む状況となりました。一方で、少子化でも育児関連市場は拡大傾向にあります。共働き世帯の増加により、家事や育児に費やす時間が限られるなか、利便性の高い離乳食や育児グッズへの需要が高まっています。また、乳幼児の安全と健康な成長に対する関心も高まり、高単価で高品質な乳幼児食の需要が増しています。

しかし、乳幼児期を終えた子どもたちの食事、特におやつの領域においては十分な選択肢がありません。これまで、赤ちゃんからの食育をサポートしてきた当社は、豊富な販売ネットワークを持つ山星屋、高い商品企画開発力が強みのモントワール、当社の株主でもある長友佑都・平愛梨さんと共同で、この課題に取り組みます。



「家族で楽しむおやつシリーズ」商品概要





コンセプト設計から商品機能まで、当社が持つ10万人以上のママパパの顧客基盤を活かし、企画・開発を行いました。さらに、長友佑都・平愛梨さんからのフィードバックをもとに試作・改善を重ね、1年半の歳月を経て完成しました。こだわりの原材料を使用したシンプルな配合と、大人にもおいしいおやつを目指しています。







北海道産牛乳と国産米粉のしっとりバタースコーン

クリームやバターを使うことで濃厚な香りとコクを実現しました。食材本来のミルキーでやさしい甘みが特徴です。また、リッチな味わいのスコーンには実は米粉が入っておりお米の甘みを生かしながら、外はこんがり、中はしっとりと焼き上げました。お子様が手に持ちやすく食べやすい仕上がりです。

価 格:646円(税込)|内容量:195g

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGM2VGKG











スペルト小麦粉と小麦全粒粉のバタービスケット

香ばしい香りとコクが特徴のスペルト小麦粉とバターの豊かな風味、全粒粉の旨みで噛むほどに味わい深い風味が広がります。食物繊維、カルシウム、鉄がたっぷり含まれているため、おいしいだけでなく身体にもうれしいおやつです。

価 格:754円(税込)|内容量:90g(15g×6袋)

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGM33666









国産発芽玄米のリングスナック(うすしお味)

噛むほどに甘みが広がる発芽玄米を使用することで、シンプルな原材料ながら、風味豊かな仕上がりに。程よい海塩のアクセントは、お子さまはもちろん、大人も納得のおいしさです。また、サクッと軽やかで楽しい食感は、ワクワクするおやつ時間にぴったり。食感を楽しんだあとは、口どけの良さをお楽しみください。旨みの余韻だけが残るのは、ノンフライならではの嬉しいポイントです。

価 格:538円(税込)|内容量:40g(8g×5袋)

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGM3QX37





特設サイトでは各界の著名人より賛同のメッセージを公開中!





『食育企画 by the kindest』特設サイト内では、共同開発者である長友夫婦や子育てしながらご活躍されているアスリートや専門家などの著名人の方々から寄せられたメッセージを公開しています。今後、新商品の情報や食育に関するイベント情報など順次公開していきますので、ご期待ください。

・特設サイト:https://shokuiku-kikaku.com/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/shokuiku_kikaku_official/





長友佑都 メッセージ





“家族みんなが満足できるおやつを目指して。”

5月に第4子が生まれ、日々こどもの健康や食事について考えることが多いです。中でもおやつは、まだまだ安心してこどもにあげられるものが世の中には少ないとおもいます。いち親としても、アスリートの長友佑都としても心から子供にあげたいと思えて親も一緒に楽しめるおやつがあればいいのにと思っていました。

そんな想いを形にしたいと思い食育企画でおやつを共同開発しました。食育企画を通して世の中に子育て家族のためのおやつを広げていきます!



平愛梨さん メッセージ





“愛する子どもたちのために。”

これまで育児をする中でどうしても感じてしまうおやつの罪悪感。きっと多くのママパパも感じているのかなと思ったり…。そんな悩みをどうにかしたいと思い子供達に試食してもらいながら夫と一緒に作りました!子どもにあげたくないなと思うものは極力使わず、そして美味しくなるようにたくさん試行錯誤しました!多くの子育て家族に届き、少しでもママパパの笑顔が増えますように(ハート)



株式会社MiLに関して





MiLは、『Well-beingな社会の実現』を目指すウェルネスカンパニーです。 子育て世代に求められる商品を、顧客・購買データから逆算して企画し、シェフや小児科医などのプロ フェッショナルと協働開発しています。さらにマーケティングと販売、顧客サポートまでを一貫して行うこ とで、変化が多く複雑な子育て課題に寄りそったサービスを提供しています。



・会社名:株式会社MiL

・所在地:東京都港区南青山4-13-9 クレセントヒルズ3F

・代表者:代表取締役CEO 杉岡 侑也

・設 立:2018年1月11日

・事 業:赤ちゃんからの「食育」をサポートするブランド「the kindest(カインデスト)」の展開

・URL:https://mil-inc.com/



株式会社山星屋に関して





山星屋は、創業以来、お菓子を通じて皆様に夢と安らぎを提供し、豊かな社会の発展に貢献してまいりまし た。丸紅グループの菓子専門商社のリーディングカンパニーとして、創業以来一貫して菓子流通業界に携 わっています。全国約1,100社の菓子メーカー様と約500社のお取引先様を繋ぎ、お取引先様に適した商品・企 画提案などのコンサルティング事業を展開しています。



・会社名:株式会社山星屋

・所在地:大阪本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-15-14 堺筋稲畑ビル3F

:東京本社 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 4F

・代表者:代表取締役 社長執行役員 猪 忠孝

・設 立:1953年11月(昭和28年11月)

・事 業:菓子食品を主体とする卸流通事業、付帯する多様なコンサルティング事業

・URL:https://www.arista.co.jp/



株式会社モントワールに関して





モントワールは、生活者に夢とやすらぎを提供するために「安心」と「おいしさ」に「こだわり」をこめた、 煌めく星のようなお菓子づくりを目指しています。時代のニーズを汲み取り、「健康」、「SDGs」、「たの しい」、「ご褒美」をテーマとするオリジナル商品の企画開発と、海外商品の発掘から輸入・販売までを 行っています。



・会社名:株式会社モントワール

・所在地:〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 4F

・代表者:代表取締役社長 長 伸也

・設 立:2004年12月(平成16年12月)

・事 業:オリジナル菓子及びこだわり催事菓子の企画・開発・輸入及び販売等

・URL:https://montoile.co.jp/



