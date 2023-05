[株式会社ストリートスマート]





株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役:松林 大輔)が運営する先生のための総合プラットフォーム「master study(マスタースタディ)」では、会員様に向けて「Google for Education(TM) 活用ライブセミナー」を毎週オンラインで開催しています。

「ICT授業研究」や「校務DX」をテーマに、Google for Education の各種ツールの基本操作から、先生がいま知りたい最新トレンド情報まで、明日からすぐに使えるお役立ち情報をお伝えしています。



master study に会員登録をしていただいた方は、どなたでもご参加いただけます。

【毎週水曜日18:00~18:20】に YouTube(TM) でライブ配信をしていますので、ぜひお気軽にご参加ください!



▼ master study 会員へのご登録はこちらから

https://bit.ly/3EAcSqV

※ 参加を希望されるセミナーの【前日16:00】までにご登録ください。



5月開催の Google for Education 活用ライブセミナー





5月のセミナーは、「校務DX」が目白押し!「YouTube」「Google スプレッドシート(TM)」「Google マップ(TM)」などを活用した、校務DXのすぐに使えるテクニックをご紹介します。また、master study では初となるプログラミング学習教材「Blockly Games」をお伝えします。プログラミングの授業で使える「Blockly Games」を一緒にご体感ください!



□ YouTube にある複数の動画を活用したい

□ Google スプレッドシートで、もっと校務を自動化したい

□ Google マップの操作や有効活用できるアイデアを知りたい

□ プログラミング教育をどのように進めたらよいか悩んでいる

□ ICTを活用した校務DXをさらに進めたい



1つでも当てはまる方、「授業や校務でのICT活用の引き出しをさらに増やしたい」とお考えの先生方は、新たな発見が満載のセミナーにご参加いただき、さらに一歩進んだICT活用を目指しましょう!



なお、セミナーはすべてライブ配信のため、セミナー中に分からないことや気になることがあれば、チャットを活用してその場で解決していただけます。









参加をご希望の方は、いますぐ master study にご登録を!





セミナーへご参加いただくには master study 会員へのご登録が必要です。

ご登録は各セミナー開催日の【前日16:00】までにお願いいたします。

※オンラインセミナーは、Freeプラン会員様もご参加いただけます。



▼Freeプラン・基本契約プラン どちらもこちらからご登録ください!

https://bit.ly/3EAcSqV



基本契約プラン会員様なら過去のセミナー動画も視聴できる!





基本契約プラン会員様は、過去に開催したセミナーのアーカイブ動画をご覧いただけます。

ライブ配信を見逃してしまった方も、繰り返し視聴して操作を確認したい方も、基本契約プランへのご登録でいつでも自分のペースでご視聴いただけます。

そのほかにも基本契約プランでは、教科書と連動した教材テンプレートや「できるシリーズ」の書籍データ、端末の運用・管理に関する資料など、350以上の豊富なコンテンツをご用意しています。(Freeプラン:約100コンテンツ)



▼master study の詳細はこちら

https://bit.ly/3SsPcKB



▼master study 各プランの詳細

・基本契約プラン(年額)

ー教員の方向け 年間 2,970円(税込) ※ 1ヶ月あたり 248円

ー企業やフリーランス、個人の方向け 年間 6,600円(税込) ※ 1ヶ月あたり 550円

・Freeプラン 無料



※Google for Education、YouTube、Google スプレッドシート、および Google マップは、Google LLC の商標です。



株式会社ストリートスマート

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は Education 分野と、Work Transformation(働き方の変革)分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。

各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。



【会社概要】

会社名 :株式会社ストリートスマート

代表者 :代表取締役 松林 大輔

所在地 :大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階

設立 :2009年

資本金 :6,000万円(資本準備金を含む)

従業員連結 :50名

事業内容 :企業と教育機関のDX推進事業

ホームページ:https://www.street-smart.co.jp/

MASTER EDUCATION :https://master-education.jp/

master study:https://master-education.jp/master_study_trial_entry/



