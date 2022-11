[株式会社千趣会]

総額最大約12万円相当!あなたのお家を夢の宮殿ホテル仕様にできる豪華賞品をプレゼント。CM内のミッキーモチーフを数えて投稿するSNSキャンペーンも実施!



株式会社千趣会(本社:大阪市 代表取締役社長:梶原健司 以下千趣会)の通販事業ベルメゾンは、オリジナルのディズニーキャラクターグッズで毎日の暮らしがキラキラ輝き始める様子を描いたTVCM、【ベルメゾン】ディズニーグッズ「キラキラはじまる小さな幸せ」篇を2022年11月18日(金)(ミッキー&ミニーマウスの誕生日)より放映いたします。 併せて、抽選で1名様に総額最大約12万円相当の商品が当たる「#ミッキーモチーフを探そうキャンペーン」を同日よりTwitterにて開始します。







【特設サイトURL】 https://www.bellemaison.jp/cpg/adv/pr_2211cm_d/



【ベルメゾン】ディズニーグッズ「キラキラはじまる小さな幸せ」篇(30秒)

https://youtu.be/x3wYttvDim8



株式会社千趣会(本社:大阪市 代表取締役社長:梶原健司 以下千趣会)の通販事業ベルメゾンは、オリジナルのディズニーキャラクターグッズで毎日の暮らしがキラキラ輝き始める様子を描いたTVCM、【ベルメゾン】ディズニーグッズ「キラキラはじまる小さな幸せ」篇を2022年11月18日(金)(ミッキー&ミニーマウスの誕生日)より放映いたします。 併せて、抽選で1名様に総額最大約12万円相当の商品が当たる「#ミッキーモチーフを探そうキャンペーン」を同日よりTwitterにて開始します。



【ベルメゾン】ディズニーグッズを通して子どもの成長や家族の小さな幸せを描いたストーリー

ベルメゾンは、これまで約30年にわたりディズニーグッズの販売を手掛け、ディズニーの世界やディズニーキャラクターを活かした商品をお客様へお届けしてきました。本CMでは、子ども自身が「洗濯が楽しくなるネット」 「お手伝いしたくなるエプロンドレス」「ひとりで寝れちゃう毛布」の3商品を使うシーンを通じて、日常生活における育児や家事が家族にとって小さな幸せの時間になる様子を描いています。成長する子どもの姿や、温かく見守る家族の表情とともに、可愛いディズニーグッズにご注目ください。





あなたのお家が夢の宮殿仕様に!総額最大約12万円相当の豪華商品が当たるSNSキャンペーン



CMの放映に併せて、「#ミッキーモチーフを探そうキャンペーン」※1をTwitterにて実施します。本CMで取り上げる3商品以外にも、映像のなかには複数のベルメゾンのディズニーグッズが登場。各グッズに描かれているミッキーモチーフの数を数えてTwitterへ投稿いただくと、正解者のなかから抽選で1名様に、まるでお家を夢の宮殿仕様にできる総額最大約12万円相当の豪華【ベルメゾン】ディズニーグッズをプレゼント。あちこちに散りばめられたミッキーモチーフ探しを、ぜひお楽しみください。

※1 【ベルメゾン】ディズニーグッズ「キラキラはじまる小さな幸せ」篇(30秒)が対象















【CM概要】



・タイトル

【ベルメゾン】ディズニーグッズ「キラキラはじまる小さな幸せ」篇(15秒/30秒)

・放映エリア :関東/近畿

・放送開始日 : 2022年11月18日(金)

・YouTube URL

【ベルメゾン】ディズニーグッズ「キラキラはじまる小さな幸せ」篇(15秒)

https://youtu.be/EqSseVz-kC0

【ベルメゾン】ディズニーグッズ「キラキラはじまる小さな幸せ」篇(30秒)

https://youtu.be/x3wYttvDim8





【CMストーリーボード】



【ベルメゾン】ディズニーグッズ「キラキラはじまる小さな幸せ」篇(30秒)









【#ミッキーモチーフを探そうキャンペーン概要】



・応募期間

2022年11月18日(金)~2022年12月19日(月)23:59



・応募方法

1. Twitterで(@DFS_bm)をフォロー

2. CMを見てミッキーモチーフを探そう

3. 指定の投稿をリツイート&リプライでミッキーモチーフの数を回答

4. 正解者のなかから抽選で1名様に豪華【ベルメゾン】ディズニーグッズをプレゼント



・ミッキーモチーフの数え方





※詳細はTwitter(@DFS_bm)をご参照下さい



・賞品

全7点 総額最大約12万円相当の豪華【ベルメゾン】ディズニーグッズ







【CMで描く商品の概要】



■寝そべるようにコロンと並ぶキャラクターがキュート 「洗濯が楽しくなるネット」







商品名/ポーチのような洗濯ネット

(選べるキャラクター)

価格/1,690円(税込)

タイプ/10タイプ展開

商品URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/adv/pr_1044185/





■憧れのヒロイン気分でお手伝いもはりきっちゃう 「お手伝いしたくなるエプロン」





商品名/楽しくお手伝い♪KIDSエプロンドレス

(選べるキャラクター)

価格/1,980円~2,190円(税込)

サイズ/4サイズ展開

(70~80、90~100、110~120、130~140)

カラー/12色展開

商品URL/ https://www.bellemaison.jp/cpg/adv/pr_1043296/



■ミッキーと一緒ならひとりで寝るのもさびしくないね 「ひとりで寝れちゃう毛布」







商品名/あったかなめらかな2枚合わせ

「ミッキーモチーフ」

価格/2,950円~4,950円(税込)

サイズ/2サイズ展開(ハーフ、シングル)

カラー/3色展開

商品URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/adv/pr_1213326/



※ディズニーファンタジーショップの商品画像掲載の際は

必ず下記版権表示を入れていただきますようお願いいたします。

(C)Disney

(C)Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C)Disney/Pixar



●ベルメゾン(https://www.bellemaison.jp/)について

千趣会が1976年にスタートした通販ブランドです。オンラインショップのベルメゾンネットでは、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・ディズニーグッズなど、オリジナル商品を多数展開しています。



【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 0120-11-1000 (受付時間:9時~21時)

携帯電話からは06-7739-2888 ※通話料はお客様負担となります





千趣会は、就職や結婚、出産、子育て、自分磨きなど、女性の一生のさまざまなライフステージに寄り添い、お客様を笑顔にする商品とサービスを提供してまいります。



以上



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-02:40)