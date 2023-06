[株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス]

~コラボ開催を記念し、都内にて初のオフラインイベントも実施!~



株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生 隆司、以下当社)は、当社初のNFTプロジェクト『資産性ミリオンアーサー』にて、松竹株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:高橋敏弘)との歌舞伎を題材としたコラボレーションを開催することをお知らせいたします。









■「歌舞伎×資産性ミリオンアーサー」コラボシールについて

「歌舞伎×資産性ミリオンアーサー」コラボを記念して、コラボ限定シールを販売いたします。

キャラクターシールには「石川ーサー五右衛門」などコラボ限定キャラクターが登場いたします。

キャラクターシール3種、4コマシール4種、フレーズシール4種の計11種のコラボ限定シールが登場予定です。







■「歌舞伎×資産性ミリオンアーサー」コラボシールの一般販売について

一般販売期間:2023年6月27日(火)20時~7月19日(水)まで



販売サイト:https://shisansei.million-arthurs.com/

※シールの枚数には限りがございます。



■ゲーム内コラボについて

ゲーム内コラボイベント開催期間:2023年6月29日(木)~7月19日(水)※



ゲーム内では、コラボ期間限定のダンジョンが追加され、新たな冒険を楽しむことができます。

また、コラボ期間限定のギアシールを製造することができるようになります。

※開始及び終了時刻は、決定次第公式サイト等でお知らせ予定です。



■『資産性ミリオンアーサー』初のオフラインイベントについて

コラボ実施を記念して、初のオフラインイベントを実施いたします。

ご応募いただいた方の中から抽選にてご招待いたします。是非、ご応募ください。



開催日時:2023年6月22日(木)19:00~21:00

開催場所:都内某所



【応募方法】

応募フォームよりご応募ください。

応募フォーム:https://forms.gle/yTiswHpAoUSb5Cc7A



【応募期間】

2023年6月15日(木)23:59まで



※応募はお一人様一回までとなります。

※詳しくは応募フォームをご確認ください。



■「歌舞伎×資産性ミリオンアーサー」コラボ開催決定キャンペーン!について







「歌舞伎×資産性ミリオンアーサー」コラボ実施を記念して、公式Twitterにてフォロー&リプライキャンペーンを開催中です。

ご応募いただいた方の中から抽選で5名様にオリジナルTシャツをプレゼントいたします。



【応募方法】

1.資産性ミリオンアーサー(@ShisanseiMA_PR)をフォロー

2.対象ツイート内で歌舞伎コラボのシルエットキャラクターの予想などをリプライ

【応募期間】

2023年6月21日(水)23:59まで



■資産性ミリオンアーサーとは

資産性ミリオンアーサーは、ミリオンアーサーシリーズの1つとして、NFTの特性である「ブロックチェーン上に記録される保有情報とその証明性」に着目したスクウェア・エニックス初のNFTプロジェクトです。

ユーザー自身が自由なカスタマイズを経てNFTデジタルシールを完成させる体験や、オンラインのシールホルダーに貼ったNFTデジタルシールにポイントを貯めることでイベント等を楽しむことができるという、デジタルならではの仕組みなどを盛り込んだ体験が可能となっています。

ゲームリリースによって更にシールのカスタマイズ性が向上し、より一層NFTデジタルシールとしてのエンタテインメント体験が味わうことが可能になりました。ぜひ一度『遊びの新体験』に参加してみてください。



■NFTについて

NFT(Non-Fungible Token ノン ファンジブル トークン)とは、代替性のないトークンを表す言葉です。ブロックチェーン上にアセットの購入や所有に関する履歴などの情報が複製不可能な状態で記載されるため、情報の偽装や書き換えが極めて困難です。そのため、トークンが付与されたアセットが唯一のものであることの証明が可能です。代表的な規格にイーサリアムで利用されるERC-721があります。



■サービス基本情報

タイトル :資産性ミリオンアーサー

公式サイト :https://shisansei.million-arthurs.com

二次流通/マーケットプレイス:https://nft.line.me

権利表記 :(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Powered by double jump.tokyo Inc.



株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ/サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ(累計出荷・ダウンロード販売本数8,500万本以上)、「ファイナルファンタジー」シリーズ(同1億7,300万本以上)、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。(https://www.jp.square-enix.com)



松竹株式会社について

松竹グループは、映像事業、演劇事業、不動産・その他事業の3つを主体とする、総合エンタテインメント企業グループです。1895(明治28)年の創業以来、演劇と映画を中心とした、健全な娯楽の提供に努めてまいりました。 良質な映画・演劇の提供を通じて、一人でも多くのお客さまに「夢」と「感動」というかけがえのない価値をお届けすることを使命に、グループ全体で取り組んでまいります。 創業120年の歴史を通じて培った『松竹のDNA』を発揮し、時代の流れを汲みチャレンジを続けることで、これからも日本はもちろん世界に向けて、夢と感動を発信し続けてまいります。

(https://www.shochiku.co.jp/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-15:16)