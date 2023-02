[Dot Homes]

~総敷地面積1,500平米以上に2室のみのグランピング施設~



株式会社Dot Homes(代表取締役:留田紫雲 以下、Dot Homes)では新たなラグジュアリーグランピングブランド「dots by Dot Glamping Suite(ドッツ バイ ドット グランピング スイート)」を立ち上げます。その1施設目となる「dots by Dot Glamping Suite 001」は2023年6月山梨県の西湖に開業します。事前予約に必要な会員登録※は本日より可能で、会員様向けの宿泊予約開始は3月上旬を予定しています。

※会員登録は以下のLINE公式アカウントから可能です。

dots公式LINE:https://lin.ee/Gk4pyAi











「dots by Dot Glamping Suite」

「dots by Dot Glamping Suite」は、グランピング施設を20施設以上プロデュースしているDot Homesが今春立ち上げる、新しいラグジュアリーグランピングブランドです。その土地ごとの自然豊かな敷地を惜しみなく使用し、プライベートな空間で人間本来の五感を研ぎ澄ませる、全く新しいグランピングを提供します。



ブランドコンセプト“creative trip”

「dots by Dot Glamping Suite」のブランドコンセプトは”creative trip”。

”creative trip”とは、直訳すると”創造的な旅行”。外の環境や、過去・未来に囚われることなく、現在の自分の”内側”に意識を向けるために、アクティビティによる興奮とマインドフルネスによる内省が得られる宿泊体験を提供します。

「dots by Dot Glamping Suite」に宿泊することによって、クリエイティブな思考や姿勢を後押しし、体験と空間によって創造力(クリエイティビティ)を高めます。広大な敷地内は完全プライベート空間となっており、他のお客様やスタッフを気にすることなく、自然の中のプライベート空間だからこそ実現できる”creative trip”へ皆様を誘います。



体験コンセプト”Muda is more”

「dots by Dot Glamping Suite」の体験コンセプトは”Muda is more”。Dot Homesでは数多くの宿泊施設をプロデュース・運営してきた中で、現代において忌避されがちな「Muda(無駄)」にこそ価値があるのではないかと考えました。グランピングという非日常の中には、多くの「Muda」があります。

都心から数時間かかるような山奥まで足を運ぶという「Muda」。

自分で割った薪から火をおこすという「Muda」。

ミルで豆を挽いてコーヒーを淹れるという「Muda」。

日常から離れ、「Muda」な体験をするからこそ人間本来の五感が刺激され、新たなクリエイティビティが生まれ人生に膨らみが生まれます。「dots by Dot Glamping Suite」では、そんなクリエイティビティを刺激する「Muda」を提供します。



「dots by Dot Glamping Suite 001」が山梨県西湖に開業

本ブランド1施設目となる「dots by Dot Glamping Suite 001」が、2023年6月に山梨県西湖に開業します。客室は全2室のみ、それぞれのお部屋からは四季折々の富士山が望めます。1室の敷地面積は700平方メートル 以上あり完全プライベート空間でサウナ、露天水風呂、座湯シアター等をお楽しみいただけます。富士山のパワーを受けるこの土地で、今までになかった新しいグランピング体験を提供します。



「dots by Dot Glamping Suite 001」での滞在体験

「dots by Dot Glamping Suite 001」では、富士の自然を五感で感じ”creative trip”へと誘われる滞在を体験いただけます。自分の”内側”に意識を向けていただくため、視覚・嗅覚・聴覚・味覚・触覚の五感にこだわって空間設計をしています。

敷地内の様々な場所から望める富士山を視覚から。

マインドフルネスへと誘い込む香りを嗅覚から。

日常では意識しない風の音、火の音、水の音を聴覚から。

富士の地元の旬の食材を味覚から。

羊水の中に戻ったかのような感覚を触覚から。



そのほかにも、クリエイティビティを刺激する様々な「Muda」をご用意しています。

「dots by Dot Glamping Suite 001」だからこそできる、ここでしかできない”creative trip”を体感ください。



プライベート空間で楽しめる様々なコンテンツ

「dots by Dot Glamping Suite 001」は、700平方メートル 以上の専有スペースのあらゆる場所から富士山が見えるように設計しています。敷地の中に入った瞬間から、お食事を楽しみながら、ドームテントの中からも富士山の絶景を眺めることができます。



館内で楽しめるコンテンツとして、滞在中いつでも自由に利用できる「プライベートサウナ」を各専有スペースにご用意しています。サウナの外には「露天水風呂」や外気浴スペースとしてご利用いただける「星見たたみ」があり、富士の風を感じながら最高の”ととのい”を提供します。さらに、湯船に浸かりながらプロジェクターで映像を楽しめる「座湯シアター」では、屋外で温かいお湯に浸かりながら、時間を気にすることなく「Muda」なひとときを過ごすことができます。



グランピングで定番のドームテントも、1つの専有スペースに2種類を用意。「MOON Dome」はベッドルームになっており、静かな夜のひとときを提供します。さらに、「SUN Dome」という透明なドームテントも用意。「SUN Dome」では朝日を浴びながらヨガをしたり、静かに瞑想をしたり、団らんの場として活用をしたりとタイミングに合わせて様々な「Muda」な使い方が可能です。



館内で楽しめる「座湯シアター」や「星見たたみ」、「露天風呂」等を全て貸切でご利用可能。





「プライベートサウナ」からの景色





代表 留田紫雲よりブランド設立に至る想い

絶景によって意識を遠くに向ける既存ブランドの「Dot Glamping」に対し、今回プロデュースした

「dots by Dot Glamping Suite」は意識を内側に向けることにこだわりました。四方を囲われた広大なプライベート空間での「Muda」な体験を通じて、人間が本来もっているクリエイティブな思考を引き出し、脳の内側に広がる宇宙を旅する。そういった想いから”creative trip”というコンセプトに辿り着きました。

クリエイト(create)は、ラテン語で「新たな命を産む」という意味の言葉が語源のようです。

「dots by Dot Glamping Suite」は、まさに"生まれ変わる"という体験をしていただけるブランドでありたいと思っています。





創業者プロフィール

株式会社Dot Homes(旧 VSbias)代表取締役:留田 紫雲

6歳からサッカーを始め、12歳で全米大会出場、ガンバ大阪に入団。15歳で世界大会に出場。

サイバーエージェント、ABEJAにて、Webメディア運営に携わった後、不動産デベロッパーにて外国人向け賃貸集客事業の事業責任者を経て、独立。

2015年11月、不動産×ITの事業展開する株式会社VSbias(現 Dot Homes)を創業。

グランピングやリゾートホテルをはじめ、累計で100以上の宿泊施設をプロデュース。



dots by Dot Glamping Suite 001

住所:山梨県富士河口湖町字根場2797

宿泊の予約開始は公式LINEご登録者限定で3月上旬を予定しております。詳細情報は順次公式LINEや各種SNSで発信いたします。

HP:https://dots.dot-glamping.com/

Instagram:https://www.instagram.com/dotsbydotglampingsuite/

Twitter:https://twitter.com/DotsSuite

LINE:https://lin.ee/Gk4pyAi









*グランピング施設の開業を検討している企業様へ

Dot Homesでは、豊富な実績と蓄積したノウハウをもとにグランピング施設の企画から運営まで、ワンストップでサポートいたします。ご相談や事業計画作成を無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。

HP:https://glamping.dot-homes.jp/



◆株式会社Dot Homes

【会社概要】

設立日:2015年11月

代表者:代表取締役社長 留田 紫雲

主要株主:パーソルイノベーション(パーソルグループ)

所在地:〒141-0031 東京都港区南青山1丁目15-5パーソル南青山ビル4階

事業内容:リゾートホテル・グランピング施設の開業支援、運営受託、コンサルティング

URL:https://dot-homes.jp/



