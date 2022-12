[AMATELUS]

~UGC企画!サンボマスターがファンと一緒に音楽ライブの常識を変える~



自由視点映像及びマルチアングル映像の撮影から配信が可能なシステム「SwipeVideo」を開発提供するAMATELUS株式会社(本社:東京都渋谷区、以下AMATELUS)は、サンボマスターワンマンツアー2022「LIVE & PEACE」のファイナル渋谷公演のライブパフォーマンス映像をSwipeVideo(スワイプビデオ)にてマルチアングル生配信する事をお知らせ致します。







◆サンボマスターがSwipeVideoで、世界初となる音楽ライブのマルチアングル生配信を実施します。

以下配信内容



1.全10アングル以上のマルチアングル生配信。

視聴者が自由にアングルを切り替えて視聴する事ができます。

2.メンバーそれぞれの「推しカメ」生配信。

メンバーそれぞれにフォーカスしたアングル「推しカメ」を視聴者が自由にアングルを切り替えて視聴する事ができます。

3.ファンが撮影する映像を生配信。

マルチアングルの中には当日来場するお客様が撮影する映像も使用し配信する予定です。

客席内からファン目線で撮影された臨場感溢れる映像をお楽しみいただけます。



◆ファンが撮影した映像を配信するという「UGC(User-generated content)」企画



UGCは、ユーザー生成コンテンツの略であり、消費者が生産者となる生産消費者により制作・提供される作品(メディア・コンテンツ)の総称です。

音楽ライブでのスマホ撮影規制は、海外では緩いが日本では厳しいという状況があります。



そんな中、日本でも一部の曲のみ撮影OKを表明するアーティストが増えてきています。



本配信は「サンボマスターワンマンツアー2022 LIVE & PEACE」最終渋谷公演のある2曲のみファンの方の撮影をOKとし、ファンが撮影する映像をマルチアングル映像の一部として採用し生配信するという大変画期的でチャレンジングな企画です。



当日来場した数名のファンの方が撮影した映像をマルチアングル映像の一部として採用させていただきます。



本企画でサンボマスターとそのファンが新たな形で作る音楽ライブの一体感が、音楽ライブシーンを変えるきっかけとなり、この配信がアーティストにとってもファンにとっても、今後の音楽ライブにとっても良い結果に繋がる事を祈念しております。



アーカイブ期間中は何度も「見返し視聴」が可能となるので、見るたびに新たな発見に出会えるライブ配信を是非心ゆくまで堪能してください。



※2022年11月時点日本国内外における「自由視点映像/マルチアングル映像技術「SwipeVideo(スワイプビデオ)」(AMATELUSが保有する国際特許技術)を用いて、ファンが撮影する映像をマルチアングル生配信する取り組みは世界初となります。AMATELUS社調べ。



<チケット情報>

視聴チケット価格:¥3,800~

Streaming+

https://eplus.jp/sf/detail/0089200006-P0030554P021001?P1=0175

ワンマンツアー2022 「LIVE & PEACE」

2022/12/8(木)18:30 ~ 2022/12/15(木)23:59



<SwipeVideo(スワイプビデオ)とは>



AMATELUS社が開発・提供する、複数台のカメラ(台数無制限対応)で撮影された映像を、視聴者がスワイプする事でWeb上で(アプリ内も可)自由に視点をスイッチングしながら視聴できる配信システムであり、国際特許として取得済みの技術です。



SwipeVideo(スワイプビデオ)は、これまで映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ上での配信や再生は難しいとされてきた自由視点映像及びマルチアングル映像をクラウド配信出来る世界初の独自開発技術です。



また、WEBの技術(HTML5)だけで動作するので、視聴者側は面倒なアプリインストールが不要なうえ、視聴者がストレスなく任意のタイミングで再生中(スロー中、ズーム中、停止中も可能)の映像を切り替える事を可能にし、画面をスワイプするだけで映像の視点を自由に切り替えて視聴することができます。



詳細はこちら https://swipevideo.jp



特許:国際特許として日本特許3件取得、米国特許2件取得、中国特許1件取得、韓国特許1件、その他各国移行申請済み。



【AMATELUS社の概要】

社 名 :AMATELUS株式会社

本社所在地:東京都渋谷区

設 立 :2017年1月

資 本 金:5億3262万2112円 (資本準備金含む)

代 表 者:下城伸也



事業内容 :『Swipe Video』の開発・制作・販売を中心に、自由視点映像及びマルチアングル映像等の撮影同期アプリ『SVCam/SVCamDual』の開発、提供、自由視点映像の配信及び編集ソフト・アプリケーションの開発や撮影、VR/MR関連システムの開発を行なっている。



<これまでの主な採択/受賞歴>

・Microsoft innovation award2017 受賞

・avex-xRハッカソン(VR/AR/MR) 優勝

・総務省「異能vation」ジェネレーションアワード 特別賞受賞

・横瀬町地方創生プロジェクト「よこらぼ」採択

・埼玉県庁 官民連携事業 採択

・Plug and Play Japan Batch2 採択

・富⼠通 ピッチコンテスト fabbit賞 リコー賞 受賞

・Plug and Play Batch2 Expo Mobility 優勝

・富⼠通アクセラレータ第7期 採択

・電通「GRASSHOPPER」第2期 採択

・docomo 5G DX AWARDS 2020 「最優秀賞」受賞

・日経トレンディ「2020年 START UP AWARADS 大賞」受賞

・2021年 スポーツ庁「イノベーションリーグ」にて「ビュワー・エクスペリエンス・パートナー」授与

・2022年 ヨーロッパ最大のテックカンファレンス”Viva Technology”の「 Innovative Event Challenge」にて優勝



