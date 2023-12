[株式会社Secual]

~ 国内外企業とのアライアンスを通じ、スマートポール事業を拡大 ~



スマートセキュリティおよびスマートタウン事業の株式会社Secual(本社:東京都渋谷区、代表取締役:菊池 正和、以下「Secual」)は、シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームであるPlug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)のアクセラレータープログラム「Winter/Spring 2024 Batch」における「Smart Cities(スマートシティ)」プログラムに採択されました。









Secualは、本プログラムで提供される多様なコンテンツを活用することで、コーポレートイノベーションやDX化の最前線に立ち、『Secual Smart Pole(セキュアルスマートポール)』を主軸とした日本国内における新たな視点でのスマートシティ構想の実現および、海外への事業展開を目指してまいります。





〈Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムについて〉

Plug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラムとは、大手企業と国内外のスタートアップを結び、イノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通し、大手企業は自社のイノベーションを加速させる国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広く大手企業との連携機会を得られます。国内だけでは得られないようなイノベーションに関する最新情報を取得できるほか、業界の垣根を超えた交流が生まれる場となっており、Secualは、8分野の内の1つ「Smart Cities(スマートシティ)」の分野に採択されました。





〈プログラムの詳細〉

https://japan.plugandplaytechcenter.com/press/ws2024batch/





<株式会社Secual>

株式会社Secualは、「ホームセキュリティを、もっと身近で誰もが気軽に利用できるものに変えたい。」という思いから2015年に設立。個人向けのホームセキュリティ製品『Secual Home』およびタウンセキュリティを目的とした防犯・防災・見守り機能を搭載した多機能な次世代街灯l『Secual Smart Pole』の販売のほか、賃貸住宅に後付け導入が可能なスマートホームセキュリティとホームIoTサービス『NiSUMU RENT』、分譲住宅地にホームセキュリティ・タウンセキュリティ・コンシェルジュ機能を提供するスマートタウンの統合サービス『NiSUMU』を提供しています。「安心をもっとカジュアルに」をコンセプトに、セキュリティをリーズナブルに、スマートにご提供することで、安心感のある自分らしい暮らしが実現することを目指します。





社 名:株式会社Secual(セキュアル)

代 表 者 :代表取締役CEO菊池 正和

所 在 地 :東京都渋谷区渋谷2-6-4 渋谷イーストプレイス2F

設 立:2015年6月2日

事業内容:スマートセキュリティおよびスマートタウンに関わる製品の企画・開発・製造・販売及びその運営サービスの提供

U R L:https://secual-inc.com/







<本件に関する問い合わせ先>

株式会社Secual 事業戦略室 広報担当:大野

Mobile:080-3728-7459

Email: pr@secual-inc.com

TEL / FAX:03-6427-5123



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-21:40)