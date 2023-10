[AMI株式会社]

AMI株式会社(本社:鹿児島県鹿児島市 本店:熊本県水俣市、代表取締役CEO:小川晋平、以下「当社」)は、2023年10月19日(木)~10月21日(土)に仙台国際センターで開催される第76回日本胸部外科学会定期学術集会にブース出展します。当社が目指す「聴診DX」と「超聴診器プロジェクト」について紹介します。





<開催概要>





【学会名称】第76回日本胸部外科学会定期学術集会

【テーマ】Harmonization & Co-creation - to go one step further -

【会期】2023年10月19日(木)~10月21日(土)

【会場】仙台国際センター

【統括会長】齋木 佳克 氏(東北大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学分野)

【分野会長(呼吸器)】渡辺 敦 氏(札幌医科大学 呼吸 氏器外科)

【分野会長(食道)】渡邊 雅之 氏 (公益財団法人がん研究会有明病院 食道外科)

【参加方法】お申込みの詳細はこちら

URL:https://www.congre.co.jp/jats2023/registration/index.html



参考:第76回日本胸部外科学会定期学術集会

URL:https://www.congre.co.jp/jats2023/outline/index.html



<出展概要>





【出展日程】2023年10月19日(木)~10月21日(土)

【会場】仙台国際センター

〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山無番地

【出展場所】企業展示 No.30

【展示内容】聴診DX・超聴診器プロジェクト



<日本胸部外科学会>





URL:https://www.jpats.org/



<AMI株式会社>





当社は『超聴診器(心疾患診断アシスト機能付遠隔医療対応聴診器)』の研究開発を通して「聴診DX※」に取り組んでいる九州発の研究開発型スタートアップです。音響工学・電子工学・AI技術を活用したプロダクト開発と遠隔医療サービスの社会実装により、誰もがどこにいても、質の高い医療を受けられる世界の実現を目指します。

※私たちは聴診をデジタル化するだけでなく医療現場、臨床研究、医学教育、遠隔医療などに利活用することで、医療現場に新たな価値を提供します。



当社のプロモーション動画です。是非ご覧ください。

URL:https://youtu.be/mVA5YmpVVHk/









