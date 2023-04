[東急不動産SCマネジメント株式会社]

昆虫やうさぎと触れ合える「GW特別イベント親子で発見!生き物の『ふしぎ』」も実施 2023年4月29日(土・祝)~5月7日(日)



東京・お台場の商業施設「デックス東京ビーチ」は、ゴールデンウィーク期間中、2023年5月3日(水・祝)から5月5日(金)の3日間限定で、キャラクターショーや撮影会を開催します。さらに2023年4月29日(土・祝)から5月2日(火)、5月5日(金・祝)から5月7日(日)には、様々な動物と触れあえる「GW特別イベント親子で発見!生き物の『ふしぎ』」を開催します。









■「すみっコぐらし」、「仮面ライダーギーツ&リバイス」、「はらぺこあおむし」

クイズ大会やヒーローショー、撮影会など家族で楽しめるイベント満載

2023年5月3日(水・祝)は、「すみっコぐらし」から「しろくま」、「ぺんぎん?」、「とかげ」がデックス東京ビーチに登場し、クイズ大会や撮影会を実施します。5月4日(木・祝)には、大人気ヒーロー「仮面ライダーギーツ」と「仮面ライダーリバイス」のヒーローショーを開催。テレビや映画とは一味違った仮面ライダーギーツ&リバイスの活躍が見られます。5月5日(金・祝)は、絵本でおなじみの「はらぺこあおむし」が登場し、撮影会ほか、おなまえホルダーやビニペタ工作コーナーなど親子で楽しめる企画を展開します。





すみっコぐらしとあそぼう!~クイズ大会・撮影会~







日時:2023年5月3日(水・祝) 13:00~/15:00~

場所:シーサイドモール3階 シーサイド広場

料金:参加無料

内容:すみっコぐらしのしろくま・ぺんぎん?・とかげがデックス東京ビーチにあそびにくるよ!

※荒天時はシーサイドモール5階レストラン広場となる場合があります

※観覧スペースには限りがあります

※整理券は各回1時間前から3階 シーサイドデッキで配布します(お一人様につき1枚配布)

※各回1時間前から開場します

※撮影会は各回先着25組

※内容は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください

※詳しくはHPをご確認ください

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.





仮面ライダーギーツ&リバイスショー







日時:2023年5月4日(木・祝) 13:00~/15:00~

場所:シーサイドモール3階 シーサイド広場

料金:参加無料

内容:仮面ライダーギーツ&リバイスによるヒーローショー

※荒天時はシーサイドモール5階レストラン広場となる場合があります

※観覧スペースには限りがあります

※整理券は各回1時間前から3階 シーサイドデッキで配布します(お一人様につき1枚配布)

※各回1時間前から開場します

※内容は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください

※詳しくはHPをご確認ください

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映





はらぺこあおむしがやってくる!







◎撮影会

日時:2023年5月5日(金・祝) 13:00~/14:30~/16:00~

場所:シーサイドモール 3階 デックス広場

料金:参加無料

内容:はらぺこあおむしとの撮影会

※各回先着50組(整理券の配布はございません)



◎工作コーナー

日時:2023年5月5日(金・祝)

〔ビニペタ〕

12:00~/12:30~/13:00~/13:30~/14:00





〔おなまえホルダー〕

14:30~/15:00~/15:30~/16:00~/16:30~

場所:シーサイドモール 3階 デックス広場

内容:はらぺこあおむしのビニペタや

おなまえホルダーが作れる工作コーナー



※デックス東京ビーチ内にて当日お買い上げいただいたレシート1,500円(税込・合算可)以上で参加可能(別途参加費は必要ありません)

※お一人様1回のみ

※各回先着20名

※整理券は、12:00より会場にて配布します(お一人様につき1枚配布)

※内容は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください

※詳しくはHPをご確認ください

™&(C)2023 Penguin Random House LLC. All rights reserved.



■生き物にはふしぎがいっぱい!「GW特別イベント 親子で発見!生き物の『ふしぎ』」開催

デックス東京ビーチ シーサイドモール5階に店舗を構える、動物ふれあい体験施設「動物たちが暮らす森 アニミル」がゴールデンウィーク特別企画として「GW特別イベント親子で発見!生き物の『ふしぎ』」を開催します。同店は、「人と動物の未来」を考えるきっかけを提供する空間づくりを重視した教育エンターテインメント施設で、「昼夜交代制の採用」・「異種混合飼育」・「体験・教育プログラムの実施」の3つのコンセプトを掲げています。「GW特別イベント親子で発見!生き物の『ふしぎ』」では、大小さまざまなイヌやウサギ、イグアナやヘビなどの爬虫類に加え昆虫の展示や触れ合い体験を実施します。身近な動物たちの知られざる能力やふしぎなども生解説。また、店舗で実施している動物たちの能力体験ツールも出張し、動物の能力も経験できますので大人も子供も楽しみながら学びを深めることができます。



日程:2023年4月29日(土・祝)~5月2日(火)、5月5日(金・祝)~5月7日(日)

時間:11:00~17:00

場所:シーサイドモール3階 シーサイド広場

料金:一回30分の時間制

大人(中学生以上)660円(税込)

小人(4才~小学生)440円(税込)

3才以下無料

※小人は中学生以上の付添い必須

※3才以下は保護者の付添い必須

※おやつ体験は、1回100円(税込)

※日や体調により動物の個体は異なります

※雨天時は中止となる場合があります

※内容は予告なく変更になる場合がございます

※詳しくはHPをご確認ください



■ゴールデンウィークのお出かけはデックス東京ビーチへ!家族で楽しめる店舗が集結

デックス東京ビーチには、エアースライダー、ボールプール、トランポリンやボルダリングなど、お子様向けの遊び場を提供する「The Kids」、300万個を超えるレゴ(R)ブロックからなる屋内型施設「レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京」、動物ふれあい体験施設「動物たちが暮らす森 アニミル」など、家族で楽しめる店舗が集まります。アイランドモール 5階 JOYPOLIS 特別イベントスペースでは、シリーズ20周年を迎える「プリキュア」の最新作のイベント「ひろがるスカイ!プリキュア」お台場フェスティバルを開催中。キャラクターをイメージしたアトラクションをはじめ、ステージショーやグリーティング、オリジナルグッズ販売などを実施しています。





東京ジョイポリス イベント







イベント名:「ひろがるスカイ!プリキュア」お台場フェスティバル

期間:2023年3月17日(金)~5月28日(日)

時間:平日11:00~17:00(アトラクションエリア最終入場16:45)、土日祝特日11:00~18:00(アトラクションエリア最終入場17:45)

場所:アイランドモール 5階 JOYPOLIS 特別イベントスペース

料金:大人(中学生以上)平日700円(税込)/土日祝特日1,000円(税込)、小人(2歳~小学生)平日500円(税込)/土日祝特日800円(税込)、親子ペア 平日1,100円(税込)/土日祝特日1,700円(税込)

※5月1日(月)、2日(火)は平日扱い

URL:https://tokyo-joypolis.com/event/hiropuri_odaiba/index.html

※内容は予告なく変更になる場合がございます

※詳しくはHPをご確認ください

(C)ABC-A・東映アニメーション





The Kids





時間:平日11:00~19:00(最終受付18:00)、土日祝 11:00~20:00(最終受付19:00)

場所:アイランドモール3階

料金:平日1,200円(税込)1日遊び放題、土日祝1,300円(税込)3時間~最大5時間遊び放題

※5月1日(月)、2日(火)は平日扱い

U R L:https://www.odaiba-decks.com/shop/tenant/the-kids.html

※内容は予告なく変更になる場合がございます

※詳しくはHPをご確認ください





レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京







時間:10:00~18:00

※4月22日(土)、23日(日)、29日(土・祝)と30日(日)は10:00~19:00

※5月1日(月)と2日(火)は平日扱い

場所:アイランドモール 3階

料金:前売券2,250円(税込)※日によって異なります

当日券2,800円(税込)※3歳以上

URL:https://www.legolanddiscoverycenter.com/tokyo/

※内容は予告なく変更になる場合がございます

※詳しくはHPをご確認ください





動物たちが暮らす森 アニミル







時間:平日12:00~19:00(最終受付18:15)、土日祝11:00~19:00(最終受付18:15)

※毎週木曜日定休日

※5月1日(月)、2日(火)は平日扱い

※5月4日(木・祝)は営業

場所:シーサイドモール5階

料金:45分1,980円(税込)/90分2,530円(税込)

※1ドリンク別途ご注文ください

URL:https://www.odaiba-decks.com/shop/tenant/Animeal.html

※内容は予告なく変更になる場合がございます

※詳しくはHPをご確認ください



■施設概要

施設名称:デックス東京ビーチ [タイムライン 自動的に生成された説明]

所在地:東京都港区台場1-6-1

店舗数:約80店舗

営業時間:店舗により異なる

※最新の営業時間は施設公式HPよりご確認ください

代表TEL:03-3599-6500(受付時間 11:00~18:00)

公式HP:https://www.odaiba-decks.com/

アクセス:電車 ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩2分、りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩5分

車 首都高速11号台場線「台場ランプ」から約3分、首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約4分

※混雑時は、館内およびイベント会場への入場を制限させていただく場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/17-19:46)